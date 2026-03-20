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Ultra Perú 2026 y su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

El importante festival anuncia su cuarta edición para el sábado 2 de mayo en el Club Cultural Lima, con Steve Angello, Eric Prydz, Gryffin y más en el lineup Phase 1.

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Ultra Perú 2026 revela su
Ultra Perú 2026 revela su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

Ultra Perú, el festival de música electrónica más grande y esperado del país, anunció oficialmente su Phase 1 lineup para la edición 2026.

El evento, que se ha consolidado como uno de los pilares del circuito electrónico sudamericano, se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Club Cultural Lima (Chorrillos), prometiendo una experiencia de 12 horas continuas de música con artistas internacionales de primer nivel.

Ultra Perú 2026: fecha, lugar y formato

La cuarta edición consecutiva de Ultra Perú marca un hito en la agenda musical del país. El festival se realizará el sábado 2 de mayo en el Club Cultural Lima, repitiendo la locación que lo vio crecer y afianzarse como referente regional.

El evento ofrecerá más de 12 horas ininterrumpidas de música electrónica, con múltiples escenarios operando en simultáneo, entre ellos el emblemático Main Stage y el reconocido RESISTANCE Stage, dedicado a los sonidos más innovadores del techno y house underground.

La producción confirmó que habrá más escenarios y artistas por anunciar en las próximas semanas, reforzando la expectativa entre los fanáticos.

ULTRA Perú vuelve con su
ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

Lineup Phase 1: los nombres que lideran el festival

Ultra Perú 2026 apostó fuerte en su primer anuncio de artistas. El Phase 1 lineup reúne a figuras de distintas corrientes electrónicas:

  • Steve Angello: Ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia, regresa a Lima con un show que promete ser uno de los más comentados del festival.
  • Eric Prydz: Considerado un visionario del género, es célebre por sus presentaciones audiovisuales y su sonido melódico inconfundible.
  • Gryffin: Productor multiplatino conocido por conectar con audiencias globales gracias a su propuesta electrónica emotiva y enérgica.
  • Adriatique: El dúo suizo es referente del melodic house y techno, aclamado por su sofisticado manejo de atmósferas y ritmos.
  • Nico Moreno: Uno de los nombres más potentes del hard techno actual, el francés llega en su mejor momento.
  • Subtronics: Figura clave del bass music y uno de los nombres más solicitados en los principales festivales internacionales.
  • Colyn, Novah, Subzero y LEVEL UP: Estos artistas aportan diversidad y frescura, representando distintas tendencias dentro del panorama global.

La lista garantiza un recorrido por la vanguardia y la tradición electrónica, haciendo de Ultra Perú 2026 un festival imperdible para los amantes del género.

El festival ofrecerá más de
El festival ofrecerá más de 12 horas de música electrónica con escenarios Main Stage y RESISTANCE en simultáneo.

Entradas y promociones: cómo asegurar tu lugar

Las entradas ya están disponibles en ultraperu.com. Además, la organización ofrece un 15% de descuento para compras con tarjetas BBVA, facilitando el acceso a uno de los eventos más esperados del año. Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que la demanda suele superar la oferta en cada edición.

Ultra Perú es parte de la familia ULTRA Worldwide, la franquicia de festivales de música electrónica más internacional del planeta, con presencia en los seis continentes. El festival limeño mantiene el estándar global de la marca, conectando a miles de fanáticos a través de experiencias musicales de clase mundial y consolidando a Lima como un destino clave en el mapa electrónico.

La organización confirmó que en las próximas semanas se anunciará un Phase 2 lineup, sumando nuevos nombres y sorpresas para el público. El evento contará con una infraestructura de primer nivel, tecnología de punta en sonido e iluminación, y propuestas visuales que prometen una experiencia inmersiva.

¿Qué esperar de Ultra Perú 2026?

Con la presencia de artistas de renombre internacional, escenarios simultáneos y un ambiente vibrante, Ultra Perú 2026 se prepara para ofrecer una jornada inolvidable.

La diversidad de géneros, que va desde el progressive house y el techno hasta el bass y el hard techno, asegura un espectáculo para todos los gustos.

La edición de este año reafirma el crecimiento del festival y su posicionamiento como referente regional, tanto para artistas como para fanáticos y la industria.

Ultra Perú 2026 se realizará
Ultra Perú 2026 se realizará el sábado 2 de mayo en el Club Cultural Lima, con Steve Angello y Eric Prydz a la cabeza del lineup.

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