“Espero que Los Chankas no haga lo del Apertura”: Carlos Zambrano expresó irónico mensaje y señaló que Universitario no es el mejor equipo de la Liga 1 2024

El 'Kaiser' expresó irónico mensaje en la previa de la última fecha del Torneo Clausura, donde Alianza Lima y la 'U' jugarán en simultáneo por el trofeo. (Video: Fútbol Champán)

Las expectativas crecen con el pasar de los días para lo que será la jornada decisiva del Torneo Clausura, que podría definir al campeón absoluto de la Liga 1 2024. Universitario de Deportes depende de sí mismo para consagrarse con el título nacional, pero tendrá un duro desafío de visita contra Los Chankas y cualquier cosa podría suceder. En ese contexto, Carlos Zambrano se refirió a ese particular duelo y compartió un irónico mensaje.

En el podcast de Youtube ‘Fútbol Champán’, el defensor de Alianza Lima fue consultado sobre el importante choque que jugará su clásico rival el fin de semana en Andahuaylas y recordó la goleada que padecieron los ‘guerreros’ en el Estadio Monumental meses atrás (4-0), lo cual le permitió a los ‘cremas’ ganar el Torneo Apertura, generando suspicacias. El ‘Kaiser’ espera que esa historia no se repita.

“Es inevitable no estar pendiente del Universitario vs Los Chankas, porque es la última fecha, pero el partido contra Cienciano ni lo miré. Estaba en lo mío, con mi familia, no me importaba el resultado. Tampoco soy indiferente a lo que pase, acaba el partido y veo cómo quedó. La ‘U’ está fuerte de local”, señaló en primera instancia.

“Para mí fue duro el partido en Andahuaylas (con Alianza Lima). Yo la pasé mal, no sé si mis compañeros también. Si en el llano yo regulo mucho y manejo mis tiempos, imagínate en la altura. No puedes ir a los cierres a cada rato, porque después te falta el aire un poco (...) Esperemos que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le hayan metido cuatro goles no es normal”, agregó el zaguero.

Universitario visita a Los Chankas en la última fecha del Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

El partido entre Universitario y Los Chankas en la jornada final del Torneo Apertura generó controversia en el entorno nacional, ya que el conjunto ‘merengue’ necesitaba golear para poder levantar el trofeo, al tener peor diferencia de goles que Sporting Cristal. En su momento, el club andahuaylino rechazó las acusaciones que se presentaron en su contra, tras el 0-4 en Ate, sobre algún “arreglo” de su dirigencia que perjudique a su institución.

¿El mejor equipo de la Liga 1?

Carlos Zambrano también analizó el presente de Universitario, que consiguió ganar el primer torneo corto del año para quedar a solo un paso del título nacional. El cuadro ‘merengue’ ha demostrado ser el máximo candidato al trofeo tras buenos resultados a lo largo de la campaña; no obstante, para el ‘Kaiser’ no puede ser considerado como el mejor de la Liga 1 2024, ya que está obteniendo sus éxitos por detalles mínimos.

“Se dice que la ‘U’ está bien, que fue el que mejor del año, pero el Apertura lo ganó por un gol de diferencia (sobre Cristal). Bayern Múnich hace años gana por 15 puntos y es el mejor equipo de Alemania de lejos, pero acá no hablemos de que Universitario es el mejor, porque por puntaje no ha ganado. En este Clausura también está arriba por goles. Puede jugar mejor, pero no es el mejor”, indicó el central de Alianza Lima.

“Universitario ganó los partidos claves. Hoy los mejores son Alianza Lima, la ‘U’, Sporting Cristal y Melgar, que siempre hace una buena campaña”, sentenció.

Mientras Universitario cerrará la temporada regular enfrentando a Los Chankas, el club aliancista hará lo propio recibiendo a Cusco FC. Los ‘íntimos’ esperan que ‘merengues’ tropiecen en Andahaylas para tener chances de ganar el Clausura. Es importante mencionar que ambos cotejos se desarrollarán de forma simultánea el domingo 3 de noviembre, según lo determinó la organización de la Liga 1.