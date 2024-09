Tenso cruce de Sergio Peña con Alan Diez: jugador cortó entrevista y le recriminó por criticarlo tras el Perú vs Ecuador

Sergio Peña tuvo un cruce con el periodista Alan Diez tras derrota de Perú ante Ecuador por las Eliminatorias 2026

La selección peruana sufrió una dura caída frente Ecuador en Quito por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y no pudo salir del último lugar de la tabla de posiciones. La ‘blanquirroja’ sigue sin poder revertir el mal momento que vive: la derrota por 1-0 con los norteños colocó al combinado nacional como el único equipo que no ha ganado en la competición.

El equipo de Jorge Fossati volvió a estar en ojo de la tormenta luego de solo haber sumado un punto de seis en juego en el reinicio de las clasificatorias. La ‘bicolor’ tuvo una gran presentación ante Colombia en el estadio Nacional, pero la ‘tricolor’ lo devolvió a la realidad.

Alan Diez viajó hasta el país norteño para cubrir el encuentro y protagonizó un tenso enfrentamiento con Sergio Peña en la zona mixta. El periodista deportivo le pidió unas declaraciones al jugador del Malmo FF, y le preguntó sobre qué le faltó a Perú. “No hicimos un buen partido, lamentablemente. Pero es así el fútbol”, contestó.

El volante decidió cortar la entrevista de un momento a otro: “No hablo contigo porque me gusta hablar con gente positiva que tira para adelante”, apuntó mientras se marchaba. Diez no se quedó callado y le respondió: “Yo siempre tiro para adelante, para todos. Se molestó Peña con nosotros, no les gusta que los critiquen”.

Fue un momento incómodo que se vivió entre el seleccionado y el conductor de televisión que se volvió tendencia en redes sociales generando muchas reacciones, muchos cuestionaron el accionar de Peña y se solidarizaron con el hombre de prensa.

La selección peruana cayó en su visita a Quito por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

Sergio Peña pidió el regreso de Christian Cueva

Tras la derrota de Perú con Ecuador, el volante de 28 años realizó un insólito pedido para la próxima fecha doble, donde se enfrentará a Uruguay y Brasil. Sergio Peña pidió el regreso de Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva; jugadores que no fueron considerados por Jorge Fossati en la pasada convocatoria.

Es necesario precisar de que el técnico uruguayo decidió no llamar al ‘Depredador’ porque no tenía definido su llegada a Alianza Lima, la ‘Culebra’ estaba pasando por algo similar y recién fichó por Corinthians unos días atrás, y el tema de con ‘Aladino’ fue algo más complicado: salió de Cienciano tras la denuncia por violencia familiar, pero luego regresó al Cusco.

“Claramente necesitamos de todos. Sabemos que los tres jugadores que has mencionado que son Paolo (Guerrero), André (Carrillo) y (Christian) Cueva son muy importantes para nosotros. Ellos siempre han sido parte de la selección, son parte de la selección y si bien hoy no están, siempre nos mantenemos en contacto”, apuntó el jugador.

Además, aseguró que todavía se puede soñar con la clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. “Desde mi experiencia, hemos estado en peores situaciones y hemos sabido sacarlo adelante, así que ahora quedan 10 partidos importantes. Yo no veo imposible la clasificación, soy muy positivo. Hablo como jugador y como hincha, así que mientras esté con mis compañeros voy a ir a muerte hasta el final”, finalizó.

Christian Cueva no fue considerado para este fecha doble de Eliminatorias 2026 por falta de continuidad.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tendrá que levantarse en la próxima fecha de las Clasificatorias frente Uruguay en Lima y Brasil de visita. La ‘blanquirroja’ está obligada a sacar buenos resultados para salir del fondo de la tabla de posiciones, marcha en el décimo lugar con tres puntos.