Fabián Bustos recordó polémica frase de Bruno Marioni y lanzó irónica frase: “¿Dónde terminó Fluminense y dónde Botafogo?”

El técnico recordó las palabras del directivo 'blanquiazul' cuando señaló que su equipo hizo mejor Libertadores que los 'cremas'. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes se proclamó bicampeón nacional en el año de su centenario, tras empatar 0-0 con Los Chankas en Andahuaylas y aprovechar la derrota de Alianza Lima 2-1 ante Cusco FC. Durante los festejos, algunos nombres importantes del cuadro ‘crema’ como Jean Ferrari y Manuel Barrero, criticaron a Bruno Marioni por las acciones y declaraciones que realizó a lo largo de la temporada. A esta polémica se sumó Fabián Bustos, a quien no le gustó para nada una afirmación realizada por el argentino a mitad de año.

El gerente deportivo ‘blanquiazul’ afirmó en mayo pasado, que los de La Victoria eran el mejor equipo peruano a nivel internacional, debido a la campaña realizada en Copa Libertadores. Dichas palabras fastidiaron al DT ‘merengue’, quien esperó hasta coronarse finalmente campeón, para salir a contestarle y recordarle que los ‘íntimos’ no llegaron a ganar ningún encuentro en el certamen Conmebol:

“¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido! Por favor, hay que ser objetivos. Alguno que le diga. ¿Cómo puedes ser el mejor equipo de la Libertadores si no ganaste un partido?”, disparó en L1 Max.

Bustos incluso se animó a comparar la actualidad de los rivales brasileños que tuvieron los ‘compadres’ en sus respectivos grupos, haciendo énfasis en que Botafogo, conjunto que se midió con la ‘U’, se encuentra peleando por lo mas alto, mientras que Fluminense, a pesar de ser campeón de la edición pasada, viene atravesando un momento muy grave:

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, exclamó.

Tras ganar el Torneo Clausura, los 'cremas' se quedaron con el trofeo nacional. (Video: L1MAX)

¿Que dijo Marioni?

A finales de mayo, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-2 con Fluminense en el Maracaná, un cotejo en el que, pese a la derrota, los ‘íntimos’ mostraron una buena cara, compitiendo contra el vigente campeón. Por este motivo, y pese a que terminaron últimos de su grupo y sin ganar ningún partido, Bruno Marioni afirmó que habían sido el mejor equipo peruano a nivel internacional.

“Hemos sido, sin ningún tipo de duda, el mejor equipo peruano compitiendo internacionalmente. Eso marca que vamos por el buen camino. En Alianza somos todos responsables de todo, nadie se responsabiliza ni responsabilizamos a nadie. Nosotros, como Alianza, tenemos una obligación de mostrar una solidez como equipo y una solidez institucional”, declaró.

Estas palabras sonaron fuerte en Universitario, ya que ellos también participaron en la Libertadores, también finalizaron últimos de se grupo, aunque consiguieron ganar un encuentro: 2-1 a Liga de Quito en el Estadio Monumental.

Más críticas contra Marioni

Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, también dirigió sus críticas contra Bruno Marioni. Si bien no lo atacó directamente, sí comparó su trabajo como GD, afirmando que es más importante sumar hombres que nombres:

“Tengo mucha certeza de lo que hacemos. Tengo absolutamente claro que los que ganan los títulos son los hombres, no las figuritas”.