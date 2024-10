Leyla Chihuán lamentó histórica derrota de selección peruana de vóley contra Chile y aseguró que será presidenta de la FPV: “Es mi plan”

Todo esto luego de caer, por primera vez en la historia, ante la selección de Chile. (Video: Retirados Podcast)

La selección peruana de vóley femenino pasa por el peor momento de su historia, tras haberse ubicado en el último lugar del Campeonato Sudamericano de mayores por primera vez. Esta situación ha generado diversos cuestionamientos, así como también la preocupación de las principales figuras de este deporte en el país. Leyla Chihuán, voz autorizada en la disciplina, no fue ajena a ello.

Bajo el mando de Francisco Hervás, la ‘bicolor’ protagonizó una desastrosa campaña en la última edición del torneo continental que se llevó a cabo el año pasado en la ciudad de Recife, Brasil. No solo no pudo alcanzar el podio, sino que además se estancó en el fondo de la tabla, después de la histórica caída ante Chile.

Nunca antes el combinado patrio había sido derrotado por ese rival, pero ahora las cosas han cambiado rotundamente. La crisis actual es evidente y, en medio de ese contexto adverso, Chihuán dio a conocer su opinión. En una entrevista para ‘Retirados Podcast’, la exvoleibolista confesó su tristeza por el mal momento deportivo que atraviesa Perú, después de varios años de gloria.

“El nivel del vóley peruano ha decaído totalmente, pero estoy ilusionada y contenta con los últimos resultados (de categorías menores en femenino y de la rama masculina), siendo los chicos los que más avanzaron en los últimos seis años. También estoy muy apenada, porque no puedo superar la derrota con Chile en mayores, porque ya más bajo no podíamos caer. Ver la tabla y ser los últimos de Sudamérica, a mí sí me duele”, indicó.

Leyla Chihuán fue la capitana de la selección peruana a finales de los 90 e inicios de los 2000 - Créditos: FPV.

Leyla Chihuán fue medallista sudamericana, siendo reconocida como la mejor atacante del campeonato en más de una ocasión. Además ha participado en dos Juegos Olímpicos (Atlanta 1996 y Sídney 2000), así como también en tres Mundiales (Japón 1998, 2006 y 2010). Su generación -ella capitana- fue la última que compitió en esos grandes eventos del deporte de la net alta. El presente es completamente distinto.

Postulará a la presidencia de la FPV

Tras su retiro del vóley, Chihuán no ha dejado de estar vinculada al deporte. De hecho, fue congresista de la República entre el 2011 y 2019. Actualmente, es jefe de misión de Comité Olímpico Peruano (COP) y ha acompañado a la delegación tanto en los Juegos de Tokio 2020 como en París 2024. Sin embargo, tiene otros planes a futuro.

La excapitana nacional confesó su deseo de asumir como presidenta de la Federación Peruana de vóley (FPV) en el futuro. Pero todavía no ha presentado su candidatura por motivos particulares. “Sí sería presidenta, pero no es el momento. Es un plan que tengo y sí lo voy a ser, pero ahora tengo una niña de seis años que todavía necesita de mi atención y considero que el vóley necesita todo mi tiempo por cómo está hoy y todo lo que necesita. La presencia es muy importante para mí”, indicó al respecto.

Por último, Leyla señaló qué aptitudes adoptará en estos años para asumir ese reto pronto. “Necesito perfeccionar mi inglés, porque debo conectarme con todo el mundo para el proyecto que tengo, y necesito hacer un curso de gestión y administración contable, porque yo misma voy a ver los números. El equipo ya lo tengo, la administración también, los cuerpos técnicos lo tengo mapeados y los contactos de afuera que apuestan por mí y van a ir conmigo”, garantizó.

Cabe mencionar que el actual presidente de la FPV es Gino Vegas, quien está postulando para ser reelegido para el periodo de gestión del 2025 al 2028. Él compite con la candidata Mercedes Encalada, líder de la otra lista que se presentó para las elecciones de este ente que se realizarán el próximo sábado 5 de octubre.