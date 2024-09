El ambicioso e innovador proyecto tecnológico de la Liga 1 creado con inteligencia artificial para potenciar a los clubes peruanos

Nuevos avances estadísticos de la Liga 1 para el fútbol peruano - Crédito: Difusión (imagen referencial).

El fútbol, así como el mundo, viene evolucionando año tras año. Y es que la modernidad crece a pasos agigantados y la tecnología cada vez más tiene un papel importante en el desarrollo de este deporte, sobre todo, la inteligencia artificial. En el Perú, saltan a la luz las carencias en cuanto a infraestructura y otras índoles que impiden que los clubes peruanos destaquen a nivel internacional.

Sin embargo, 1190 Sports llegó al país, no solo para ser el encargado principal de las transmisiones de los partidos de la Liga 1, sino también para aportar su granito de arena con la creación 1190 Lab, que busca mejorar el balompié nacional con el aporte de datos estadísticos, que servirán para los clubes, pero también para los hinchas.

Infobae Perú se contactó con Mariano Elizondo, asesor de 1190 Sports, y Pablo Sarinelli, asesor de Data Science de 1990 Sports, para tener un mayor alcance sobre este ambicioso e innovador plan.

- ¿Cómo nació la iniciativa de 1190 Sports con la implementación de este tipo de información?

Mariano: Nace como consecuencia que 1190 está pensando de qué manera puede mejorar el fútbol peruano, generar más información para democratizarlo. En esta búsqueda constante de qué se puede hacer para que la gente tenga un mejor producto, para que los cuerpos técnicos tengan más información, para que los gestores de los clubes gestionen mejor, que el público en general vea una mejor competencia, se trabajó en 1190 Lab, que es un espacio para generar información, para mejorar la competencia y el producto en todas las aristas. Desde el público, el jugador, el cuerpo técnico, el médico, el preparador físico, la institución y, en definitiva, el fútbol peruano.

- ¿Qué tipo de evaluaciones hicieron para llegar a esa conclusión de que Perú necesitaba ese tipo de información?

Mariano: Cuando fui presidente de Argentina (la Superliga), Argentina la necesitaba porque no se hacía. Entonces, al empezar a compartir y democratizar la información, notamos que los comportamientos de los jugadores, por ejemplo, en el campo de juego, eran mejores. Los entrenamientos de los técnicos en la semana fueron diferentes en base a la información que se iba generando. Esto, en muchas ligas del mundo, se empieza a hacer y genera cambios, mejoras que entendemos que son oportunas para el fútbol peruano.

- ¿De qué manera consiguen la data para las estadísticas?

Pablo: Hicimos un acuerdo en el cual contratamos los datos de Opta, de la empresa Stats Perform. Hoy día, a nivel industria y procesamiento de estadísticas de rendimiento, Opta es la número uno a nivel mundial y con más años en el mercado. También es la compañía con más confianza, porque eso también es importante en la medida que los datos se vuelven más relevantes en el fútbol, es importante entender cómo se procesan y se capturan para darles credibilidad. Aparte, es la empresa que más va innovando. Entonces eso nos permite estar al día con la profundidad y los nuevos datos que van surgiendo en el procesamiento de estadísticas relacionadas al rendimiento.

- ¿En qué ligas se utilizan esas estadísticas?

Pablo: Opta es la compañía con más presencia a nivel mundial, o sea, tienen procesados datos de la mayor cantidad de ligas a nivel mundial. Tienen las principales ligas europeas en su mayor volumen y profundidad de datos. No sabría decirte con certeza qué ligas tienen contratadas para un proyecto como el nuestro en cuestión de que los datos les lleguen a los clubes. Como referencia puedo decirte la Premier League. Hoy los datos que la liga dispone en su sitio web y que también ofrece a los clubes en Inglaterra son datos de Opta.

Opta, de Stats Perform, se encarga de extraer las estadísticas de la Premier League de Inglaterra. - captura: Premier League

- ¿Consideras que hay interés por parte del hincha y del aficionado del fútbol a las estadísticas?

Mariano: Sí, nuestra experiencia pasada lo demostró así. Obviamente, se genera un montón de información y hay mucha que puede no ser relevante para el hincha, pero hay un montón que sí termina siendo relevante y que luego lo habla en la semana. Esa información, luego puede ser un contenido, porque sabemos quiénes son los jugadores de un equipo que conectan más la pelota, quién recorre más kilómetros dentro del campo juego, quién alcanza mayores velocidades o tiene más eficiencia. Hay mucha información que se genera como consecuencia del análisis de la competencia que termina causando disparadores para el hincha, para el técnico, para un sponsor. Hay un universo grande de gente que le interesa el dato en el mundo del fútbol.

- ¿Tienen grandes expectativas en el Perú que el hincha pueda captar esta información?

Mariano: Yo creo que sí. No es solamente un dato para el hincha, sino para el universo fútbol. Pero como te decía, de la información que se procesa, que es mucha, identificamos los atributos que a los hinchas más le gustan o más comentan. Seguramente, en el tiempo van a ser parte de las conversaciones de datos que se generen como consecuencia del análisis. El dato está, pero no se analizaba o no se veía.

- Este contenido de 1190 Lab va a ser para todo el universo fútbol. ¿Habrá una diferencia en acceso a la información tanto para los clubes como para los hinchas?

Pablo: Eso lo conecto con la consulta anterior. Nosotros, independientemente de que nos salgamos de las casillas por cada vez más mostrar todo el potencial que tiene un proyecto de este volumen, también tenemos que ser inteligentes en cómo conversamos con los distintos interlocutores, según el nivel de sofisticación y de avance que tienen. Definitivamente, no es lo mismo lo que el fanático espera de un análisis estadístico, a lo que necesita y utiliza un club en el detrás de escena para optimizar sus procesos de trabajo, la información va a ser distinta. Entonces, lo que queremos es generarles más utilidad y beneficios a todos esos distintos usuarios.

Los hinchas pueden tener acceso a esta información durante las transmisiones del los partidos, en el programa L1 Radio y por las redes sociales de L1 MAX.

- A partir de esta información de 1190 Lab, ¿cuán beneficiados se verán los clubes?

Pablo: Los clubes no solamente que se ven beneficiados sino agradecidos, porque esto tiene un beneficio democratizador que eleva la vara. Nosotros le estamos ofreciendo tecnología y procesamiento de análisis muy sofisticado y de mucho valor a todos los clubes sin importar la historia, la trascendencia y los recursos financieros que tienen. De entrada, estamos nivelando para arriba y, además, al club que le da más entidad y más valor a los datos, estamos obligando al que no lo hace tanto y quizás está un poco más atrasado, a dar un paso adelante. Llevamos algunos meses trabajando con los clubes, interactuamos con ellos y confirmamos que están muy agradecidos y entusiasmados con cómo pueden usar los datos para mejorar la eficiencia de su trabajo diario. Lo que más nos entusiasma a todos es lo que podemos hacer en adelante en cuanto a nuevos informes, nuevas interacciones, intercambio de información, debate.

- ¿También utilizan inteligencia artificial?

Pablo: La inteligencia artificial hoy día está como casi que arraigada a cada proceso automatizado. Tenemos distintas instancias de inteligencia artificial. Por un lado, podemos conversar sobre cómo Opta procesa los datos. Hoy día, por ejemplo, estadísticas sobre pases filtrados, sobre conexiones entre compañeros, sobre matrices de pases, estilos de juego, radares, etc., que quizás para el espectador son lenguajes complejos, tienen necesariamente detrás proceso de automatización y cálculo de datos que con la inteligencia artificial se ven beneficiados. Todo ese trabajo podemos optimizarlo. Después está lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, todos los datos que vienen de nuestro proveedor, le realizamos un trabajo de arquitectura y automatización de datos, porque lo que le entregamos a los distintos interlocutores del fútbol peruano, sea fanáticos, medios o clubes, todo es ad hocy específico según las necesidades y el estado evolutivo en el que se encuentra cada interlocutor. Para nosotros es mandatorio que el detrás de escena tenga procesos automatizados, porque son trabajos que requieren mucho volumen y mucha obra hombre. Sea a través de contratación de servidores, de cómo el proveedor procesa los datos y de cómo nosotros después los convertimos en productos y en visualizaciones, hay inteligencia artificial en cada uno de esos procesos.

Pablo Sarinelli explicó la presencia de la IA para conocer estadísticas del campeonato peruano. (Video: Infobae Perú / Joaquín Parra)

- En la Liga 1, hay varios clubes que no cuentan con un departamento de scouting. ¿Esta información suplirá esa carencia?

Pablo: No, para nada. Por el contrario, viene a obligar a los clubes a darle más valor al recurso humano. Le damos a los clubes, productos de altísima calidad y por eso hablamos del nivel de complejidad del trabajo y de la calidad de los datos que generamos. Si el club no cuenta con personas con formación en estos lenguajes y que saquen verdaderamente el jugo a esta información, el trabajo se va a quedar a mitad del camino. Por eso hablamos de elevar la vara. Esto va a empezar a generar, tarde o temprano, que los clubes que no tengan recursos humanos capacitados van a sentirse en la necesidad de hacerlo, entonces es un beneficio directo.

- Teniendo en cuenta la experiencia en el fútbol argentino, ¿cuánto ha crecido el torneo de dicho país con esta información?

Mariano: Esa parte es más compleja medir, pero sí puedes medir cuánto crece la competencia. Depende qué dato quieras analizar y cómo quieras pararte con cada dato. Por ejemplo, el análisis del tiempo neto de juego del fútbol argentino. Cuando uno va a la cancha quiere ver un partido de fútbol, y lo que pasa muchas veces es que hay poco tiempo de juego. En Argentina eran 52 minutos, entonces de 90 la gente ve 50. ¿Qué hacemos? A partir del análisis del dato y de compartir la información, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar el rendimiento de la competencia? Ese fue uno de los casos puntuales que tomamos. ¿Cuánto se jugaba en Argentina? ¿Cuánto se jugaba en otras ligas? ¿Qué podemos hacer para que en Argentina se juegue el tiempo que se juega en otras ligas? Eso genera que los jugadores tengan que estar mejor preparados físicamente, que haya menos tiempo de descanso, que la gente vea más fútbol y más cosas. El mundo del fútbol es global, no hay compartimentos estancos. El fútbol peruano, en un momento del año, comparte fútbol con Sudamérica. Cuando juega competencias internacionales, Libertadores, Sudamericanas, compite contra otros que quizá tengan mayor tiempo neto de juego en un partido. Si yo tengo menor tiempo neto de juego, estoy preparado físicamente para ese tiempo. Si juego contra otro que está preparado físicamente para jugar más tiempo, en algún momento se termina notando la diferencia. Esos son los cambios que hay que hacer para encontrarle mejoras a la competencia.

- En Perú, ¿hay clubes que se han profesionalizado a partir de esa data?

Pablo: En la liga peruana todavía es difícil ponderarlo y medirlo. Lo que sí te puedo decir de base, y hasta incluso hago referencia a algo textual que nos dijo un integrante de uno de los clubes con los cuales hablamos: ‘Lo que no se mide no se puede mejorar’. Entonces, para saber dónde tenemos que intervenir y cuáles son los aspectos del juego en los cuales debe mejorar, primero tenemos que medir los datos del fútbol peruano, y después comparar con otras ligas del mundo. Si no, nunca vamos a saber si es mucho o poco, si hay que mejorar esto o lo otro. Sí nos va sorprendiendo que incluso clubes, que quizás no son los que tienen más historia en el fútbol peruano, vimos que hay personas con másteres en Big Data, con formación y capacitación privada en videoanálisis, en análisis táctico. Eso solamente lo sabemos conversando con ellos. Y más importante aún, como les damos algo del cual ellos ven el valor, están más receptivos a compartir esta información y a decirnos ‘sí, en este departamento tenemos gente’, ‘no, esa área todavía no la creamos’ o ‘nuestro staff está formado y capacitado en estas áreas’. Todo esto lo documentamos para saber dónde está parado el fútbol peruano a nivel capacitación, lo cual tiene un valor y un capital ultra relevante.

Pablo Sarinelli contó cómo ha sido el recibimiento de los clubes peruanos a 1190 Lab y las sorpresas que encontró. (Video: Infobae Perú / Joaquín Parra)

- ¿Cuál es la influencia de los datos estadísticos en el juego de los equipos?

Pablo: Esa es una grandísima pregunta y hasta incluso que ‘off the record’ recomiendo un podcast de la semana pasada de ‘The Athletic’ sobre eso. Cada vez más hay libros que hablan sobre la evolución en la tecnología, en la innovación, en el análisis de datos en el fútbol, y el disparador es si toda esta injerencia ha tenido algún impacto en que cambie algo en el juego. En el juego es muy difícil determinar si el análisis de datos tiene un impacto directo. Por ejemplo, desde que existe el modelo de los goles esperados (xG), que calcula la probabilidad de gol de un remate, se remata cada vez menos desde larga distancia. Ahora hay material comprobatorio que demuestra, y todos lo sabíamos, que en la medida que pateas de más lejos, menos chances tienes de convertir. Ahora hay más información y casos prácticos para medir, entonces se adjudica a que la tecnología y los datos colaboraron en que ese aspecto del fútbol cambie. Sí hay cambios concretos en el detrás de escena, en la preparación de entrenamientos, cómo le doy descanso a mis jugadores y cómo los preparo de acuerdo a los datos que voy midiendo sobre su rendimiento, su cansancio, lo que hace en un partido. Sí hay una injerencia directa en los procesos de evaluación de fichajes en el scouting, Los datos te permiten llegar a mercados y detectar futbolistas que antes pasaban inadvertidos. El impacto es a distintos niveles a debatir si en el juego en sí han cambiado cosas fruto del análisis de datos.

- ¿Cómo se puede optimizar el tiempo efectivo de juego?

Pablo: Vuelvo a lo que no se mide no se mejora. El primer paso es obtener datos y entender si se está jugando más o menos, dependiendo de determinados climas, cuando el campo de juego está en mejores condiciones; hay árbitros que por sus características cortan más el juego que otros, hay diferencias en el llano o en la altura; si en los clásicos, que son partidos más calientes, el juego se corta menos. Eso solo lo podemos responder en la medida que tengamos datos y también necesitamos compararnos con otros. Porque decir que en la liga peruana se disputan, hasta el momento, 48 minutos tiempo efectivo promedio por partido… Si no sabemos qué pasa en otras ligas, nunca vamos a saber si eso es poco o mucho. Nos llama la atención porque 48 sobre 90 es poco; las otras ligas juegan más, es información irrefutable.

- ¿Cuánto influyen estas mediciones de los jugadores en el valor de mercado?

Pablo: Personalmente, no sé si puedo validarlo con casos del fútbol peruano. Mi respuesta es mucho, porque cada vez más, a la hora de realizar una contratación, los clubes extranjeros, sabiendo que las ligas sudamericanas son casi todas más exportadoras que importadoras, miran más datos e intentan hacer el due diligence lo más exhaustivo que puedan. Hoy, con las herramientas que hay a disposición, los clubes extranjeros también tienen acceso a cuánto está corriendo un jugador en un partido, cuál es su velocidad máxima, cuántos sprints realizan, cuánto aceleran, cuánto desaceleran. Si no trabajas en esos aspectos en la interna, a la hora de exportar jugadores te vas a atrasar. Relación directa es difícil medir, pero que tiene impacto e incidencia, seguro. Después hay otra área de la compra-venta de futbolistas en donde incide, que es en tener argumentos a la hora de negociar. Estoy seguro y lo he conversado con muchísimos clubes, no solamente del fútbol peruano. A la hora de sentarte a vender un jugador con un club interesado, si este ve que tienes una carpeta con mediciones, le hiciste todos los estudios clínicos, los entrenamientos están relevados a través de GPS, y tienes los datos estadísticos de rendimiento en partidos, etc., te lo aseguro, vas a estar en mejores condiciones de pelear un mejor precio de venta para ese futbolista, que si te sientas con un club y no tiene nada.

Estadísticas y mapa de calor de Andy Polo con Universitario en el Torneo Apertura 2024. Data extraída de 1190 Lab y difundidas en redes sociales de L1 MAX.

- ¿En dónde encajan los datos del juego en la industria del fútbol?

Pablo: Hablando de los datos de rendimiento, te diría que tiene muchísimas aplicaciones. Una es en la preparación pre-partido. En la medida que tienes más información de tu rival, puedes planificar mejor dónde están las fortalezas y las debilidades preparando tu competición. En el postpartido, para hacer un diagnóstico sobre en qué anduviste bien y en qué anduviste mal. En la preparación de los entrenamientos, porque además de lo que te dice un futbolista, si lo tienes medido, entenderás mejor si lo puedes exigir un poco más, qué jugador necesita un descanso, etc. También ayuda en la prevención de lesiones. En la medida que tengas medido a tu jugador, entiendas cómo es su rendimiento y cómo mide cuando está a tope, puedes prepararlo mejor. Incluso cuando vuelve de una lesión, controlar su distribución de minutos para que llegue a tope sin sufrir una recaída. En el área de scouting, para llegar a mercados a través de los datos que desde la visoría física, no puedes abarcar, se hace imposible. Para sentarte a negociar la compra-venta de un jugador. También lo traslado a otras áreas que no son el menester de 1190. Por ejemplo, entender cómo se comporta el fanático el día del partido, qué consume cuando va al estadio, cómo puedes venderle más, cómo puedes darle lo que necesita a cada uno. Lo mismo en términos de audiencia. Al final, los datos son transversales a cualquier pregunta que te genera la industria.

- ¿Qué otras innovaciones 1190 Lab apunta a hacer para el futuro?

Mariano: Dentro de 1190 Lab, este es el primer paso que estamos trabajando con clubes y en democracia de información. Hacia adelante, entendemos que, y lo mismo nos pasó en otras ligas, que hay un sinfín de lugares donde uno puede seguir formando y capacitando gente para mejorar la industria. Vuelvo al ejemplo de lo que me pasó en Argentina. Hicimos jornadas con los médicos de clubes de fútbol, por ejemplo, y allá, no se juntaban entre ellos, no compartían las lesiones que tenían sus jugadores, no trabajaban a ver de qué manera podían ser más eficientes en su trabajo. Lo mismo nos pasaba con los preparadores físicos y con la gente de marketing de los clubes. Lo mismo puede pasar con los de psicología aplicada al deporte, los que trabajan en alto rendimiento o en la alimentación del deportista. Los desafíos hacia adelante están en seguir formando a los médicos, preparadores físicos, técnicos, directores deportivos, secretarios técnicos, gente de videoanálisis, de marketing, gestores de clubes, etc. Desde 1190 Lab estamos trabajando para ofrecerle a los clubes estos temas. Obviamente, en algunos casos son más necesarios, en otros menos, en algunos se necesita más tiempo, en otros menos. Pero todo tiene que ver con todo. Empezar a generar información, analizar tu competencia desde el lado que fuera y proponer de qué manera mejorarlo.

Mariano Elizondo reveló las intenciones que hay desde 1190 Sports para mejorar el balompié nacional. (Video: Infobae Perú / Joaquín Parra)

- Cuando llegaron a Perú y trabajaron con los clubes, ¿se sorprendieron con el panorama que encontraron en base al uso de estadísticas?

Pablo: No fue sorpresa. Por ejemplo, hay clubes que uno pensaría que se va a encontrar en el fútbol peruano, que no es de las ligas más top del mundo, con personas que tengan un máster en Big Data solo en los clubes más poderosos. Por el contrario, me encontré con ese tipo de personas en clubes que hoy están en mitad de tabla o en los últimos puestos del campeonato, y que no son los más visibles. Eso ya es un indicador positivo. Veo proyectos y clubes predispuestos a valorar el uso de la tecnología y los datos e innovación para mejorar. Yo creo que el fútbol peruano va a empezar a ver sus frutos en los próximos cinco años, cuando se vea que todo esto tiene un impacto directo en mejorar el proceso formativo también, las mediciones, los datos, la tecnología. Va a verse cuando esos jugadores lleguen a Primera División y después a las selecciones nacionales.

- Cuando dices frutos que se verán en un lapso de cinco años, ¿qué tipos de frutos se podrán ver?

Pablo: Esto lo vi en otros mercados. Nos vamos a Ecuador e Independiente del Valle hoy es el club que mejor, y sostenidamente, compite en el territorio internacional, el que más vende y el que más nutre a su selección. Es un proyecto que tiene no más de 15 años de vida. Para que Independiente del Valle diera ese salto de calidad, necesitó 10 años, porque empezó a formar juveniles, escuela propia, infraestructura, tecnología, mediciones, profesionales capacitados, recursos humanos; pero esos jugadores llegaron a la selección 10 años después. Ahí se van a ver los beneficios, en la medida de que esta cultura no sea solamente a nivel profesional, sino también formativo, vas a formar grandes jugadores para el futuro.