Alianza Lima vs Universitario: se volverán a enfrentar en la final de la Liga Femenina 2024

Alianza Lima y Universitario se volverán a enfrentar en la Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la final de la Liga Femenina 2024; de esta forma, se librará una revancha de la definición del año pasado, en la que las ‘cremas’ se quedaron con la victoria tras imponerse por un 2-1 global, debido a su derrota 1-0 en Matute con tanto de Heidy Padilla, y su triunfo 2-0 en el Estadio Monumental con goles de su capitana Stephanie ‘Fefa’ Lacoste y su goleadora Luz Campoverde.

Las ‘blanquiazules’, bajo la dirección técnica del chileno José Letelier, clasificaron a esta instancia tras imponerse 2-1 sobre Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de vuelta de las semifinales. Dicho resultado, sumado al empate 0-0 en la ida, les permitió avanzar de fase.

Heydi Padilla inauguró la cuenta para las ‘íntimas’ al minuto de juego, pero Allison Buitrón (40′) aprovechó una desconcentración defensiva para poner el empate para las ‘celestes’. El encuentro continuó muy disputado y emocionante, hasta que a los 90+7 minutos, cuando parecía que todo se definiría en penales, apareció Adriana Lúcar para conectar un buen centro y convertir el segundo con un remate de primera, desatando la algarabía en el cuadro de La Victoria.

Las íntimas se han clasificado, una vez más, a la final del campeonato femenino. - Crédito: Alianza Lima

Por su parte, las ‘merengues’, se midieron con Carlos A. Mannucci. Tras un empate 1-1 en Trujillo, las dirigidas por el colombiano John Tierradentro demostraron todo su poderío al golear 5-0 con tantos de Stephanie Lacoste (20′), Milena Tomayconsa (23′), Lizeth Ocampo (57′), Sandra Arévalo (73′) y Sabrina Ramírez (90+1′).

Cabe indicar que, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) todavía no cuenta con una fecha definida para las finales. No obstante, se conoce que, de acuerdo a las bases del torneo, Alianza Lima cerrará en condición de local, debido a que ocupó una mejor posición en la tabla general. Asimismo, el administrador ‘merengue’, Jean Ferrari, afirmó que todavía no saben si su cotejo en casa se disputará en el Monumental o el Estadio Nacional.

Las 'leonas' buscarán el bicampeonato contra su clásico rival. - Crédito: Universitario

Adriana Lúcar sueña con la revancha

Adriana Lúcar, figura de Alianza Lima y actual máxima goleadora de la Liga Femenina con 20 tantos, comenzó a calentar la final con Universitario, dejando en claro que se trata de una revancha:

“Va a ser una revancha, otro clásico. Con la ‘U’ siempre son partidos muy peleados , esperamos el apoyo de los hinchas y darles una alegría este año. Espero poder anotar en la final, que es donde realmente valen los goles”, declaró.

Por su parte, José Letelier se mostró optimista con que el título se quedará en La Victoria: “Es una final, hay que jugarla como tal, tenemos muy buen equipo y nos vamos a preparar para el partido”, expresó.

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima en el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2023

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina?

La última vez que Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron por la Liga Femenina, fue el pasado 8 de julio por la fecha 1 de los ‘play off’ de campeonato. En dicha ocasión, las ‘cremas’ se impusieron 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva con tanto de Valerie Gherson. Asimismo, en la fase regular empataron 0-0 en el Estadio Monumental.

Canal de TV de la final de la Liga Femenina 2024

Este 2024, los derechos de la Liga Femenina fueron adquiridos de forma exclusiva por Nativa. Dicho canal se encuentra en las señales de Movistar (36 SD y 736 HD), Claro (31 SD y 516 HD) y Best Cable (15 SD). Además, transmiten los encuentros EN VIVO mediante sus redes sociales en Facebook y YouTube.