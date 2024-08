Dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro HOY en Perú: con Luis Advíncula, canal tv online del duelo vuelta por octavos de la Copa Sudamericana 2024

Boca Juniors se enfrentará a Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Boca Juniors y Cruzeiro se volverán a enfrentar. Este partido, que definirá al clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024, se jugará el jueves 22 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Mineirao ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

Brasileños y argentinos midieron fuerzas la semana pasada en La Bombonera y el resultado terminó a favor de los locales. El cuadro encabezado por Diego Martínez se quedó con la victoria por la mínima diferencia gracias al gol de Edinson Cavani.

La ventaja de Boca no es amplia. Por lo que en caso que la ‘bestia negra’ logre igualar la serie en su casa, no habrá tiempo extra, se irán a la definición por penales de forma directa. Cabe agregar que no existe valor extra por goles de visitante.

El uruguayo marcó el único gol de la victoria 'xeneize' en el duelo de ida de los octavos de Copa Sudamericana 2024. (DSports)

Dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Sudamericana 2024

El Cruzeiro vs Boca Juniors será transmitido por la señal de DSPORTS para Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Asimismo, los hinchas de los países mencionados podrán vivir este encuentro por la aplicación DGO.

ESPN lo emitirá para Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Mientras que Disney Plus hará lo propio para todo México y Centroamérica. Por último, Infobae ofrecerá la cobertura total de este enfrentamiento decisivo. Previa y minuto a minuto con goles, incidencias, detalles y más en su página web.

Canales del Boca Juniors vs Cruzeiro, duelo por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2024.

Horarios del Boca Juniors vs Cruzeiro

El árbitro dará el pitazo inicial del choque internacional a las 21:30 horas de Brasil, el mismo horario de Argentina y Uruguay. En cuantro a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia; y a las 20:30 horas de Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Luis Advíncula se perfila como titular en Boca vs Cruzeiro

El ‘Rayo’ es inamovible del esquema titular de Boca Juniors, incluso ya cumple un rol de referente dentro del campo. El último partido del club argentino, ingresó desde el banquillo y llevó la cinta de capitán, desatando múltiples comentarios positivos.

Su entrega y compromiso ha sido destacado por Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del cuadro ‘azul y oro’. “Estamos muy contentos de verlo disfrutar, parece un jugador de nuestro club de toda la vida, siente que es parte de nuestro, uno lo ve competir, siente vergüenza cuando no va ganando”.

El balance del ‘Rayo’ en competiciones internacionales en lo que va del 2024 es el siguiente: 7 partidos disputados, cinco como titular y dos como suplente, en los cuales no pudo ni anotar ni asistir. Performance muy distinta a la Copa Libertadores pasada, donde fue el goleador.

Luis Advíncula será titular en Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Sudamericana 2024.

Edinson Cavani no jugará ante Cruzeiro

Lastimosamente, el ‘Matador’ no podrá disputar el encuentro de vuelta por un problema físico. Así lo confirmó el conjunto ‘xeneize’ a través de sus redes sociales. “Lesión muscular grado II en el sóleo izquierdo”.

El DT Martínez ya ensayó un once sin Cavani. Este sería el siguiente: Sergio Romero; Gary Medel, Cristian Lema, Luis Advíncula, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Jabes Saralegui; Agustín Martegani, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

Otro opción es que el entrenador ‘bostero’ mantenga su idea con dos delanteros y entraría Milton Giménez, quien se estrenó como goleador y colaboró en el último triunfo ante San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina.