Jefferson Farfán reveló que premió a Jairo Concha con 2 mil dólares en bicampeonato de Alianza Lima: “No jugaba, pero incentivaba”

La 'Foquita' contó que incentivó a los jugadores 'íntimos' para los éxitos nacionales del 2021 y 2022. (Video: Enfocados)

Alianza Lima es uno de los equipos que se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura. Y es que el objetivo del equipo es adjudicarse de esta competencia, que le permita llegar dar un gran paso para salir campeón de la Liga 1 2024 y arruinarle la fiesta a Universitario de Deportes, que este año celebra su centenario. Sin embargo, hace un par de temporadas, la hegemonía en el ámbito local le perteneció al cuadro ‘íntimo’, que logró el bicampeonato nacional (2021 y 2022). En ese sentido, Jefferson Farfán reveló que premió a Jairo Concha con 2 mil dólares (más de 7 mil soles al cambio) en esas campañas.

El actual mediocampista de la ‘U’ fue el último invitado en el programa ‘Enfocados’ de YouTube, conducido por la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola. Y entre otros temas, repasaron las coronaciones en el campeonato local y cómo las obtuvieron.

Todo empezó cuando el ‘10 de la calle’ le preguntó a ‘Jairoco’ lo siguiente: “¿Qué crees que le faltó a Alianza para salir campeón?”, agregando que él no estuvo el 2023.

El volante indicó que eso fue lo que le faltó al equipo, la presencia del veterano delantero, a lo que recibió como respuesta: “Digo por siacaso. Tú sabes que yo no jugaba, pero incentivaba”.

Concha especificó que “faltaba la motivación”. Aunque al mismo tiempo hizo una reflexión. “Creo que se hicieron muchas cosas para salir tricampeón. Lamentablemente, nos encontramos con un equipo duro, que nos ganó bien. Hay que aceptar que, dentro de todo, nosotros teníamos grandes jugadores, pero como equipo nos superaron. Así fue”, acotó en primera instancia.

Jairo Concha fue parte del plantel de Alianza Lima que perdió la final de la Liga 1 2023 ante Universitario. - créditos: Liga 1

Jefferson Farfán y el suculento premio a Jairo Concha

De pronto, Roberto Guizasola tomó la palabra y le hizo una pregunta a Jairo Concha: “¿Es verdad que tu tío Jefferson incentivaba en los partidos por goles? ¿o es mentira?”.

Jefferson Farfán intervino y mostró la evidencia de una captura de pantalla donde figuraba que le había premiado con 2 mil dólares al centrocampista. “Acá tengo la prueba (risas). Es de los grandes, es arriba”, aseguró.

‘Cucurucho’ se quedó sorprendido y soltó una broma: “No seas abusivo, con razón tenías que meter goles. Yo me rompo la canilla con eso. ¿Cómo era esa figura?”.

La ‘Foquita’ resaltó que él no jugaba (por lesión en la rodilla izquierda), pero “pagaba como la co...”, desatando la risa de todos en el set. Al mismo tiempo, dejó en claro que lo hizo por su hinchaje por Alianza Lima. “La gente no entiende. Yo soy muy hincha de Alianza, yo amo a Alianza. De alguna manera tenía que motivar a mis ‘gatos’. Y ellos para la final, estaban medio... tú me entiendes y es normal. Pero con esa ‘candela’, salían desesperados. Es distinto”, comentó.

Jefferson Farfán mostró el depósito de los 2 mil dólares a Jairo Concha en bicampeonato de Alianza Lima. - captura: Enfocados

Concha Gonzales manifestó que era cierto lo que ‘Jeffry’ le pagaba a él y sus compañeros para la obtención del bicampeonato nacional. “A todos. A mis defensas, volantes y delanteros”, mencionó el exjugador de PSV Eindhoven.

Guizasola preguntó si la entrega del premio era de inmediato o demoraba, a lo que el canterano de San Martín respondió que recibían al día siguiente. En eso, Farfán Guadalupe y su compañero del podcast recordaron las épocas en Alianza Lima, cuando los referentes también solían entregar esos incentivos.

‘Jairoco’ detalló un poco más cómo fue esa situación. “El tío (Jefferson) decía ‘la defensa si no hay goles, cae. Vacunas un gol, chapa’”, sostuvo.

Jefferson Farfán expresó que esa fue una gran estrategia para que los ‘victorianos’ ganen los títulos el 2021 y 2022. “¿Qué pasó? Bicampeones. La gente no entiende eso. Identidad, pasión. Es Alianza, pueblo. Y ellos por plata... no es cualquier cosa. En la final les dije ‘el marcador en cero’, y me dijeron ‘ya tío’”, señaló.

Al último, el ‘10 de la calle’ precisó que los defensas eran de los más motivados: “Estaban Vílchez, Portales, Míguez y Mora. Esos hasta por 500 soles te reventaban la ‘pata’, se motivaban (risas). Había que motivarlos”.

Tras ganar 2-0 a Melgar en la vuelta, los de 'Chicho' Salas se quedaron con la copa 2022. (Video: GOLPERU).