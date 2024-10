Junior Viza, vigente a sus 39 años: el ascenso a Liga 1 2025, la comparación con Piero Quispe, cuando Ricardo Gareca lo quiso para la ‘U’ y su doloroso recuerdo en Alianza Lima

Era de los que te hacía una ‘huachita’, se llevaba al rival con algún ’sombrerito’ y hasta metía goles de chalaca. Junior Viza te levantaba del asiento para aplaudirlo por su picardía dentro del campo, tenía eso que ahora se llama chocolate. Tres veces campeón con Alianza Lima, títulos de torneos cortos con Juan Aurich y César Vallejo, también conquistó Israel. Su última gloria alcanzada fue el ascenso a la Liga 1 2025 con Alianza Universidad de Huánuco. A sus 39 años, todavía está vigente.

El popular ‘Cuchara’ repasó con Infobae Perú sus mejores momentos en el mundo de la pelotita: su debut con ‘lapeada’ del ‘Camello’ Soto, el día que Ricardo Gareca lo quiso fichar para Universitario de Deportes, su aventura en Israel, cuando apadrinó a Reimond Manco, su deuda pendiente con la selección peruana, su fanatismo por el brasileño Ronaldo, y mucho más.

Junior Viza campeón con Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2.

- ¿Cómo vives el título con Alianza Universidad de Huánuco?

Feliz, muy contento por el logro obtenido, de haber ascendido y cerrar con broche de oro. Esto lo venía luchando muchos años, ya llevo siete años jugando en Segunda División, había jugados dos finales y las había perdido. Campeonar es algo muy importante para mí porque a mis 39 años aún sigo vigente a pesar de que tuve que alternar por el tema de que se tenía que dar oportunidad a los jóvenes.

- ¿Cuál es tu futuro? ¿Jugarás en la Liga 1 2025?

Todavía no lo sé, yo ya estuve en Alianza Universidad de Huánuco y sé que es una gran institución. Estoy agradecido con Paul Cominges porque me dio la oportunidad de volver y veremos qué pasa la próxima temporada. Mi deseo es jugar en Primera División, todavía no he tenido propuestas de otros clubes.

- ¿También crees que hubo favoritismo arbitral a Juan Pablo II en la semifinal?

Todo ese tema del árbitro puede haber sido un error del momento, pero como todo lo relacionan con el presidente (Agustín Lozano), piensan que son favorecidos. Por nuestra cabeza no pasaba eso porque sabíamos que era un rival duro, complicado, y lo demostró en la final. Nos jugó de igual, tiene buenos jugadores, y no solamente por un error arbitral llegaron a la final, lo demostraron todo el año.

- ¿Te acuerdas de tu debut oficial?

Empecé en la Academia Cantolao, estuve ahí hasta los 11 o 12 años y luego recibí una invitación por parte de Alianza Lima. Hice menores en Alianza desde los 11 hasta los 16 años, y a esa edad subí al primer equipo. Y en el 2003 hice mi debut oficial con el profesor Gustavo Costas, ahí empezó mi carrera profesional.

- Es verdad que en tu estreno te metió un ‘lapo’ el ‘Camello’ Soto...

En el año 2003, fue en un partido con Sporting Cristal en Matute. Había salido en lista, recuerdo que estábamos ganando 2-0 y faltaban 5 o 6 minutos y el ‘profe’ Gustavo Costas me llama para que ingrese. Estaba todo nervioso, entré al campo y los minutos iban pasando, no tocaba el balón. Decía cómo voy a debutar sin tocar el balón, y recuerdo que la primera pelota que toqué fue por el lado de oriente, donde me sentía acorralado con varios jugadores de Cristal y lo único que atiné fue pisarla para hacer una finta, algo para salirme de la marca. Eso generó que los jugadores de Cristal piensen que me estaba burlando porque ya estaban perdiendo 3-0. Como era joven nadie me conocía, y se armó una pequeña gresca con los hermanos Soto.

- ¿Cómo nació el apodo de ‘Cuchara’?

Cuchara me pusieron cuando estaba en menores de Alianza Lima, estábamos jugando con Deportivo Municipal y entré faltando 15 o 20 minutos, hice una ‘cuchara’ y cuando terminó el partido, Jair Céspedes me dijo ‘oe, qué tal cucharón te mandaste’. Y se quedó con eso, y me empezaron a decir ‘Cuchara’ Viza.

- ¿De dónde sacaste esa picardía al jugar, ahora se llama chocolate?

Me gusta jugar así, de chico lo hacía mucho más, son cosas que uno aprende en la calle. Tenía mi hermano que era la persona que más paraba conmigo y me enseñaba esas jugadas. También en su momento admiraba mucho a Ronaldo, Romario, Ronaldinho; son jugadores que siempre uno trata de imitarlos, marcando las distancias.

- Tu look de siempre estar pelado, ¿fue por Ronaldo?

Me gustaba mucho Ronaldo cuando estaba en el Barcelona. Me acuerdo que era su hincha, me gustaba usar el cabello cortito por él, me pelaba, por él me quedé pelado por mucho tiempo, ahora de grande ya me dejo crecer un poco el pelo.

- Hay algún jugador actual en la que se veas reflejado, que tenga tu estilo de juego....

Te podría decir de los que están ahorita en la selección, podría ser Piero Quispe. Jugamos en la misma posición, tenemos una similitud en el juego, pero obviamente Piero tiene mucho más por crecer, mucho más por dar. Nos parecemos por el manejo del balón, sus huachas, sus sombreros; era maso menos lo que me caracterizaba a mí también.

- Estuviste tres años en Israel, ¿qué tal esa experiencia?

Uno de mis sueños era salir al extranjero, y en ese momento estaba en Alianza Lima, tuve propuestas de equipos grandes de acá, también tuve la propuesta de Rusia, estaba la de Israel y una de Alemania. Fue una decisión difícil, pero elegí a Israel porque iba a fichar por el campeón que era un club serio y aparte era mi sueño salir al extranjero. Duré tres años porque es un país hermoso, me trataron de lo mejor, me fue muy bien en lo personal. Me pude haber quedado mucho más, yo volví porque quería estar en la selección peruana. En esa época no es como ahora que llegaban noticias del extranjero, quería estar en la selección, así que decidí volver para mostrarme y me puedan llamar. Me la jugué y ahora de grande digo por qué me regresé, porque me fue bien.

- ¿Aprendiste hablar hebreo?

Los primeros seis meses tuve un compañero que me traducía, pero en el segundo año no tenía a nadie que hable en español y por necesidad tuve que aprender hablar hebreo. Me acuerdo de algunas palabras hasta ahorita.

- ¿Alguna anécdota en Israel?

Algo que me marcó fue cuando hubo guerra en Gaza, no como ahora porque sí es fuerte, yo estaba a dos o tres horas del enfrentamiento. Veías mucha seguridad en los malls, centros comerciales, restaurantes. Cuando ibas a los restaurantes a comer, veías a la gente comiendo con su metralleta a lado, eso me impactó bastante. Los chicos de 18 o 20 años están en el mall con su metralleta, y te sorprende.

Junior Viza salió al exterior y estuvo tres años en Israel.

- ¿Tu mejor temporada?

Son varios años que me han marcado, en 2003 fue un año especial porque debuté y campeoné. Futbolísticamente, creo en 2007 con Alianza sentí que me fue muy bien, hice 12 o 14 goles en la temporada. Después, el segundo año en Israel tuve un buen año que se hablaba mucho de mí allá, me quería comprar. Con Aurich en 2014, de grande me sentí mucho mejor, jugando en Segunda.

- ¿Y el técnico que te haya marcado en tu carrera?

He tenido buenos técnicos, te puedo nombrar a Roberto Mosquera, Ángel Comizzo, Gustavo Costas; cada uno en etapas diferentes. Si ahorita me preguntas el técnico que me dio muchas armas para desarrollarme mejor, entender más el fútbol; te puedo decir que Paul Cominges. El técnico que la tiene más clara, es el mejor técnico que estoy seguro que llegará a la selección peruana.

- ¿Ricardo Gareca te quería en Universitario?

En el 2007 terminó mi contrato con Alianza Lima, y recibo la propuesta de San Martín y de la ‘U’. Me junto con la directiva de la ‘U’, el técnico era Ricardo Gareca, me dijeron que querían contar conmigo y bueno soy bien hincha de Alianza, iba a ser bien difícil firmar por la ‘U’. Igual, escuché la propuesta como buen profesional, pero al final me decidí irme a Israel y fue la mejor decisión.

- ¿El gol de chalaca que le metiste a Universitario en Chimbote está en tu top de tus mejores goles?

Obvio que está, es un gol soñado, eso lo soñé desde chiquitito. Siempre decía algún día quiere hacer un gol de chalaca en un clásico y gracias a Dios se me cumplió. También está el gol de chalaca en la final de Juan Aurich con Sporting Cristal, son diferentes porque uno es un clásico y el otro en una definición.

- ¿El jugador con que más broncas tuviste fue ‘Toñito’ Gonzáles?

Con él tuve bastantes enfrentamientos cuando jugaba los clásicos y con los otros equipos. Él era un jugador con mucho temperamento y yo era más calmado, pero me sacaba de mis casillas y nos calentábamos los dos. Una vez se trasladó afuera cuando yo estaba en Juan Aurich y él en la ‘U’, pero quedó ahí. Después lo conocí y me di cuenta que él era así en el campo, afuera era buenísima persona.

- Apadrinaste a Reimond Manco....

Lo conozco desde que tenía 16 años, lo acompañé cuando debutó. Una de las anécdotas fue que fui el primer jugador que le regaló sus chimpunes, me hizo poner muy contento porque me di cuenta que fui parte de su carrera. Siempre me gustaba aconsejar a los jugadores.

- ¿La selección peruana fue un tema pendiente?

Una de mis decisiones de volver al fútbol peruano era ser considerado a la selección peruana, lamentablemente no se dieron las cosas. Me quedé con eso pendiente, uno de los mejores años que tuve fue Aurich, y a la mayoría de mis compañeros los llamaron y a mí no. Me quedé pendiente de jugar con la selección peruana Copa América, Eliminatorias Sudamericanas; yo sé que llegaré, pero como técnico.

- ¿Qué proyectos tienes cuando te retires del fútbol?

Ya me gradué como entrenador de menores, he venido actualizándome. Está pendiente el tema de estudiar lo que es mayores, está en mi cabeza retomar eso. Cuando me toque retirarme, mi mente está en continuar en el fútbol ya sea en menores o mayores. Tuve propuesta para comentar, pero preferí quedarme en la cancha, que es lo mío. Si se presenta más adelante, veré si lo hago.

- Jefferson Farfán a veces te vacila en redes sociales...

Nosotros tenemos una relación muy fuerte porque soy el padrino de su hijo. Siempre estuvimos juntos en Alianza Lima, luego cada uno siguió su camino. Siempre nos hemos visto hasta el día de hoy, también Rinaldo Cruzado, ‘Wally’ Sánchez, Ernesto Arakaki, ‘Pepe’ Soto, José Carlos Fernández; cada uno está en sus cosas, pero siempre nos comunicamos.

Junior Viza fue tres veces campeón nacional con Alianza Lima.

- ¿Cómo ves a Alianza Lima ahora que está peleando por llegar a la final?

Como hincha estoy con la ilusión y exfutbolista de que Alianza pueda llegar a la final y con la ‘U’ sería lindo. Alianza está luchando en los últimos partidos, ya alcanzó a la ‘U’ y eso era lo más importante. Queda una fecha y ojalá le vaya bien porque sería lindo verlo campeonar. Tengo fe y confianza de que Alianza llegue a la final.

- ¿Qué te pareció el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Feliz, cuando escuché la noticia de que Paolo Guerrero volvía a Alianza. Es el lugar donde es feliz, donde siempre quiso estar, es un premio para todo lo que él hizo. Nosotros como hinchas nos queda disfrutarlo porque solo lo podremos ver un par de años. Hay que disfrutarlo, no hay que criticarlo por un mal partido porque luego lo vamos a extrañar, así como pasó con Jefferson Farfán. Me hubiese gustado que me pasen esas cosas.

- ¿Te hubiese gustado jugar con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

Era como un sueño, cuando éramos jóvenes decíamos que todos nos vamos a retirar en Alianza Lima juntos. El fútbol nos llevó por diferentes caminos, me hubiese encantado jugar con ellos. Mi sueño era retirarme Alianza Lima también.

- ¿Te arrepientes de algo durante tu carrera?

Tuve la oportunidad de volver a Alianza en 2016 con Roberto Mosquera, no me dejaron salir de César Vallejo, estaba Jean Ferrari a cargo. En el 2011 o 2012 que volví a Alianza, hice partidos lesionado y muchos de mis compañeros se fueron porque no nos pagaban. No hice buenos partidos, pero la gente no sabía que jugaba lesionado, pero como soy hincha a muerte de Alianza yo quería jugar. Fue algo así como le pasó a Christian Cueva, esas cosas no me favorecieron mucho.