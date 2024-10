Felipe Cantuarias señaló que Joel Raffo cumplió su ciclo como presidente de Sporting Cristal: “Se necesita a alguien que sienta la camiseta”

Felipe Cantuarias arremetió contra Joel Raffo.

Sin dudas, la aceptación de Joel Raffo como presidente de Sporting Cristal cada vez es mucho más nula. Desde aquel título logrado en el 2020, su gestión como dirigente del equipo del Rímac no logró más títulos nacionales y eso no ha sido bien recibido en los hinchas ‘celestes’. Felipe Cantuarias, quien también fue dirigente del club entre los años 2011 y 2013, lanzó duras críticas contra la actual gestión y dejó claro que el paso de Innova por tienda rimense ya debería de acabarse. Recordemos que la llegada de dicha agrupación fue hace seis años (septiembre del año 2019).

“Desde el ingreso de Innova se ha perdido muchísimo de la identidad de Sporting Cristal, del liderazgo a nivel institucional y deportivo y eso tiene que ver con varios factores. Hoy veo con tristeza que hay un divorcio entre la hinchada y la dirigencia y es responsabilidad total de Innova y Agref de no querer actuar con transparencia, de resolver el conflicto de interés clarísimo que existe y que ha perjudicado no solamente la reputación, sino también la gestión deportiva del club”, señaló Cantuarias, quien también se refirió a la injerencia que tiene la agencia de representantes en el club.

Por otro lado, también los tildó de soberbios en Radio Ovación: “Innova ha actuado con soberbia, demostrando que no le importa mucho la historia del club y no ha sabido sintonizar con lo que quiere la hinchada y lo que representa la historia del club. Por eso los resultados están a la vista, una mala gestión. No solamente es el hecho de que por cuarto año no se campeona, sino el tema de reservas, Cristal siempre fue formador de talentos y ahora ni siquiera pudo llegar a semifinales del torneo de Reservas. Vemos con mucha preocupación un retroceso muy grande”.

A raíz de sus duras críticas, Felipe Cantuarias dejó claro lo que quiere en Sporting Cristal: “Este es un momento que debería llevar a reflexión a la directiva, a Joel Raffo. Es el momento de hacer cambios profundos en el club, Joel Raffo ya cumplió su ciclo como presidente y necesita dar paso a un presidente que esté más identificado con el club, que sienta más la camiseta y que pueda ayudar a recuperar el liderazgo que hemos perdido. Con todo respeto le digo al presidente Joel Raffo que es el momento de que él dé un paso al costado”.

¿Hay conflicto de intereses en Sporting Cristal? Esta fue la opinión del expresidente del club: “Lo he dicho innumerables veces y se lo he dicho también al propio Joel Raffo, la importancia de resolver el tema del conflicto de interés entre Innova y Agref como un primer paso para restituir la confianza con la hinchada. Él no escucha y se lo he dicho, yo siempre señalo que lo que me ayudó muchísimo cuando entré a Cristal fue tener la bendición de poder contar con gente de enorme experiencia, gente ganadora en el club que me ayudaron a tomar mejores decisiones para evitar cometer más errores, si no hubiera tenido a esa gente el club no hubiera recuperado la senda de liderazgo”.

El periodismo opina: ¿Távara es parte del conflicto de intereses?

Mauricio Loret de Mola, periodista y director de Denganche, se refirió a la titularidad de Martín Távara con Sporting Cristal: “Su permanencia se sostiene en que los dueños del club son los dueños de su pase. En otros momentos, Távara no tendría que seguir en Sporting Cristal y no por razones futbolísticas”.

Lo que le queda a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Sporting Cristal enfrentará este miércoles 23 de octubre a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional a las 20:30 horas por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Después de ello, visitarán a Unión Comercio el domingo 27 de octubre a las 13:00 horas. Finalmente, cerrarán su participación de locales ante Comerciantes Unidos en un horario que aún no fue definido.