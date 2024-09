Sergio Peña se pronunció con firmeza tras su exhibición ante Colombia: “No me sorprendo, vengo jugando Champions”

Sergio Peña fue una de las figuras de Perú en el empate 1-1 con Colombia (Getty)

Uno de los mejores jugadores de Perú en el empate 1-1 con Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026 fue Sergio Peña, quien fue el eje del ataque peruano e incluso se animó a tirar lujos productivos con pases de ‘taco y ‘rabona’. Además, coronó su actuación ejecutando el tiro de esquina que terminó en el tanto de Alexander Callens.

Muchos quedaron sorprendidos por la actuación del volante de 28 años, quien llevaba varios meses siendo uno de los futbolistas más resistidos de la ‘bicolor’. No obstante, el mediocampista del Malmo dejó en claro que no hay motivos para entusiasmarse, debido a que ese es el nivel que muestra cada semana en su club, y que partidos malos como los que ofreció en el último tiempo con la ‘blanquirroja’ le pueden suceder a cualquiera.

“He tenido partidos buenos y malos como los tenemos todos durante nuestra carrera. Todos los partidos son diferentes, pero yo siempre me quedo tranquilo porque intento dar el máximo y sé de lo que soy capaz. Muchos se sorprenden por el partido que hice ante Colombia, pero en lo personal yo no me sorprendo”, declaró en conferencia de prensa.

El mediocampista dejó solo a Alex Valera, pero el delantero no pudo concretar el gol. (Twitter)

Asimismo, recordó que en los últimos años tuvo la posibilidad de competir en competiciones del más alto nivel como la Champions League y Europa League, y afirmó que esto no es casualidad, sino fruto de su esfuerzo:

“Vengo jugando en mi club, vengo jugando Champions, voy a jugar Europa League, y creo que lo que he logrado ha sido por méritos propios, por trabajo”, añadió.

El show del jugador de la selección peruana que deslumbró en el Nacional. (Video: Movistar Deportes)

“Merecimos el triunfo ante Colombia”

Sergio Peña también comentó el empate de la ‘bicolor’. En su opinión, los dirigidos por Jorge Fossati hicieron mayores méritos para llevarse la victoria y elogió a todos sus compañeros por lo mostrado en el campo, recalcando que ellos también tuvieron gran injerencia en su buen nivel individual:

“Somos 11 jugadores, todos tenemos una responsabilidad y la máxima responsabilidad es posicionarnos mejor en la tabla, sacar los resultados adelante y eso se logra con trabajo, haciendo como hicimos el último partido que creo que, por ahí muchas personas no coinciden, sentí que fuimos superiores a Colombia. Todo el equipo ayudó a que yo haga un partido bueno. Creo que, en general, todos hicimos un gran partido. Venimos entrenando bien. Lamentablemente el resultado no se dio como queríamos el último partido, pero con respecto al rendimiento del equipo, todos estamos tranquilos porque hemos logrado hacer un gran partido contra una gran selección”, expresó.

La selección peruana igualó 1-1 ante los 'cafeteros' en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Finalmente, hizo referencia al choque de este martes 10 de septiembre contra Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el cual será vital para que salgan del último lugar:

“Todos queremos ir a Ecuador y sacar el partido adelante. Es para lo que todos estamos trabajando. Vamos a salir a ganar el partido con Ecuador. Lo que queremos es ganar el partido, traer los tres puntos a Perú y posicionarnos mejor en la tabla”, concluyó.

Los números de Sergio Peña en la selección peruana

Desde su debut en 2017 de la mano de Ricardo Gareca, Sergio Peña disputó 42 partidos con la selección peruana, aportando 4 goles. Su mejor momento fue el año 2021, en el que jugó un papel importante para llegar a las semifinales de la Copa América y fue clave en los triunfos que sacó la ‘bicolor’ y le permitieron remontar hasta llegar al repechaje.