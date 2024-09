Lista de convocados de Chile para las Eliminatorias 2026: Ricardo Gareca dejó fuera a Ben Brereton, Mauricio Isla y Alexis Sánchez

Ricardo Gareca anunció la lista de convocados de la selección de Chile para los partidos por las Eliminatorias 2026

El técnico Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para la próxima fecha doble FIFA ante Brasil Brasil y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas en la que llamó la atención la ausencia del delantero inglés nacionalizado chileno, Ben Brereton.

Lista de convocados de Chile

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames

Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral

Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda

Habló el ‘Tigre’

Como toda convocatoria en un país tan futbolero, la lista fue cuestionada por el periodismo y el hincha chileno en redes sociales. A raíz de ello, Ricardo Gareca brindó declaraciones: “Nadie tiene las puertas cerradas en la selección. Me preguntaron por Arias, y yo necesito darle un descanso, me hablan de Vidal pero nosotros no tenemos problemas con nadie y solo queremos el bien de la selección. No tengo que opinar nada de Vidal. Esta es la nómina. Acá hay una lista que sentimos que es lo más conveniente para los partidos con Brasil y Colombia. Los jugadores pueden expresarse como quieran en sus redes”, fueron las palabras del entrenador sobre Arturo Vidal y su público cuestionamiento hacia su persona.

Otra ausencia cuestionada es la de Ben Brereton. Sobre ello, el DT dijo los siguiente: “Tuve una conversación con Ben, quedamos en que es importante que se enfoque en lo suyo (su equipo), pero la decisión de que no esté es mía no suya”.

Por otro lado, la gran innovación de la lista es Luciano Cabral. Sobre él, Gareca también tuvo palabras: “Me despierta su historia de superación. Queríamos convocarlo en algún momento, ahora tiene mayor continuidad, queremos ver que se vaya adaptando y conociendo a la Selección. El equipo debe contar con jugadores que se quieren superar”.

FOTO DE ARCHIVO: El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, antes del partido entre Chile y Perú por la Copa América 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. 21 de junio, 2024. Crédito obligatorio: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Horarios, fecha y estadios de los partidos de Chile por Eliminatorias

Chile vs Brasil: ambas selecciones se verán las caras el jueves 10 de octubre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Arellano.

Colombia vs Chile: se enfrentarán el martes 15 de octubre a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Metropolitano de Barranquilla.