Segundo Portocarrero metió lujo y provocó bronca en Universitario vs Sport Boys: defensa se paró sobre la pelota cuando goleaba 3-0

El defensa se paró sobre la pelota y recibió dura falta de Christian Ramos. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024. Lo que parecía ser una noche tranquila para los ‘cremas’, quienes alcanzaban la punta del campeonato, terminó con una pelea entre futbolistas de ambos equipos. El conflicto se produjo a los 88 minutos, cuando Segundo Portocarrero se paró encima de la pelota, hecho que provocó a los futbolistas ‘rosados’.

En la jugada siguiente, cuando el carrilero izquierdo ecuatoriano recibió un pase desde el saque lateral, Christian Ramos le metió una fuerte patada que lo dejó adolorido en el suelo. Ya con su rival tendido, la ‘sombra’, junto a otros jugadores de la ‘misilera’, se agacharon para increparle por lo sucedido.

Los jugadores ‘merengues’ salieron a defender a su compañero y se armó todo un tumulto que duró varios minutos. No obstante, el árbitro Kevin Ortega manejó la situación y solamente le mostró una tarjeta amarilla a Yuriel Celi, quien fue uno de los más exaltados.

El volante aumentó el marcador en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Una vez caldeados los ánimos, el partido pudo terminar con normalidad. Sin embargo, tras el pitido final del árbitro, Joao Villamarín buscó a Portocarrero, por lo que los empujones se reanudaron, aunque las cosas no pasaron a mayores.

Universitario, firme en el Clausura 2024

La ‘U’ no presentó mayores dificultades para imponerse a Sport Boys, en el estadio Monumental, por la jornada 11° del Torneo Clausura 2024. Desde el inicio del partido demostró su superioridad en todas las líneas.

Así, sobre los 20′ minutos, el delantero Alex Valera abrió la cuenta con un golazo que hizo delirar a los simpatizantes ‘cremas’. La definición cruzada liquidó el plan de contención de los chalacos.

Minutos más tarde, alrededor de los 25′ minutos, el propio Valera firmó su doblete con un lanzamiento impecable de penal, lo que hizo ya imposible acercarse en el marcador para los visitantes.

Tabla de posiciones tras triunfo de Universitario ante Sport Boys.

A partir de esos embates, el Sport Boys intentó protegerse de las arremetidas, a fin de no sufrir un nuevo golpe sobre la hierba del Monumental. No obstante, la idea no resultó del todo, porque Martín Pérez Guedes, a los 70′ minutos, aumentó la diferencia con un 3-0 definitivo.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes se enfrentará a Unión Comercio en la próxima fecha del Torneo Clausura. El partido tendrá lugar el domingo 22 de septiembre a las 17:30 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia.

Por su parte, Unión Comercio llegará a este compromiso después de medirse contra Alianza Atlético, un cotejo que pondrá a prueba su estado físico y táctico antes de enfrentar a la ‘U’. Los hinchas de ambos equipos esperan un emocionante choque, dado que cada punto es vital en esta fase del torneo.

Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys se enfrentará a Alianza Lima en la jornada 12 de la segunda fase de la Liga 1 2024. Este duelo se disputará el sábado 21 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Lima, un escenario icónico para el fútbol peruano.

Los ‘blanquiazules’, por su parte, llegan a este compromiso tras haber sufrido una derrota en su último encuentro, lo que añade un elemento de presión para el conjunto de Mariano Soso.