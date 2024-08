“César Vallejo demandará a Alianza Lima por fichar a Paolo Guerrero”: Abogado internacional reveló medida del club y explicó polémico caso

Marcelo Bee Sellares, abogado argentino, reveló que César Vallejo demandará a Alianza Lima en caso fiche a Paolo Guerrero.

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó el jueves 22 de agosto a horas de la noche que Paolo Guerrero quedó libre de la Universidad César Vallejo y con la posibilidad de incorporarse a otro club.

Lo cierto es que las autoridades resolvieron el caso por “renuncia” del ‘Depredador’ al cuadro trujillano. Esto, como era de esperarse, traerá consecuencias para el centrodelantero de 40 años, como una demanda por daños y perjuicios.

Con la resolución de la Cámara, en el ámbito deportivo, el capitán de la selección nacional está listo para cumplir su sueño más anhelado: vestir la camiseta del equipo de sus amores, Alianza Lima, en este Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

La posible llegada de Guerrero a Matute y la querella en camino de los ‘poetas’ han despertado la preocupación de los hinchas ‘íntimos’. Incluso, el mismo presidente de la UCV, Richard Acuña, acusó a Alianza de “malas prácticas”.

El presidente de César Vallejo no quiere saber más del tema Paolo Guerrero. (Video: Canal N)

Por ese motivo, Infobae Perú se contactó con el abogado argentino Marcelo Bee Sellares para esclarecer la incógnita instaurada en el corazón de La Victoria y conoce a profundidad el proceder de Los Acuña en este polémico caso.

El experto en derecho deportivo le confirmó a este medio que César Vallejo demandará a Alianza Lima en caso contrate a Paolo Guerrero, pero, desde su experiencia, señaló que no habrá desenlace negativo para los ‘blanquiazules’. Eso, los posibles castigos contra el ‘Depredador’ y más en la siguiente entrevista.

Marcelo Bee Sellares analizó el caso Paolo Guerrero- César Vallejo y profundizó sobre la demanda de los 'poetas' contra Alianza Lima.

- ¿Cuál será el procedimiento de César Vallejo?

Vallejo va a presentar una demanda ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por daños y perjuicios porque consideran que el jugador incumplió un contrato al renunciar. Si renuncio y no indemnizo, estoy incumpliendo un vínculo. En el caso que exista una disconformidad con el resultado final, tiene la posibilidad de apelar con el TAS directamente.

- En el resarcimiento económico que le pedirá Vallejo a Guerrero, ¿Puede entrar un tema de auspiciadores?

Seguramente. Esas precisiones no las tengo, tendrías que apelar con las fuentes directas, pero la demanda va a ser por daños y perjuicios. No solo por el incumplimiento del contrato, sino también por el incumplimiento del contrato con ciertos patrocinadores.

- Siempre y cuando eso haya estado contemplado en el contrato....

Obviamente, lo más probable es que haya existido dos contratos, uno laboral y otro de imagen por el cual me imagino Guerrero cedió la imagen a cambio de un determinado monto económico. Con eso, el club celebró contratos con patrocinadores, que tiene de manera permanente o nuevos.

- ¿Vallejo puede demandar a Alianza?

Te adelanto lo que Vallejo va a hacer, de buenas fuentes. Vallejo va a demandar a Guerrero y a Alianza. A mi entender la demanda contra Alianza no va a prosperar, es una opinión personal, porque el jugador ha renunciado. La renuncia es un procedimiento establecido por la Ley de Contratos de Trabajo en Perú, es una de las causales de extinción del contrato. Guerrero trató de llegar a un mutuo acuerdo para no pagar, después dijo que era jugador libre, pero no se había dado cuenta que mandó correos, lo que se puede entender como que aún había un vínculo laboral.

- Trascendió que Vallejo no le pagó a Guerrero en julio....

Eso no es cierto, por eso al final tuvo que renunciar. No era ni libre, ni había mutuo acuerdo, tuvo que renunciar. La renuncia como está planteada se presta a una enorme especulación por parte de los futbolistas. Acá en Argentina, existe la renuncia de cualquier jugador, pero cuando tienes un contrato firmado y renuncias, el empleador directamente somete la situación ante la Cámara de Disputa de AFA o te inicia una demanda por incumplimiento de contrato. Después, tendrá que conseguir la libertad de acción, amparado en el derecho laboral, para poder seguir jugando en otro club.

- Entonces, los vacíos en el marco legal deportivo de Perú, afecta a los clubes...

En definitiva, el gran perjudicado en este tema es el club César Vallejo. Además, el torneo está organizado de una forma porque permite que a mitad de campeonato puedas seguir incorporando jugadores, imagínate que eso va en contra de una premisa básica de la FIFA, la cual dice que “ningún jugador puede desvincularse cuando un torneo se haya comenzado”, salvo haya mutuo acuerdo, es un principio básico de la integridad deportiva.

- Se rompió todo...

Se rompe todo porque el torneo está mal organizado, facilita a que sucedan estas cosas, acá hay un tirón de orejas para la Federación Peruana de Fútbol.

- Volviendo a la demanda de Vallejo contra Alianza, no procedería...

No creo que va a proceder bajo ningún punto de vista, porque el jugador renunció entonces llega libre. Para que lo hicieron responsable a Alianza Lima y ponga dinero, se debería acreditar que Alianza indujo al jugador a renunciar, eso tienes que probarlo. Es muy díficil que lo pueda probar, en definitiva Alianza va a ser demandado pero no va a prosperar. Lo cierto es que Alianza, en su contrato con Guerrero, le va a abonar parte o toda la indemnización a César Vallejo, eso que no te quepa la duda.

Lo que pasa es que ese argumento se cae por sí solo cuando la Comisión señala que Guerrero renunció. Ese argumento a Vallejo se le va a caer inmediatamente. No tengo ningún tipo de dudas, que la demanda de Vallejo va a prosperar contra el futbolista, no contra Alianza.

- Estuve leyendo tus redes sociales y hablas del término “solidaridad”, ¿A qué te refieres? ¿Hay en este caso?

No hay solidaridad. A nivel FIFA sí lo hay, por ejemplo, si Guerrero se fuera a jugar a Argentina, en ese caso, sí podría existir alguna solidaridad, que también se debería acreditar. En cuanto a la ley de Perú, no lo dice expresamente, no habla de la solidaridad, en consecuencia, no lo hay, debería decir expresamente. Esta es una transferencia nacional, por lo que no rige FIFA, sino la ley de Perú.

- Si se regiría bajo la ley de Perú, donde no hay solidaridad, entonces ¿Por qué Vallejo podría demanda a Alianza?

Vallejo va a sostener que Alianza ha provocado que Guerrero rompa el contrato. Si yo fuera abogado de Vallejo hago lo mismo. El jugador nunca estuvo comodo en Vallejo, pero renuncia porque tiene un ofrecimiento concreto de Alianza. Nadie renuncia sino tiene un contrato en otro lado. Esto es un ABC. Nadie renuncia a su trabajo, si no sabe que no tiene un contrato mejor.

- Pero Vallejo debería tener un contrato de Guerrero con Alianza para comprobarlo....

Tendría que acreditar que esa renuncia fue inducida por Alianza. Esa es la única forma es mediante un ofrecimiento de contrato.

- Yendo al futuro, en caso que Vallejo gane la demanda y Guerrero no cumpla con el pago, ¿Podría recibir sanciones deportivas?

El incumplimiento traerían sanciones deportivas, como la suspensión. El futbolista no podría jugar por un tiempo determinado.

- ¿Esa suspensión se levanta cuando abona el dinero o se establece un tiempo exacto?

A nivel FIFA, no sé cómo es en Perú, es por un plazo determinado de tiempo.