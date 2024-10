Diego Chávez confesó escalofriante amenaza de extorsionadores en su etapa en Juan Aurich en Liga 2: “Iban a apostar 300 mil dólares’”

Diego Chávez reveló que fue víctima de extorsionadores durante su etapa en Juan Aurich el 2022 (La Fe del Cuto)

En los últimos años, las mafias relacionadas a apuestas deportivas y amaños de partidos se convirtieron en un problema muy grave para el fútbol peruano, y cada vez más son los futbolistas o exfutbolistas que se atreven a denunciarlo. Uno de ellos fue Diego Chávez, quien reveló un escalofriante episodio vivido en el año 2022, durante su breve etapa en Juan Aurich de Chiclayo en Liga 2.

El exlateral derecho acababa de dejar Universitario cuando fue a probar suerte al ‘ciclón del norte’. No obstante, tras unos pocos meses, él, junto a algunos compañeros, fueron interceptados por un grupo de delincuentes, quienes los amenazaron para dejarse golear en su visita a Cusco FC, con el riesgo de atentar contra sus familias si se negaban:

“Allá arreglan partidos, es fuerte. A mí y a mi grupito, salimos de entrenar y un carro nos cerró y nos bajaron y nos metieron fierros, era una moto lineal y una camioneta. Nos quedamos helados. Pensamos que nos querían robar. Nos dicen: ‘miren, este partido que viene ustedes se van a dejar hacer 3 goles el primer tiempo, van a perder 3-0. Si no hacen lo que les decimos, a ustedes no les va a pasar nada, sus familias van a ‘pagar pato’. Nosotros tenemos un pata fuerte que está en Panamá, él va apostar como 300 mil dólares y va ganar como medio millón, así que ya saben, hagan su chamba porque si no, los quebramos’. Teníamos los fierros en la cabeza”, relató.

Diego Chávez fue una de las promesas de Universitario de Deportes.

Aquel encuentro, correspondiente a la jornada 11 del torneo de ascenso, terminó con victoria del local por 2-0, por lo que no se cumplieron las intensiones de los extorsionadores. La situación aterrorizó a ‘Chaveta’ y sus colegas, pero estos les dieron otra oportunidad:

“En el camerín mis patas me dicen ‘ahora sí nos van a dar vuelta’. Llegamos a Chiclayo y se aparecieron en nuestro departamento, no sé cómo entraron porque era residencial. Entraron, no rompieron, tocaron, empujaron la puerta y nos sentaron en la sala ‘miren... hemos perdido tanta plata y las cosas van a ser así a partir de ahora. Hay un partido, ahora juegan de local, hemos apostado cinco córners, hemos apostado que ustedes ganan primer tiempo 3-0, ahí está la deuda saldada”.

Su salida desesperada a Unión Comercio

El siguiente cotejo era contra Alfonso Ugarte en condición de local. Tal y como los condicionaron, Juan Aurich se fue al descanso ganando 3-0 con goles William Tapia y dos de Ronaldo Andía, y finalmente acabaron venciendo por 4-3. No obstante, no se cumplió el requisito de los cinco tiros de esquina a favor, por lo que volvieron las amenazas. No obstante, Chávez tenía una oferta de Unión Comercio, contra el que había destacado algunas jornadas antes, y como estaban llegando a mitad de temporada, aprovechó para marcharse:

“Entre dirigentes arreglaron mi contrato y me fui porque tenía miedo. Estaba con mi mujer y mi hijito y me fui porque tenía miedo, tenía el miedo de que un día se aparezcan, así que agarré mis cosas y me fui. No se qué hicieron mis amigos, yo me desligué de todo. Venía de jugar en primera, donde no pasaban esas cosas. Me dijeron hasta el nombre de mi mascota. Es picante”.

¿Qué fue de Diego Chávez?

Diego Chávez, a sus 31 años, no tiene club, y se acaba de recuperar de una grave lesión sufrida a inicios del 2023. En la actualidad trabaja en la academia de fútbol de su hermano, hace ‘estafitas’ en torneos de barrio y genera contenido mediante la red social TikTok, en la que suele hacer transmisiones en vivo. Según sus palabras, llegó a generar hasta 8 mil soles mediante las clásicas ‘batallitas’, junto a otros usuarios conocidos de la plataforma y excompañeros como Alex Valera, Piero Quispe y Edison Flores.