Óscar del Portal lanzó sarcástica frase tras derrota de Chile vs Bolivia: “Ricardo Gareca sigue siendo el más querido del Perú”

Óscar del Portal realizó un irónico comentario sobre Ricardo Gareca tras derrota de Chile ante Bolivia por Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 regresaron con una doble fecha que ha traído consigo resultados sorprendentes y cambios en la tabla de posiciones. En un encuentro vibrante, la selección colombiana logró un triunfo histórico al vencer 2-1 a la poderosa Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez sentenciaron la victoria del combinado ‘cafetero’ que aprovechó su condición de local y se mantiene en la pelea por un cupo al Mundial.

La gran actuación de Bolivia lo convirtió en el equipo que más puntos sumó en la jornada FIFA: Goleó por 4-0 a Venezuela y le ganó 2-1 a Chile. Sumó seis puntos importantes que hizo que los ‘altiplánicos’ salgan del fondo de la tabla de posiciones y lo acercó a la zona de repechaje para el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La escuadra boliviana terminó de confirmar el mal momento que vive la ‘roja’ y todos sus hinchas apuntan a Ricardo Gareca como gran responsable. Óscar del Portal se pronunció sobre la dura caída que sufrieron los chilenos y mencionó un irónico comentario relacionando al ‘Tigre’. Además, cuestionó el gol de Eduardo Vargas anti ‘fair play’, el delantero aprovechó la lesión de Carlos Lampe para marcar la anotación de su equipo.

“Bolivia ganó en Santiago y metió seis puntos en esta fecha doble, el mejor de la fecha doble fue Bolivia. Bolivianos desde la cuna dicen algunos. El arquero de Bolivia se rompió el talón de Aquiles y pese a eso Vargas igual anotó; bueno cómo iba a saber que se estaba lesionando y no fingiendo, es lo que dicen los chilenos. Después de conocerse la lesión, Chile se dejó hacer un gol, se dejaron al final hacerse el 2-1 y perdieron. Y Ricardo Gareca sigue siendo el técnico más querido por el Perú (risas)”, apuntó el conductor en el bloque deportivo de América Televisión.

La selección de Chile perdió 2-1 ante Bolivia en Santiago por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Ricardo Gareca explotó contra periodista chileno

El ‘Tigre’ está en el ojo de tormenta por los malos resultados que consiguió Chile en los últimos encuentros, fue eliminado en fase de grupos en la Copa América 2024 con ningún triunfo conseguido, y perdió sus dos choques en el reincio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ricardo Gareca tomó el mando de la ‘roja’ a inicios de año y hasta el momento no se ha visto un cambio en el equipo. La derrota con Bolivia fue la gota que derramó el vaso, y los cuestionamientos crecieron en su contra. Un periodista ‘mapocho’ calificó de “vergonzoso” la caída frente los ‘altiplánicos’ en Santiago, y eso generó el enojo del DT argentino.

“Son definiciones que habría que dejar de lado, vergüenza y lo que dijo en su introducción no está relacionado con eso. Perdimos un partido que duele, pero está lejos de una vergüenza o cualquier calificativo que pueda interpretar, más desde el dolor de la derrota, que lo acontecido en el campo de juego”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

El ‘Flaco’ no permitió que se pongan este tipo de calificativos a su equipo porque considera que no jugó mal. “Es un calificativo que no merecemos nosotros, no merece el equipo, no merecen los jugadores, no merezco yo como técnico ni nadie. Simplemente se perdió, está el dolor, está el análisis, futbolísticamente no le gustó, perfecto. A mí si me gustó el equipo, no el resultado, pero si la actitud. ¿Tenemos que levantar el nivel? Sí, lo reconozco”.

El técnico argentino no aceptó que catalogaran como "vergüenza" el resultado con la 'verde'. (Video: TNT Sports)

Próximo partido de Chile en Eliminatorias 2026

El equipo de Ricardo Gareca no tendrá mucho tiempo para lamentos porque deberá concentrarse en los próximos rivales que tendrá en casi un mes. Chile enfrentará a Brasil en Santiago por la fecha 9 y luego visitará a Colombia en la siguiente jornada. Dos duros contrincantes que tendrá que vencer si o si para salir del fondo de la tabla de posiciones: está penúltimo con cinco puntos.

