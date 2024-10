Partidos de hoy, viernes 11 de octubre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, viernes 11 de octubre, la agenda futbolística está cargada de partidos emocionantes en las diferentes competiciones del mundo: continuarán las Eliminatorias 2026, Sudamericano Sub 15, Liga de Naciones UEFA, CONCACAF y mucho más.

La selección peruana cerrará la jornada 9 de las Clasificatorias. Se enfrentará a Uruguay en el estadio Nacional de Lima. Este duelo no tiene margen de error para la ‘blanquirroja’ porque necesita sumar sí o sí para salir del fondo de la tabla de posiciones. Jorge Fossati tendrá cinco bajas importantes y todos son habituales titulares: Renato Tapia y Gianluca Lapadula fueron desconvocados por lesión, Luis Advíncula está sentido, Wilder Cartagena y Marcos López se encuentran suspendidos.

Mientras que Marcelo Bielsa recuperó a Darwin Núñez. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) habilitó al delantero ‘charrúa’ tras ser castigado por la descomunal pelea en las semifinales de la Copa América 2024. Sin embargo, los ‘charrúas’ no tienen un buen ambiente debido a las explosivas declaraciones de Luis Suárez acusando al técnico de tratos hostiles y polémicos con los jugadores y trabajadores.

Por otro lado, Alemania visitará a Bosnia y Herzegovina por la fecha 3 de la Liga de Naciones UEFA. El cuadro de Julian Nagelsmann se encuentra en el primer lugar del Grupo A3 y saldrá con todo para asegurar el triunfo que le permita asegurar su boleto a las UEFA Nations League.

La selección peruana cayó en su visita a Quito por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

Partidos de Sudamericano Sub 15

- Argentina vs Uruguay (16:00 horas / estadio Tahuichi Aguilera / DirecTV)

- Ecuador vs Brasil (18:30 horas / estadio Tahuichi Aguilera / DirecTV)

Partidos de Eliminatorias 2026

- Perú vs Uruguay (20:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Vanuatu vs Samoa (22:00 horas / estadio VFF Freshwater / FIFA+)

Partidos de Liga de Naciones UEFA

- Estonia 3-1 Azerbaiyán (Finalizado)

- República Checa vs Albania (13:45 horas / estadio Epet ARENA / Disney+)

- Ucrania vs Georgia (13:45 horas / estadio Municipal de Poznań / Disney+)

- Islandia vs Gales (13:45 horas / estadio Laugardalsvöllur / Disney+)

- Bosnia y Herzegovina vs Alemania (13:45 horas / estadio Bilino Polje / Disney+)

- Hungría vs Países Bajos (13:45 horas / Puskás Aréna Park / Disney+)

- Eslovaquia vs Suecia (13:45 horas / estadio Tehelné Pole / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones CONCACAF

- Sint Maarten vs Puerto Rico (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Guillermo Prospero Trinidad / Concacaf GO)

- Guadalupe vs Martinica (15:00 horas / estadio Roger Zami / Concacaf GO)

- Granada vs Curazao (16:00 horas / estadio Darren Sammy Cricket Ground / Concacaf GO)

- Surinam vs Costa Rica (17:00 horas / estadio Dr. Ir. Franklin Essed / Concacaf GO)

- Saint Martin vs St. Lucia (19:00 horas / estadio Darren Sammy Cricket Ground / Concacaf GO)

- Aruba vs Haití (19:00 horas / estadio Complejo Deportivo Guillermo Prospero Trinidad / Concacaf GO)

- Guyana vs Guatemala (20:00 horas / estadio Synthetic Track and Field Facility / Concacaf GO)

Partido de fútbol colombiano

- América de Cali vs Millonarios (19:30 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / RCN Nuestra Tele)

Partido de fútbol uruguayo

- Liverpool vs Fénix (14:00 horas / estadio Belvedere / Disney+)

- Peñarol vs Deportivo Maldonado (17:00 horas / estadio Campeón del Siglo / Disney+)

Partidos de fútbol venezolano

- Deportivo La Guaira vs Rayo Zuliano (17:00 horas / estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela / Youtube)

- Zamora vs Monagas (19:20 horas / estadio Agustín Tovar / Youtube)