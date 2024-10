Ricardo Gareca vive crítico momento con Chile: jugadores claves rechazaron su convocatoria y el ‘Tigre’ tuvo preocupante reacción

Ricardo Gareca reveló que hubo jugadores chilenos que se negaron a atender su llamado a la selección de Chile (Dsports)

Ricardo Gareca atraviesa un momento difícil al mando de la selección de Chile, ya que afronta esta fecha FIFA de octubre, en la que recibirá a Brasil y visitará a Colombia por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias, con la obligación de obtener buenos resultados, o de lo contrario pondrá en serio riesgo, tanto su cargo como las posibilidades de la ‘roja’ de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Los problemas del ‘Tigre’ al mando de la selección chilena habrían comenzado al poco tiempo de asumir como DT. Durante su última conferencia de prensa, explicó que, tras arribar al país sureño se puso en contacto con varios futbolistas y hubo algunos que no contestaron su mensaje, hecho que interpretó como negativa a formar parte de su proceso:

“Nos interesa mucho los muchachos que quieren y desean estar en selección, lo tomo muy en cuenta. También escucho si hay un deseo particular y dan opciones a otras situaciones o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección, estamos abiertos a eso. Nosotros llegamos a Chile y bueno, hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta y busca respetar esa privacidad que ellos quieren tener”, declaró.

Estas palabras sorprendieron a los periodistas chilenos, quienes le consultaron sobre los nombres de los futbolistas que lo rechazaron. No obstante, el ‘Flaco’ prefirió mantenerlos en reserva, aunque confesó que el hecho le llamó la atención, debido a que nunca en su extensa trayectoria como DT le tocó afrontar situaciones de ese tipo:

“No quiero profundizar en ese tema. Son seres humanos, todos nosotros somos seres humanos porque tenemos nuestros problemas y situaciones que nos toca vivir día a día y muchas veces no estamos de la mejor manera. Me llamó la atención en un determinado momento que no me contestaran, porque nunca antes me había pasado. Son cosas que uno respeta, más que nada. No tengo ningún tipo de inconveniente. Lo traje a colación porque hay situaciones que uno tiene que ir sobrepasando y saber con quién va contando en lo que tiene que ver con lo futbolístico”, añadió.

¿Quiénes son los futbolistas que rechazaron la convocatoria?

Las palabras de Gareca encendieron la polémica en Chile y comenzaron las especulaciones respecto a qué jugadores se habrían negado a formar parte de la selección. Patricio Yañez, uno de los mejores jugadores en la historia de la ‘roja’, reveló que uno de ellos sería Charles Aránguiz, quien desde la llegada del ‘Tigre’ dejó de ser convocado, pese a que los primeros meses del año, tuvo mucha continuidad en Internacional de Porto Alegre:

“Quiero ratificar y confirmar. Entiendo que Charles Aránguiz es uno de los nombres que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles son los términos”, reveló en el programa Círculo Central.

Exjugador de la 'roja' indicó que no entiende cuál es la razón para no ser llamado a la selección. (Video: Círculo Central Oficinal).

El popular ‘Pato’ también expresó que el ahora jugador de la Universidad de Chile, tendría que haber hablado con un compañero como Gabriel Arias, quien sorpresivamente también quedó fuera de la convocatoria. Además, dejó entrever que no estaba de acuerdo con la postura del experimentado volante:

“Tiene que haber hablado con algún jugador, tiene que haber hablado con Arias. Entiendo que hubo una conversación y en algún momento determinado tiene que haberle dicho que no a la selección. Cosa que me parece extraño, que un jugador de esa envergadura, esa calidad y ese recorrido, por algún problemita interno en su club, no esté en la selección”, añadió.

Por otro lado, el periodista Gonzalo Fouilliuox señaló que los jugadores que habrían rechazado a Gareca son Mauricio Isla y Gabriel Arias, quienes iniciaron como titulares el proceso y ahora no son ni convocados:

“Arias es uno de los que se restó. Es imposible que pasara de ser el titular al cuarto arquero. Habría estado. Lo que es llamativo es que el capitán de los dos últimos partidos (Isla) no esté en la convocatoria. Ser capitán, cuando el técnico elige al capitán, uno piensa que ese jugador va a terminar el proceso. El capitán que definió Gareca en los duelos anteriores no está en la convocatoria. Es rarísimo por parte de Gareca si es futbolístico”, expresó en TNT Sports.