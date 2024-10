Perú sufre sensible baja para clásico contra Chile: Pedro Gallese fue suspendido para próximo duelo de Eliminatorias 2026

El arquero de la selección peruana no podrá estar para el choque con la 'roja' en noviembre de este año. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana de fútbol no podrá contar con una de sus principales figuras en el próximo desafío de las Eliminatorias 2026. Pedro Gallese fue amonestado en el reciente partido contra Brasil por la décima jornada de la competencia y, tras ello, quedó suspendido para afrontar el duro duelo que se avecina en noviembre ante nada menos que Chile.

El guardameta de la ‘bicolor’ arrancó de titular en el choque en Brasilia y jugó con el riesgo constante de ser inhabilitado para el ‘clásico del Pacífico’ que tendrá lugar el siguiente mes en Lima. Desafortunadamente, sucedió lo que temía: el ‘1′ del combinado patrio vio la tarjeta amarilla y no pudo hacer nada para evitarlo.

La acción transcurrió a los 44 minutos de la contienda, luego de que Gallese reclame airadamente al árbitro Esteban Ostojich. Sucede que el ‘Pulpo’ intentó generar un contragolpe rápido después de que la ‘canarinha’ no consiga cerrar con gol su ataque, pero el réferi uruguayo paralizó las acciones porque Abner Vinícius estaba tendido sobre el césped.

El arquero de la selección peruana había perdido los papeles y abandonó su arco para protestarle la decisión al juez de no permitir la continuación de la jugada de la ‘bicolor’, ganándose así la amonestación. Con ello, no terminó la molestia del portero que continuó quejándose, pero todo terminó siendo en vano. Sus compañeros tuvieron que calmarlo para que no reciba una nueva amarilla que ocasione su expulsión.

Pedro Gallese se perderá próximo duelo contra Chile. Crédito: Getty Images

Cabe mencionar que en el primer tiempo del partido, Gallese sufrió un gol después de un polémico penal cobrado por Ostojich. Tras una mano de Carlos Zambrano en el área, el réferi decidió pitar la pena máxima tras revisar en el VAR y el guardameta nacional no pudo evitar el gol de Raphinha que le permitió a la ‘canarinha’ abrir el marcador del cotejo en Brasilia.

Pedro Gallese, sensible baja de Perú vs Chile

Tras el enfrentamiento contra Brasil, el equipo peruano afrontará un desafío importantísimo en la siguiente jornada de las Eliminatorias 2026. La ‘bicolor’ se medirá contra Chile en condición de local y está obligado a quedarse con los tres puntos para continuar en la pelea por la clasificación a la Copa del Mundo. No obstante, la ausencia de Gallese será una baja sensible.

Pedro Gallese será baja sensible contra Chile. Crédito: Agencias

El ‘Pulpo’ es titular indiscutible bajo los tres palos del combinado patrio y, de hecho, hasta el momento ha completado todos los partidos que se han disputados del actual proceso clasificatorio, siendo clave en varias ocasiones más allá del mal momento por el que pasa la ‘blanquirroja’. Ahora no podrá salvaguardar la portería en el ‘clásico del Pacífico’, que será trascendental para las ambiciones de los dos seleccionados.

Hay que tener en cuenta que Gallese no será el único que no podrá participar del choque en Lima el próximo 15 de noviembre. Además de él, Bryan Reyna también quedó imposibilitado de ser utilizado en el esquema de Jorge Fossati en el mencionado choque, ya que también se encontraba en capilla y recibió una tarjeta amarilla ante Brasil por una falta durísima en perjuicio de Bruno Guimarães.

La selección peruana se ubica en el penúltimo lugar de la competencia sudamericana con seis puntos, solo uno más que su similar de Chile. En ese contexto, la ‘bicolor’ necesita ganar en casa para escalar posiciones y no seguir estancado en el fondo de la tabla.