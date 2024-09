Claudio Pizarro causó furor en China en festival tradicional de Alemania celebrado en Shangai

Claudio Pizarro fue el invitado de honor en el Oktoberfest de la Bundesliga celebrado en China.

Claudio Pizarro, como parte de sus actividades como embajador de la Bundesliga, viajó a China en calidad de invitado especial del primer Oktoberfest del campeonato alemán realizado en la ciudad de Shanghai. El exjugador del Bayern Munich arribó al país asiático el martes 24 de septiembre, donde fue recibido como una estrella por miles de aficionados.

El mítico delantero manifestó su admiración por la dinámica escena gastronómica y riqueza cultural de la capital económica china. Además, destacó la conexión del evento con el famoso Oktoberfest de Múnich, calificándolo como una celebración tradicional con un toque futbolístico.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que Pizarro arriba a Shanghai en calidad de embajador. La primera fue en marzo del 2023, cuando acudió en representación del Bayern Munich para visitar la ‘football school’ que el club había implementado en la ciudad. En dicha visita el ‘Bombardero de los Andes’ pudo compartir un tierno momento con los niños de la escuela de fútbol, quienes lo vieron con admiración y un modelo a seguir. Posteriormente, viajó a la ciudad de Qingdao, en la provincia china de Shandong para compartir con la comunidad de hinchas ‘bávaros’ que residen ahí.

Claudio Pizarro firmó autógrafos en el Oktoberfest de la Bundesliga (Bundesliga)

La vez que Claudio Pizarro viajó a China para olvidarse del Mundial Rusia 2018

Una de las visitas más significativas de Claudio Pizarro a China se dio en 2018, cuando viajó para desconectarse de la participación de la selección peruana en la Copa del Mundo celebrada en Rusia, pues le dolía en el alma ver a Perú en un Mundial y no formar parte del plantel, debido a que Ricardo Gareca llevaba años sin tomarlo en cuenta. No obstante, finalmente no se resistió de ver los partidos disputados por la ‘bicolor’:

“Yo traté cuando ya sabía que no iba a ir, traté de distraerme lo que mas podía, me fui a Asia, China, Tokio a tratar de distraerme. Lejos de todo el mundo, pero el Mundial se vive en todo el mundo. Cuando ya estaba cerca Perú de jugar, viene el sentimiento y eso uno no puede evitarlo”, reveló al periodista Eddie Fleischman.

De hecho, horas antes del partido inaugural, en el que Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita, el ‘Bombardero’ subió a sus redes sociales una foto visitando la Gran Muralla China.

En su primera visita a China, Claudio Pizarro compartió con los niños de la escuela de fútbol de Bayern Munich.

Más sobre el evento

El evento, el cual se viene celebrando en el Gate M West Bund Dream Center y se prolongará hasta el próximo domingo 6 de octubre, muestra camisetas raras firmadas, balones oficiales de varias temporadas y el trofeo de la Bundesliga, así como tarjetas firmadas de los jugadores chinos que pasaron por el fútbol alemán: Shao Jiayi y Yang Chen. El primero con paso por TSV 1860 Múnich (2002-2006), Energie Cottbus (2006-2009) y MSV Duisburgo (2011), mientras que el segundo defendió las camisetas de Waldhof Mannheim (1998), Eintracht Frankfurt (1998-2002) y Saint Pauli (2002-2003).

Asimismo, se puede ver recortes de tamaño natural de estrellas de la Bundesliga y explorar el Museo de la Bundesliga, que narra los 60 años de historia de la liga y sus memorables vínculos con China.