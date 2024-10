Ricardo Gareca retrocede y contempla convocar a la ‘Generación Dorada’ de Chile para las Eliminatorias 2026: “Está en búsqueda de liderazgo”

La periodista Rocío Ayala reveló que el 'Tigre' analiza el regreso de los experimentado de la 'roja' para los duelos ante Perú y Venezuela. (Video: ADN Chile)

Ricardo Gareca parece respirar tranquilo luego de que fuera ratificado en su cargo por la Federación de Fútbol de Chile, con la única intención de remontar a la ‘roja’ en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. De hecho, está en juego una posible tercera ausencia del equipo en la cita mundialista, siendo la última participación en Brasil 2014. Por tal motivo, el ‘Tigre’ estaría pensando hacer unos cambios en su próxima convocatoria y contemplaría el regreso de varios jugadores de la ‘Generación Dorada’.

El hecho de que el cuadro ‘sureño’ sea el colero del actual proceso clasificatorio ha encendido las alarmas en la ANFP con respecto al futuro y con el puesto del DT en cuestión. No obstante, hace un par de días se conoció que ambas partes seguirán unidas para revertir la situación.

La periodista chilena, Rocío Ayala, notificó lo que fueron las últimas 24 horas del ‘Flaco’, quien viajó a su país para pasar el día de la madre en familia. “En general, las fotos y cariños eran de peruanos y colombianos. Los chilenos que pasaban decían ‘que se vaya y no vuelva’”, indicó en el programa ‘Los Tenores’ de ADN Chile.

De la misma manera, reconoció que no hubo ultimátum de parte de la directiva encabezada por Pablo Milad, sino una conversación telefónica en la que “sí le dijeron que 4 puntos es lo que deban obtener, ese puntito ante Venezuela y los 3 en Lima. Sino, hay que negociar una salida. Gareca decía que no sabía nada de eso”.

Ricardo Gareca vivió una pesadilla luego de la goleada de 4-0 de Colombia ante Chile en Barranquilla. - créditos: AP Photo/Fernando Vergara

Ricardo Gareca y el posible regreso de la ‘Generación Dorada’ de Chile

Ahí fue cuando Rocío Ayala mencionó que ante la falta de liderazgo en la selección de Chile, Ricardo Gareca analiza la posibilidad de llamar a varios miembros de la ‘Generación Dorada’, siendo Alexis Sánchez un nombre prioritario siempre y cuando esté en óptimas condiciones físicas.

“La nómina la podríamos conocer el 4 de noviembre con conferencia de prensa. Ojo que no lo descarto con sorpresas. En esta búsqueda de liderazgos, esperando ver si puede aparecer Alexis Sánchez, la ‘Generación Dorada’ podría reaparecer en noviembre”, señaló.

Como se mencionó líneas arriba, la ausencia de futbolistas referentes y con vasta experiencia a nivel de selección ha hecho que el ‘Tigre’ se vea en la necesidad de echar mano para repuntar en las Eliminatorias 2026. Y si bien la comunicadora no soltó nombres, los que se vocean son Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

“Me dicen que es para aportar liderazgo, que es lo que se está buscando. Alguien que en el camarín zamarree. No me la quiero jugar con ninguno porque es prematuro. Alexis Sánchez es un nombre que esperan poder tener sí o sí y habrá que ver si viene acompañado con algún retorno”, sostuvo.

La 'Generación Dorada' de Chile conquistó dos ediciones de la Copa América. - créditos: MexSport

Ricardo Gareca se encuentra contra las cuerdas en Chile. Sin embargo, de los jugadores citados, solo Mauricio Isla ha sido parte del proceso con el estratega ‘gaucho’, al igual que Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Y a excepción de los restantes, resultaría sorpresiva la presencia de Arturo Vidal, quien ha sido un asiduo crítico del exentrenador de Perú y reconoció que mientras él siga en el cargo, no aceptaría una convocatoria.

Ricardo Gareca sobre su futuro en selección de Chile

Las recientes derrotas ante Brasil y Colombia hicieron que que el puesto de Ricardo Gareca entre en evaluación y se piense en su destitución.

Empero, el mismo estratega enfatizó que “la continuidad en ningún momento de parte mía, de mi equipo de trabajo, nunca estuvo en cuestionamiento, porque yo tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo. Es tan excelente la relación que tengo con la directiva, que simplemente me tomo un tiempo para escuchar también. No me gustaría dejar a Chile de esta manera. Hasta última consecuencia me gustaría estar al lado de los muchachos, de la dirigencia y de todos”.

El 'Tigre' brindó declaraciones a poco de marcharse de Santiago. (24 horas Deportes)