Christian Cueva se refirió a su estado físico y reveló charla con Jorge Fossati: “Los que hoy están, merecen la convocatoria”

El volante de Cienciano habló de su vuelta al titularato en el 'papá', además de su ausencia en la 'bicolor'. (Video: L1 MAX)

Cienciano obtuvo un empate de 1-1 en condición de visitante frente a César Vallejo en el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Y más allá del resultado que deja a ambos en suspenso en cuanto a sus respectivos objetivos, significó la primera vez que Christian Cueva dispute un encuentro como titular con el ‘papá'. En ese sentido, el mediocampista se refirió sobre su estado físico y también su deseo de volver a la selección peruana.

“Después de mucho tiempo, prácticamente un año, de arrancar un partido, me sentí bien y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza y espero seguir para terminar de la mejor manera”, fueron sus primeras palabras en diálogo con L1 MAX.

De la misma manera, reconoció que el no haber hecho una pretemporada completa le pasó factura, aunque aprovechó el último parón por fecha FIFA para mejorar en ese aspecto. “Siempre lo hago para tratar de estar mejor físicamente. Sé que los tiempos han sido cortos, no arranqué una pretemporada con el equipo; pero más allá de eso, el cuerpo técnico y mis compañeros me están ayudando para mantenerme bien y brindar lo mejor de mí”, comentó.

‘Aladino’ también se mostró incómodo con el árbitro Diego Haro, de quien consideró que no tuvo una buena labor. “Tengo que seguir trabajando, estos partidos me ayudan mucho. Lastimosamente, hay cosas que pasan en un partido como el de hoy (ayer), de una jugada que no se cobró y se paró tanto tiempo. Son cosas que cortan mucho esas expectativas que tenemos como equipo. Aún no estamos clasificados (a la Copa Sudamericana), buscamos eso acá, entonces eso incomoda. Estamos en un club grande como Cienciano y merecemos respeto. Desde que regresé a Perú lo dije, hay que ver las cosas no solo los jugadores, sino los árbitros”, precisó.

Christian Cueva aprovechó el parón de selecciones nacionales para mejorar su físico en Cienciano. - créditos: Club Cienciano

Eso no fue todo, ya que Cueva Bravo enfatizó que “con Diego (Haro) no tengo ningún problema. Dentro del campo pasan muchas cosas, diferencias que puedan haber, de interpretaciones, de jugadas del partido. Pero sienten con la autoridad de que uno no pueda hablarles y no creo que un partido de fútbol se tenga que ver de esa manera. Tiene que haber un diálogo para que uno como jugador y ellos como árbitros mejoremos”.

Christian Cueva y su ausencia en la selección peruana

Christian Cueva reconoció que esa mejora en Cienciano le va a permtir acortar pasos en cuanto a un regreso a la selección peruana. “Extraño mucho eso (la selección), pero me siento feliz de estar en Cienciano. Es lo que me mantiene de pie y firme. Buscar ser feliz jugando al fútbol, hacerlo por mis hijos, mis padres y por mí mismo, que es lo que necesitaba hace mucho tiempo. Espero estar mejor”, indicó.

Ahí fue cuando el menudo mediocampista admitió que tuvo una charla con Jorge Fossati, además de entender su ausencia en la ‘bicolor’ por el buen presente de otros jugadores en su puesto.

“Con el ‘profe’ siempre hay un contacto con todos los jugadores, convocados y no convocados. Él siempre ha tenido esa forma de mantener un grupo y me siento feliz porque, de cierta manera, eso nos sostiene. Siempre estamos en contacto con los compañeros, deseándole lo mejor a la selección. Siempre anhelo y sueño con ser convocado y eso nunca se me va a ir de mi cabeza hasta parar de jugar al fútbol. Ahora trabajo para jugar y, si Dios permite, ser convocado. Después, si no estoy como últimamente ha pasado, porque es obvio, no estuve con un equipo; y aún estando jugando, hay muchos compañeros que buscan ese lugar. Los que hoy están, los tienen merecida esa convocatoria”, señaló.

Jorge Fossati siempre mostró un respaldo a Christian Cueva en la selección peruana pese a las críticas. - créditos: FPF

El mismo Jorge Fossati había confesado en conferencia de prensa de cara a los duelos con Uruguay y Brasil que el motivo de la no convocatoria de Christian Cueva era por su estado físico: “Simplemento es eso lo que le falta ahora, recuperar un físico que esté acorde con un jugador de selección”.