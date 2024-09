Matías Di Benedetto destacó apoyo del hincha, la presión y analizó el decisivo duelo de Universitario vs Comerciantes Unidos

Matías Di Benedetto, jugador titular de Universitario de Deportes.

A puertas del cierre de la segunda parte del año en la Liga 1 2024, Universitario de Deportes se perfila como el candidato con más posibilidades para ser campeón. Son líderes del campeonato y también en la tabla de posiciones acumulada que lo colocan como favorito para coronarse en la presente curso.

Matías Di Benedetto, defensa central que llegó la temporada pasada al club y hoy es titular indiscutido, brindó declaraciones previas a lo que será el encuentro ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. El ‘Tano’ también se refirió a lo que significa ser jugador de la ‘U’ y cómo el hincha les pide darlo todo fecha a fecha. Además, tuvo palabras sobre cómo cambió su vida tras pasar de pelear la permanencia en el fútbol argentino a luchar campeonatos año a año en uno de los grandes del país.

Universitario y sus hinchas

“Sabemos lo que significa Universitario de Deportes para el país. Es un mundo de gente en todos lados y te exigen ser campeón nacional todos los años. Todos los partidos nos brindamos al máximo”, afirmó Di Benedetto en declaraciones a GOLPERU sobre lo que implica jugar en el equipo ‘merengue’.

Por otro lado, se refirió a lo que implica el invicto de locales y el apoyo de los aficionados: “Jugar en el estadio Monumental es el sueño que todos tenemos desde chiquitos: jugar con el estadio repleto y que te griten los goles o una acción defensiva”.

Matías Di Benedetto consolidado

Matías Di Benedetto cumple con los requisitos que implica ocupar el cupo de extranjero: rendir bien, no lesionarte y ser una diferencia. De eso también habló el zaguero: “Lo más importante para mí es tener continuidad. Gracias a Dios no me pasó nada y siempre tuve la oportunidad de que el entrenador me pueda elegir. Día a día, entrenamiento a entrenamiento, el club te exige eso y felizmente pude responder. Vengo del ascenso argentino. Ahora estoy en un grande, un lugar donde me siento muy bien. Estoy viviendo un momento muy lindo. Pelear campeonatos y tener la presión te hace crecer como futbolista y persona”.

Matías Di Benedetto se refirió al próximo duelo de Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Universitario vs Comerciantes Unidos en Cajabamba

El viernes 26 de setiembre se inicia la fecha 13 del Torneo Clausura y uno de los partidos más importantes será el que disputen Comerciantes Unidos y Universitario. Alianza está detrás del equipo de Fabián Bustos y por ello están obligados al triunfo en la altura.

“Tenemos que ganar sea como sea. Nosotros estamos mentalizados en nosotros y que tenemos que hacer un gran partido. Sabemos que jugar en un equipo grande implica que los rivales lo den todo. Siempre debemos brindarnos al máximo y esa es la clave para nosotros”, dijo el defensor.

Carrera de Matías Di Benedetto

La trayectoria del ‘Tano’ es en su mayoría en Argentina. Los equipos de su país en los que jugó fueron Almagro, Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba, club en el que estuvo antes de llegar al fútbol peruano. Por otro lado, también tuvo una experiencia en el Deportes Temuco de Chile.

Próximos partidos de Universitario

La ‘U’ tiene la primera opción para ser campeón nacional y sabe que depende de sí misma para lograr el bicampeonato, pero otros equipos también se juegan cosas y buscarán frustrar el festejo en el centenario.

Los próximos enfrentamientos de los de Fabián Bustos serán ante Comerciantes Unidos (visita), ADT (local), Sporting Cristal (visita), Cienciano (local) y Los Chankas (visita).