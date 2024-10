Juan Carlos Oblitas sarcástico ante pedido por convocar a Alexander Robertson y Aydan Hammond: “He conocido jugadores de YouTube a montones”

Juan Carlos Oblitas pasa de Hammond y Robertson para la selección peruana. - Crédito: Composición Infobae

Juan Carlos Oblitas continúa con su posición conservadora con relación al llamamiento de futbolistas con ascendencia peruana para integrar la selección nacional. Por más que aparezcan nombres conocidos, como el de Alexander Robertson, o nuevos, como el de Aydan Hammond, prefiere centrarse en aquellos valores que crecen en territorio patrio.

Intentando marcar una clara distancia, el Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol ha pedido que se dejen de postular a jóvenes legionarios, porque varios de ellos “son de YouTube”. Además, ha aclarado que no ha existido ninguna intención desde la Blanquirroja por persuadir a Robertson, quien actualmente tiene la intención de mantener su compromiso con Australia.

Alexander Robertson pertenece a Manchester City. - Crédito: AP

”No hay contacto, en este momento no. Ahora, eso sí quiero ser bien claro, no todos los jugadores del exterior, no necesariamente, son mejores que los que juegan acá. He conocido jugadores de Youtube a montones, cuidado con eso”, advirtió Oblitas en comunicación con radio Exitosa.

Insistió también que desde la FPF cuentan con un área de búsqueda de jóvenes valores y que todo depende de ellos si es que desean integrarse al plantel peruano: “Nosotros tenemos un departamento de scouting tanto de menores como de mayores. Que no te entre la menor duda que siempre hay comunicación con esos chicos y si no vienen, o no quieren venir, ese es otro tema. Tampoco nosotros vamos a estar detrás de un muchacho que no ha empezado a jugar y se niega a venir a la selección”.

Aydan Hammond cuenta con su documentación peruana a la mano en caso de un llamado para las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Paramount

“En este momento, en la FPF hay un departamento de scouting que hace seguimiento a todos los jugadores que tienen posibilidad de llegar a la selección, no a cualquier jugador que esté en el exterior y que diga que quiere venir. Con eso hay que tener mucho cuidado”, zanjó Oblitas.

Detrás del reclutamiento de futbolistas peruanos nacidos alrededor del mundo está el español Pedro Jiménez, quien llegó a la Villa Deportiva Nacional por pedido expreso de José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores. A lo largo de su gestión, logró captar a un número importante de legionarios como Paolo Doneda (AC Milan), Kaj van Houwelingen (ADO Den Haag), Mateo Stickler (Empoli), Enrique Peña (Real Valladolid), entre otros.

Aydan Hammond empezó con buen pie la nueva temporada de la A League. - Crédito: Ascend Sports Group

Alex y Aydan, intenciones opuestas

De 21 años, Alexander Robertson tiene muy en claro que su futuro está en Australia. Si bien ha perdido consideración en los Socceroos por su rendimiento irregular a nivel de clubes y los cambios recientes en la dirección técnica, está convencido en representar a la nación de su padre y abuelo, quienes fueron futbolistas oceánicos profesionales internacionales en la década pasada.

Por su lado, Aydan Hammond quiere, a toda costa, ser llamado a la selección peruana ignorando cualquier posibilidad de unirse a Australia, país que lo vio nacer. Hace no mucho le aseguró a Infobae que “siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia. Mi mayor sueño es jugar en Europa y representar a Perú”.

Alexander Robertson, la 3era generación Robertson en Australia. - Crédito: Optus Sport