A qué hora juegan Perú vs Chile: partido por la clasificación al Mundial Sub 19 y el tercer lugar del Sudamericano de vóley 2024

Perú y Chile se medirán por el tercer lugar del Sudamericano Sub 19 y la clasificación al Mundial de la categoría.

La selección peruana de vóley perdió 3 sets a 1 ante Argentina en la semifinal del Campeonato Sudamericano Sub 19; pero, su participación no ha terminado definitivamente. Ahora, deberá pelear por el tercer lugar del torneo realizado en Brasil.

Martín Escudero y compañía se vieron superados ampliamente por la ‘albiceleste’ en el Gimnasio Polideportivo General Mario Brum Negreiros. Su rival de turno se quedó con los dos primeros parciales (25-21 y 25-18), pero supieron darle vuelta a la situación en el tercer set con un apretado marcador (25-23).

La actitud y el juego mostrado en el tercer juego no se repitieron en el cuarto. Por lo contrario, se vieron a las ‘matadorcitas’ reducidas y con poca precisión. Fue así como las ‘panteritas’ no tuvieron complicaciones para llevarse el partido de forma rápida.

En esa línea, las peruanas protagonizarán un clásico para quedarse con la medalla bronce del Sudamericano Sub 19. Se medirán ante Chile el domingo 1 de setiembre luego de que las ‘mapochas’ cayeran tres sets a cero ante las brasileñas.

Las peruanas fueron superadas por las 'panteras' en el cuarto set y deberán afrontar el tercer lugar. (CSV)

Horarios del Perú vs Chile por Sudamericano Sub 19

El ‘clásico del Pacífico’ iniciará a las 12:30 horas de Perú, el mismo horario de Colombia y Ecuador. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: 13:30 horas de Chile, Bolivia, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela; y a las 14:30 horas de Brasil, Argentina y Uruguay.

Perú vs Chile: canal TV del partido por tercer lugar del Sudamericano Sub 19

Como a lo largo de toda la competencia, este decisivo partido para definir al tercer lugar será transmitido por la cuenta oficial de Youtube del organizador Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Asimismo, Infobae Perú hará la cobertura total con el punto a punto y las incidencias de este enfrentamiento.

Los caminos de Perú y Chile en el Sudamericano Sub 19 de vóley

El equipo encabezado por Martín Escudero debutó con un resultado negativo en el certamen que se viene disputando en la ciudad brasileña, Araguari. Cayó ante el anfitrión por tres sets a cero. Sin embargo, en su segundo cotejo, se pudo recuperar y venció por el mismo resultado a su igual de Venezuela.

Con el triunfo ante la ‘vinotinto’, el conjunto ‘bicolor’ se clasificó a la semifinal donde no pudo con Argentina. Las ‘panteras’ hicieron pesar su buen juego y se quedaron con la victoria, tal y como lo hicieron en la fase de grupos ante sus rivales de turno (Chile, Colombia y Paraguay).

Selección peruana de vóley se metió entre las cuatro mejores del Campeonato Sudamericano Sub 19.

Chile, por su parte, tuvo más partidos en la fase de grupos por el número de integrantes del mismo. Pasó como segundo tras vencer a Colombia y Paraguay y caer ante Argentina. Luego, en semis, perdió con Brasil en tres sets corridos.

¿Perú aún puede clasificar al Mundial Sub 19?

Tras la caída de Perú ante Argentina, surgió la incógnita sobre si la ‘blanquirroja’ aún puede conseguir el tan ansiado cupo al Mundial Sub 19. Y es que los tres primeros del Campeonato Sudamericano de Brasil formarán parte de la máxima contienda de la categoría.

En ese sentido, el cuadro nacional sí puede clasificar a la próxima Copa del Mundo, a pesar de no avanzar a la final. Lo que necesita es quedarse con la medalla de bronce a toda costa. De no hacerlo, no tendrá lugar en dicho campeonato.