DT de Melgar advirtió que no se presentarán a la final del Torneo de Reservas: “No es justo que se juegue en Lima”

Marco Valencia no quiere jugar la final del Torneo de Reservas en Lima.

No es la primera vez que el técnico Marco Valencia se muestra contrario a las decisiones de la organización del Torneo de Reservas. Melgar se encuentra actualmente en las semifinales del campeonato y se enfrentará a ADT en búsqueda de meterse a la final, la cual se jugará en Lima. Esta situación es considerada como injusta por el entrenador ‘rojinegro’.

“Fue una opinión netamente personal. Mi postura sería jugar contra ADT y, si se da la posibilidad de jugar una final, no hacerlo, ya que no es justo que se juegue en Lima. Si vamos a enfrentar a Alianza o Universitario, que no sea en el Iván Elías Moreno, sino en los estadios de uno de los dos, ya que tienen mejor terreno de juego. El club se pronunciará en los próximos días sobre este tema. Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar””, afirmó en conferencia de prensa tras el duelo por la Liga 1 entre Melgar y Sport Boys.

Hace unos días, también en declaraciones para los medios, ya se había mostrado contrario a que la final del Torneo de Reservas se juegue en Lima. “Me sorprende muchísimo lo que viene haciendo la Federación en ese aspecto, es un malestar que uno puede sentir por cualquier lado, el 07 de octubre salió de manera oficial que la final se juega en el estadio Elías Moreno a las 2:00 pm., es un abuso, ¿cómo se puede jugar en Lima? Sea ADT o Melgar, quien llegue, un equipo de Lima (Universitario o Alianza Lima) enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura. Eso demuestra que la FPF no es neutral. Si van 100 personas al estadio, 85 van a ser del club de la capital. No es equilibrado ni justo y el fútbol tiene que ser así. Esto no es solamente ahora”, sentenció Valencia.

De hecho, su voz no solo se alzó con respecto a la final, sino también se refirió a lo que pasó en el duelo entre Comerciantes FC y Juan Pablo II: Lo que ha pasado con el equipo de Comerciantes es una vergüenza, el fútbol está jodido, pero pasaron dos días y todo el mundo se olvidó. ¿Cómo queda la gente de Iquitos, donde se ha invertido? Era casi un metro el offside. Ahora todos están callados y me sorprende que feliciten a un equipo que asciende así”. Sin dudas, es evidente la postura contraria hacia Agustín Lozano y la Federación Peruana de Fútbol.

El DT de Melgar criticó a la Federación por programación de la final del Torneo de Reservas y el polémico ascenso de Juan Pablo II. (Video: @danielfrh11)

¿Cómo se define el Torneo de Reservas?

Actualmente, FBC Melgar y ADT se encuentran definiendo su pase a la gran final del campeonato. En el duelo de ida, el cual se jugó en Tarma, los de Arequipa vencieron 1-2 y dieron un paso importante para meterse en el partido definitorio. Por su parte, Universitario venció 1-2 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y sacó una gran ventaja para poder cerrar la serie ante su clásico rival en el Estadio Monumental. Ambos encuentros de vuelta se jugarán este domingo 20 de octubre a las 11:00 horas.

La actualidad de Marco Valencia y FBC Melgar

Así como siempre sucedió en los últimos años, FBC Melgar se encuentra en la pelea por ganar el Torneo Clausura y también meterse en la Copa Libertadores 2025. El ‘rojinegro’ venció 2-0 a Sport Boys en el estadio Miguel Grau por la fecha 14. Los goles fueron de Cristian Bordacahar y Jean Pierre Archimbaud.

Suman 25 puntos en el certamen de la segunda parte del año, ubicándose en el quinto lugar y a cinco del líder Universitario. Por otro lado, en la tabla acumulada son cuartos con 63 puntos, por lo que se estarían clasificando a la fase previa del torneo más importante del fútbol de Sudamérica.