Richard Acuña acusó a Alianza Lima de malas prácticas en fichaje de Paolo Guerrero y recordó tres casos similares: “No es momento de la viveza”

El vínculo entre el ariete Paolo Guerrero y el club César Vallejo llegó a su fin de manera abrupta. La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó el término de la relación laboral entre el máximo ídolo nacional y la institución trujillana. La decisión pone punto final a una etapa que generó enormes expectativas en la hinchada ‘poeta’. El ‘Depredador’ fichó a inicios de la temporada 2024, en busca de relanzar su carrera que le permitieran mantenerse ratificar su exitoso paso por LDU de Quito.

Horas antes de conocerse el fallo del ente de justicia de la FPF, Richard Acuña, presidente del cuadro ‘poeta’, reveló que su equipo legal se presentó en la audiencia, en la que dio su postura al respecto y lamentó que el vínculo con el ‘Depredador’ termine de esa forma abrupta, debido a que su fichaje despertó ilusión, no solo en la institución, sino en la gente de Trujillo.

“Hace unos días se presentó el asesor legal con el gerente deportivo en la Cámara de Disputas. Sé muy bien que hubo una presentación de Paolo y su área legal. Nos hubiera encantado que Paolo concluya su contrato en César Vallejo, había una ilusión, no solo del club, sino también de la afición trujillana, los hinchas y los mismos auspiciadores”, declaró.

Paolo Guerrero tendría la intención de quedar libre de César Vallejo para fichar por Alianza Lima

El directivo reveló que el principal objetivo de la institución es evitar dejar un precedente en el que, cualquier futbolista que desee no continuar en un equipo, pueda desligarse unilateralmente, sin importar que haya un contrato firmado:

“A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque ‘ya no quiero, me tengo que ir’. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano. Invoco a los miembros de la cámara, a que vean que puede darse un precedente negativo”, comentó en rueda de prensa.

Acuña Núñez dejó en claro que su objetivo no es que el ‘Depredador’ se mantenga en el equipo, ya que lo consideran una página pasada y que tienen más futbolistas para sacar adelante el equipo.

“El capítulo de Paolo Guerrero se verá en el ámbito legal. Vallejo ahora está pensando de otra manera, estamos felices con los jugadores que acaban de llegar y se están potenciando. A nivel deportivo, estamos tratando de sacar esto adelante con los 26 jugadores que tenemos, que están identificados y comprometidos. Como institución, buscamos un respeto a la instituciones, no para que Paolo regrese, sino porque los contratos se respetan”, añadió.

Richard Acuña apuntó contra Alianza Lima

Acuña también criticó a Alianza Lima, principal candidato a quedarse con Paolo Guerrero si este consigue quedar en libertad, debido a que, en esta temporada contrató a Erick Noriega, Marcos Huamán y Carlos Neira, luego de que estos se desliguen de sus clubes (Comerciantes Unidos, Sport Huancayo y Unión Comercio) en la Cámara de Disputas.

“Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marco Huamán y Carlos Neira. Creo que, nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere. La única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, disparó.

Erick Noriega, Marcos Huamán y Carlos Neira ficharon por Alianza Lima tras rescindir sus contratos en la Cámara de Disputas de la FPF

Ricardo Acuña sobre el no fichaje de Christian Cueva

Finalmente, el excongresista por el partido APP (Alianza Para el Progreso) se refirió al frustrado fichaje de Christian Cueva, el cual finalmente no llegó a concretarse:

“Lo de Cueva fue una decisión técnica, siempre fue una posibilidad, pero sabemos que tenía propuestas de otros clubes. Esperemos que, más adelante, no solo sea un aporte a Vallejo sino para el fútbol peruano y que los temas donde está siendo relacionado sean resueltos en la brevedad posible”, concluyó.