Gol de José Rivera con impecable derechazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2024

El delantero puso el descuento en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

José Rivera encendió el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes, por la jornada 15° del Torneo Clausura 2024, con un descuento emocionante, que dejó desconcertados a los simpatizantes rimenses ubicados en las graderías del estadio Nacional de Lima.

A los 85′ minutos del lance, el central uruguayo Franco Romero cometió un fallo clamoroso en un despeje. Es ahí cuando la U gana una pelota importante de la mano de la astucia de Alex Valera, quien sin pensarlo demasiado metió una habilitación perfecta al corazón del área.

José Rivera es uno de los goleadores de Universitario de Deportes. - Crédito: Liga 1

Allí, a pura velocidad, emergió el Tunche dejando atrás al bloque defensivo de Sporting Cristal y sacó un violento derechazo que venció la resistencia del portero Diego Enríquez, quien si bien pudo hacer algo más en esa acción, de igual manera su exhibición no se vio ensuciada.

Unos minutos antes, los cerveceros contaron con una chance dorada para liquidar el juego en los pies de Santiago González. No obstante, el portero Sebastián Britos conjuró, con cierta dificultad, su primer lanzamiento y el siguiente se perdió afuera del recinto deportivo por la ansiedad manifiesta del atacante argentino.

Los goleadores de la noche en el estadio Nacional fueron Gustavo Cazonatti, quien actualmente lleva 3 dianas en su primera incursión en la Liga 1, y Fernando Pacheco, cuyo ingreso permitió reconciliarse con las redes contrarias al igual que la hinchada celeste.

El cuadro 'celeste' se impuso 2-1 ante los 'cremas' por la jornada 15 del segundo torneo del año. (Video: L1MAX)

La mejor temporada goleadora del Tunche Rivera

Con su tanto ante Sporting Cristal, José Rivera llegó a los 9 tantos en la Liga 1, esto quiere decir, su mejor temporada en cuanto a cifras de toda su carrera, superando las que firmó en Cusco FC durante la temporada 2020 convirtiendo 8 tantos. Otras campañas importantes en cuanto a registros fueron las del 2018 en Unión Comercio y 2022 con Carlos A. Mannucci, en las que firmó 7 dianas.

Cabe mencionar que, si se toma en cuenta todos los torneos, el popular ‘Tunche’ llegó a los 11 goles, pues se tienen que tener en cuenta los dos que convirtió en el triunfo sobre LDU de Quito en la Copa Libertadores 2024. Este buen rendimiento lo llevó a ser un regular convocado por Jorge Fossati a la selección peruana.

“Los partidos son de 90 minutos y hay que jugadores que son muy importantes desde el inicio y hay otros que pueden ser súper importantes en un segundo tiempo. Por lo tanto, también está en la lista uno que otro jugador que no está siendo titular en su equipo. No es solo José, porque conocemos su historial y no solo porque lo conocemos de Universitario. Hay otro que no son de Universitario. José merece esta oportunidad”, valoró el Flaco con respecto al primer llamamiento de Rivera.

José Rivera llegó a la selección peruana por su buen hacer en Universitario de Deportes. - Crédito: FPF

Próximos partidos

El próximo partido de Universitario de Deportes será este domingo 27 de octubre a las 18:00 horas, cuando reciba a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, el siguiente compromiso de Sporting Cristal se dará el mismo día, pero a las 13:00 horas, cuando visite al ya descendido Unión Comercio.