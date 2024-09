Oliver Sonne hizo debut con Perú ante Ecuador por las Eliminatorias 2026: así lo recibió Sergio Peña en el campo

El lateral nacido en Dinamarca por fin pudo pisar el campo de juego por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana se medía en condición de visitante frente a su similar de Ecuador en un duelo válido por la jornada 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Desde el inicio, los dueños de casa tomaron el protagonismo del encuentro con la posesión de la pelota, aunque no lograron ser profundos en el ataque. Por su parte, la ‘bicolor’ no conseguía tener contragolpes efectivos que inquieten el arco rival. De pronto, con la intención de cambiar la tónica del cotejo, Oliver Sonne ingresó a la cancha e hizo su debut en el proceso clasificatorio.

Esto se llevó a cabo a los 46 minutos de la contienda, concretamente, a poco del inicio del segundo tiempo. Luego de que la ‘blanquirroja’ haya tenido algunos inconvenientes en la primera marte en cuanto a las tarjetas amarillas con tres a su favor. Por tal motivo, el técnico Jorge Fossati buscó soluciones, teniendo en cuenta que el siguiente enfrentamiento será contra Uruguay en Lima.

Bajo ese panorama, el entrenador ‘charrúa’ mantuvo el mismo esquema, pero hizo tres modificaciones: Carlos Zambrano por Anderson Santamaría, Jean Pierre Archimbaud por Wilder Cartagena y el futbolista de Silkeborg IF por Luis Advíncula. Como se mencionó líneas arriba, todos los que salieron estaban amonestados, aunque ‘Carta’ y ‘Marquitos’ se perderán el choque con la ‘celeste’.

Aunque nadie esperaba la salida del jugador de Boca Juniors, ya que si bien estaba apercibido, se trata de un elemento de experiencia y con capacidad para mantenerse en el campo bajo esa circunstancia.

De todos modos, una vez que Oliver Sonne ingresó al campo del estadio Rodrigo Paz Delgado, Renato Tapia le tendió la mano, al igual que Sergio Peña. Este último también lo recibió con buen ánimo para que esté tranquilo y concentrado para tratar de ofrecer su mejor versión.

Sergio Peña le tendió la mano a Oliver Sonne, quien debutó con Perú en Eliminatorias 2026 contra Ecuador. - captura: Movistar Deportes

Debut de Oliver Sonne en Eliminatorias 2026 tras un año

Este debut de Oliver Sonne con la selección peruana en las Eliminatorias 2026 se realiza luego de cinco partidos. Y es que el anterior estratega, Juan Reynoso, lo convocó de cara a las fechas 3 y 4 contra Chile en Santiago y Argentina en Lima.

Sucedió en un instante en que Luis Advíncula no tenía mucho recambio en el lateral derecho y el nacido en Dinamarca venía mostrando un buen nivel en Silkeborg. En esa línea, la Federación Peruana de Fútbol en conjunto con sus familiares (tiene raíces ‘incaicas’ por la nacionalidad de su abuela Elsa Christensen), hicieron el trámite para que pueda recibir su DNI y estar apto para ser convocado.

No obstante, el ‘Cabezón’ lo dejó en el banco de suplentes ante Chile y no lo incluyó en la nómina contra Argentina. Frente a Bolivia en La Paz tampoco estuvo y contra Venezuela sí integró la banca, aunque el exDT de Cruz Azul no le dio minutos. Esto generó las críticas y el malestar en el propio jugador, tal y como se pudo apreciar debido a que las cámaras estaban puestas en él ante un posible debut.

Oliver Sonne y cómo vivió el Perú vs Venezuela por Eliminatorias desde el banco de suplentes.

