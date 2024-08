Rival de Perú en la clasificación del 5° al 8° lugar del Mundial Sub 17 de vóley: día, hora y canal del siguiente partido de la ‘bicolor’

Perú continuará su participación en el Mundial Sub 17 de vóley pese a la derrota contra Japón. Crédito: Volleyball World

La selección peruana de vóley no pudo continuar con la senda gloriosa en el Mundial Sub 17 de vóley 2024. Bajo el mando de Antonio Rizola, la escuadra nacional peleó por una nueva hazaña en el Coliseo Eduardo Dibós, pero no pudo tumbarse a uno de los candidatos al título: cayó 1-3 ante Japón en un difícil duelo y quedó marginada de las semifinales.

Perú y su siguiente desafío en el Mundial Sub 17 de vóley

La participación del equipo peruano no ha terminado con esta derrota ante Japón. Ahora, la ‘bicolor’ debe continuar su lucha, disputando los puestos del 5° al 8° lugar de la competición. En ese sentido, como siguiente rival tendrá a Turquía, una escuadra tradicionalmente poderosa en este deporte.

El enfrentamiento entre peruanas e turcas está previsto para desarrollarse este viernes 23 de agosto desde las 19:30 horas de Perú, según la programación oficial del campeonato. Este choque tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, donde la escuadra nacional ha afrontado todos sus desafíos anteriores.

Perú vs Turquía: canal de TV para ver el partido

El partido entre Perú y Turquía será transmitido oficialmente por los canales de TV Perú (canal 7) y ATV (canal 9), que adquirieron los derechos televisivos del certamen para emitir la competición en territorio nacional. Asimismo, el enfrentamiento se podrá disfrutar en el canal de Panam Sports para toda la región latinoamericana.

La otra llave del 5° al 8° y las semifinales del Mundial Sub 17

Además de Perú y Turquía, también entrarán en acción en la clasificación del 5° al 8° lugar las escuadras de México y Brasil, que cayeron en sus duelos de octavos de final ante China y China Taipéi (Taiwán), respectivamente. Este juego también se realizará el viernes 23 de agosto, desde las 10:30 horas de Perú, según el cronograma oficial del Mundial Sub 17.

Cabe mencionar que los dos ganadores de cada enfrentamiento accederán a la pelea definitiva por el quinto puesto del certamen. En tanto, los perdedores deberán conformarse con definir el séptimo y octavo lugar. De todas formas, estos cuatro combinados pueden presumir estar dentro de los ocho mejores del planeta.

En tanto, los protagonistas de las semifinales serán China y China Taipéi por una parte, y Japón e Italia por la otra. Estos equipos han demostrado ser superiores en la competencia, por lo que ahora buscarán un lugar en la definición del título mundial.