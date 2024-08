Perú vs Japón EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2024

Así llega Japón al partido

El combinado de Japón será un oponente de temer para las peruanas. No es para menos. El cuadro nipón viene cumpliendo un impecable desempeño en Lima, habiendo ganado todos sus partidos, en los que solo cedió dos sets. Le ganó 3‑1 a China, 3‑0 a Puerto Rico y 3‑1 a Croacia para liderar su grupo sin problemas. Ya en octavos, se impuso con categoría sobre Ecuador (3‑0) para alcanzar los cuartos de final. Un dato no menor es que este equipo fue campeón de la categoría sub 17 en Asia, por lo que es seria candidata al título mundial.