Tiago Nunes reveló detalles sobre su futuro y continuidad en Universidad Católica de Chile

Tiago Nunes muy cerca de renovar con U. Católica - Créditos: Getty Images

El último miércoles 25 de setiembre, Universidad Católica de Chile consiguió un valioso triunfo por 4-1 sobre Copiapó en un partido correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024. Con este resultado, los ‘cruzados’ sumaron un total de 42 puntos y se mantienen entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Finalizado el encuentro, el DT Tiago Nunes dio a conocer detalles sobre lo que se viene en su futuro profesional e incluso se animó a hablar sobre la conversación que tuvo con la dirigencia del conjunto estudiantil.

El estratega brasileño con pasado en Sporting Cristal reveló durante conferencia de prensa que está muy cerca de alargar su vínculo contractual con la ‘franja’ y lo más probable es que sea hasta fines de la temporada 2025.

“Las cosas se dan de manera natural. Cuando llegué a Católica se dio la opción de un contrato corto para que conocieran mi trabajo. Estamos con negociaciones avanzadas, y si no pasa nada diferente, en los próximos días deberíamos estar cerrando un acuerdo para la renovación”, señaló Nunes ante los medios de comunicación.

Recordemos que la institución chilena hizo oficial la llegada de Nunes el pasado mes de marzo. Su arribo se dio tras la salida de Nicolás Núñez y ahora todo indica que su decisión sería permanecer al mando de dicho equipo.

Si de números hablamos, el DT de 44 años ha dirigido un total de 19 cotejos oficiales por el Campeonato Nacional 2024, además de tres duelos en la Copa de Chile. De acuerdo a las estadísticas, hasta la fecha, acumula 12 victorias, cinco empates y dos derrotas.

Tiago Nunes aceptó un contrato con la Universidad Católica para la temporada 2024. - Crédito: EFE

¿Qué dijo el presidente de la U. Chile?

Juan Tagle, presidente de Universidad Católica de Chile, también adelantó que el club y Tiago Nunes se encuentran en conversaciones muy avanzadas para poder renovar su vínculo por lo menos un años más.

En la previa del encuentro adelantaba optimismo para poder cerrar la concretar su continuidad: “Hay una conversación en curso y yo soy optimista que vamos a lograr un acuerdo para renovarlo”, expresó el directivo.

Tiago Nunes no descartó regresar a Perú

Durante una entrevista con Infobae Perú, Tiago Nunes reveló que ve con buenos ojos contar con una próxima revancha en el campeonato peruano por un tema de identificación y cariño. Si bien fue una idea que lanzó al aire, la intención está.

“Perú siempre es una puerta que miro así entreabierta, porque fui feliz ahí, me encanta la gente, me identifiqué con todos y me peleé con algunos, eso no es novedad”, expresó el brasileño.

Además, agregó lo siguiente: “Al final, quedó claro que en ningún momento hubo una mala intención, siempre en las peleas nos equivocamos en la forma, pero la intención siempre fue por mejorar el torneo, los equipos, el club donde estaba y competir al máximo para poner el nombre del país en una buena condición”.

“Creo que, de cierta forma, hemos hecho bien a nivel internacional y me encantaría en algún momento regresar a Perú, que es un país donde me sentí muy cómodo y extraño muchísimo también”, finalizó.