Fabián Bustos se quebró en una transmisión al escuchar el saludo de felicitación de su hermano: “No me hagan hablar más, porque me voy a emocionar”

El entrenador campeón con Universitario se quebró al escuchar la voz de su hermano mayor Carlos Bustos. | VIDEO: RPP

Frente a una cámara de televisión, mientras era entrevistado por el programa Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú, el técnico Fabián Bustos recibió una enorme sorpresa: la llamada inesperada de su hermano para recibir un saludo afectuoso que lo sacudió emocionalmente.

Durante su conversación con el panel periodístico, el arquitecto del bicampeonato de Universitario de Deportes en Liga 1 2024 quedó asombrado por el contacto de Carlos Bustos, quien desde la otra línea lo llenó de comentarios elogiosos por su destacada campaña en Ate.

Fabián Bustos llegó a Universitario de Deportes en 2024. Crédito: Liga 1

”Un abrazo grande. Muchas felicidades, pibe. A pesar que ya te hemos saludado y felicitado, ahora lo hacemos públicamente. Para nosotros ha sido una gran alegría”, inició su intervención el que fuera también entrenador campeón con Alianza Lima en el 2021.

Inmediatamente, Fabián Bustos tomó la palabra para devolverle el saludo con un “¡qué pasa, crack”! “Carlos, además de ser mi hermano, es mi mejor amigo, mi ejemplo, y él lo sabe. No me hagan hablar más porque me voy a emocionar”, señaló al tiempo que se secaba las lágrimas de emoción.

El técnico de los 'cremas' señaló que llevaría al extremo a otro equipo. (Video: RPP)

Para Carlos, el éxito de su hermano no es producto del azar, por el contrario es la consecuencia de un trabajo responsable, minucioso y honesto en cada una de las áreas seleccionadas. No por nada la ‘U’ se hizo del Apertura 2024 y Clausura 2024 constituyéndose bicampeón en el año del centenario institucional.

“Su cuerpo técnico también está muy preparado y trabaja de la mejor manera. Espero que se disfruten mutuamente. La gente es muy fanática y te hacen sentir lo que sienten por la institución. Cuando salió la posibilidad de ir le dije que iba a ir a un equipo muy importante, que venía de ser campeón, no era fácil por el centenario. Los momentos buenos en el fútbol no son tantos, es importante vivirlo de la mejor manera”, indicó.

Fabián Bustos es el entrenador de Universitario de Deportes en el año de su centenario. - Crédito: Liga 1

Bustos, en contra de sus rivales

Al ‘Toro’ le ha quedado bastante claro que, a lo largo del curso 2024, sus oponentes más cercanos centraron más sus esfuerzos en impedir el éxito de Universitario de Deportes que triunfar en la Liga 1.

“Nuestros hinchas querían el centenario, querían ser campeones. Y todos los hinchas de los otros equipos, especialmente los grandes, Alianza y Cristal, no les importaba ser campeón, sino arruinar el centenario a Universitario. Eso era lo difícil. Lo fuimos hablando, tratar de no pensar, nosotros fuimos partido a partido y así fue que cumplimos los objetivos. Al mundo del fútbol le convenía que la ‘U’ no gane el Clausura y que haya semifinales, finales, porque eso es mucho más atractivo para la industria del fútbol en lo económico”, mencionó Fabián Bustos en una entrevista con César Luis Merlo.

”Universitario es un club tan popular, tan grande, que las exigencias son altas. Venía de ser campeón y no era un año normal, porque era el año del centenario, que es una mochila enorme. Nosotros desde el primer día tratamos de sacar esa presión, diciendo que había que campeonar porque los equipos grandes necesitan campeonar, pero era muy difícil”, sumó el entrenador campeón.

Fabián Bustos afirmó que a los hinchas de otros equipos no les importaba campeonar, sino arruinar el centenario de la 'U' (Studio Fútbol)