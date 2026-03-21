Mincul ya investiga ataque cultural en Cusco: Grafitis en la Waka de Cheqtaqaqa desatan alerta

Realizan pintas en zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa, en Cusco.

En el sector este de la ciudad de Cusco, la noticia sobre las pintas y grafitis en la Waka de Cheqtaqaqa ha provocado inquietud entre comunidades locales, autoridades y expertos.

Según reportó Agencia Andina, individuos aún no identificados realizaron inscripciones con probable aerosol amarillo en la zona ceremonial del complejo arqueológico, afectando el ingreso principal y áreas donde se presume se llevaban a cabo rituales ancestrales.

El Ministerio de Cultura (Mincul) confirmó a través de un comunicado que ha iniciado una investigación y movilizó a su equipo técnico para evaluar los daños.

Realizan pintas en zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa, en Cusco.

Un legado milenario bajo amenaza

La Waka de Cheqtaqaqa forma parte del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y está integrada en una red de huacas vinculadas a la cosmovisión andina.

De acuerdo con la docente Lisbeth Fernández Pacochuco, especialista del Instituto Khipu, la agresión representa una afectación no solo material, sino también simbólica. “El hecho impacta la memoria colectiva y la identidad cultural de la región”, declaró Fernández Pacochuco en declaraciones recogidas por Agencia Andina.

Las inscripciones encontradas incluyen frases como “no te doges, dámelas toda a mí”, junto a números y corazones, alterando la superficie pulida de la roca que fue tallada bajo técnicas de vitrificado y corte simétrico durante épocas preincaicas e incaicas.

Además, en el área se observaron restos de hojas de coca quemada, botellas rotas y objetos calcinados, lo que sugiere la celebración reciente de ofrendas a la Pachamama.

Fernández Pacochuco subraya que estos espacios, al margen de su valor histórico, son escenarios vivos para la práctica ritual y la transmisión de saberes ancestrales.

El ataque sucedió a orillas de la vía Circunvalación, una ruta transitada por residentes y turistas que se dirigen a Sacsayhuamán, lo que incrementa la preocupación por la exposición y vulnerabilidad de estos sitios.

La limitada cobertura de vigilancia pudo facilitar la acción de los desconocidos, una situación que ha sido reconocida por la propia Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Realizan pintas en zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa, en Cusco.

Reacciones oficiales

Según el Mincul, la absorción de los químicos presentes en la pintura podría generar daños físicos permanentes en la piedra, además de una alteración visual que afecta la autenticidad del bien y el entorno arqueológico.

Los especialistas alertan que la integridad de la Waka de Cheqtaqaqa se pone en riesgo, ya que su conservación permite comprender prácticas culturales y espirituales de las sociedades prehispánicas.

La legislación peruana considera delito cualquier daño a bienes culturales, sancionable con hasta 8 años de prisión y multas de hasta 1.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Si funcionarios públicos están involucrados, la pena puede elevarse hasta los 10 años de cárcel. El Mincul recuerda que las denuncias pueden hacerse de manera anónima por la web oficial, teléfono o correo electrónico, e invita a la ciudadanía a contribuir con la protección del patrimonio.

Fernández Pacochuco exhorta a priorizar la restauración de Cheqtaqaqa, argumentando que la huaca mantiene un papel central en la red ceremonial de la región, junto a Teteqaqa y Mesa Redonda, ubicadas a menos de un kilómetro.

“Estos espacios permiten el contacto con lo espiritual a través del hanaqpacha, kaypacha y ukhupacha”, explicó la docente, en alusión a los tres planos del universo andino.