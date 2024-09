Antonio Rizola reveló que el proyecto Perú cuenta con “32 niñas de 1.80 metros” y se refirió a la hija de Gaby Pérez del Solar

El entrenador brasileño contó que ya son 32 niñas de más de 1.80 metros las que captó para el futuro del voleibol peruano. (Video: Zona de Ataque)

Antonio Rizola llegó al Perú en abril del presente año una gran ilusión y ambición. El estratega brasileño firmó como nuevo DT nacional de vóley femenino y rápidamente se puso manos a la obra, trabajando en las categorías juveniles. Para el estratega de 65 años, fortificar bases para el futuro es fundamental y por ello hoy incentiva un novedoso proyecto junto a Cecilia Tait, leyenda de este deporte.

Se trata del Proyecto Nacional 2032, el cual busca captar jóvenes talentos en todo el país. Siendo la altura un fundamento importante actualmente en el voleibol, el técnico ha manifestado su deseo de contar con niñas de gran estatura, a las que se le pueda educar y formar. Al respecto, en una entrevista para ‘Zona de Ataque Podcast’, Rizola dio a conocer la evolución que ha tenido este plan deportivo hasta el momento.

“Cecilia arregló con la Federación Internacional la contratación de un entrenador que está ligado directamente a mí para el proceso de buscar atletas de 10 a 11 años con una estatura de 1.75 a 1.80 metros. Ya tenemos un grupo de 32 niñas arriba de 1.80 metros. Son dos criterios que tengo: tienen que saber caminar y respirar”, reveló.

“Yo ya empecé mi gira por el país, para hacer capacitación con entrenadores para cambiar la mentalidad de trabajo y para hacer verificación de atletas. En Perú no hay talla como en otros países, pero yo voy a buscar a las más altas y voy a trabajar con ellas”, añadió.

Cecilia Tait impulsa el Proyecto Nacional 2032 como miembro del Consejo Administración de la FIVB. Crédito: FPV

De la misma manera, Antonio Rizola dio pistas sobre el acercamiento con una de las hijas de una leyenda del voleibol peruano: Gabriela Pérez del Solar. El seleccionador nacional está interesado en trabajar pronto con la primogénita de la exvoleibolista, Ailani León, así como también otras jugadoras jóvenes que residen en Norteamérica.

“‘Gaby’ vive en Estados Unidos, su hija tiene 1.85 metros, tiene 14 años y juega allá. Hay que esperar que finalice sus estudios. Alondra Alarcón no puede regresar en este momento. Todas las peruanas que están jugando allá van a regresar en algún momento”, señaló sobre el tema. , añadió.

El entrenador de la selección peruano ha tenido contacto con la hija de Gaby Pérez del Solar y otras niñas que residen en Estados Unidos. (Video: Zona de Ataque)

La llegada de Rizola al Perú

Antonio Rizola también dio a conocer cómo se concretó su llegada a Perú, después de una exitosa experiencia en Colombia. El entrenador brasileño mencionó que continuar con su proyecto en tierra ‘cafetera’ se volvió inviable, tras no haber el presupuesto necesario para que su equipo pueda competir internacionalmente.

“No pudimos participar del Campeonato Sudamericano, fuimos a un Sudamericano Sub 17 sin entrenar, hicimos una convocatoria por llamada porque no había plata para reunirse, este año no participamos de los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre. Entonces vi que todo el proceso estaba en riesgo, llamé al presidente de la Federación y le dije ‘yo no quiero seguir de esta forma’, narró.

En Colombia le dejaron las puertas abiertas y ese contexto fue aprovechado por la Federación Peruana de Vóley (FPV), que logró convencer al estratega para que se sume a esta aventura en territorio nacional. “Cuando decido salir, no podía estar lamentándome. Ahora mi país es Perú y tengo que decidir cómo seguir ese proceso, porque si en Colombia era difícil, en el Perú es mucho más”, señaló.

El entrenador de la selección peruana dio a conocer el motivo por el que decidió asumir el reto con la 'bicolor'. (Video: Zona de Ataque)

Por último, Rizola se refirió a la crisis actual del vóley peruano y manifestó sus objetivos ambiciosos con la selección nacional. El estratega firmó con la FPV por un periodo de tres años, con opción a extenderse dos más, por lo que tiene tiempo para poder cumplir sus metas.

“No vamos a tener resultados en mayores antes de los cuatro años. Mi discurso con la Federación fue claro, les dije ‘Perú piensa que es lo que no es más’. Hoy Perú es quinto en Sudamérica, está atrás de Chile. Hay que ganar poco a poco y para eso se tienen que cambiar procesos, cambiar atletas, seguir un proceso con paciencia y respetando a quien hasta hoy trabajó ahí”, indicó.

“Tengo que colocar a Perú a donde jamás debió salir. Tengo el compromiso de meter al país entre los mejores. Es difícil, porque hay una cultura de voleibol más antigua que la de Brasil. Perú conquistó la medalla en Juegos Olímpicos y en Mundial mucho antes que Brasil. Como entrenador y asistente, perdí muchos partidos ante Perú, para mí era una referencia. Es muy triste ver al país en la condición en la que está hoy. Yo prometí que voy a recuperar su esencia”, agregó.