Carlos Galván arremetió contra Carlos Zambrano en debate sobre errores arbitrales a favor de Universitario: “Pega y no lo echan”

Los errores arbitrales en la Liga 1 es pan de cada fin de semana. En Universitario vs Deportivo Garcilaso, que terminó con victoria de los ‘cremas’ por 3-1, el juez Daniel Ureta tuvo decisiones que desataron la polémica en redes sociales.

En la última edición del programa de Youtube llamado ‘A Presión Radio’, los panelistas debatieron sobre dos jugadas puntales en el duelo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura: el codazo de Horacio Calcaterra y la plancha de Gustavo Dulanto. Ambas contra Miguel Cornejo.

La conversación entre los integrantes de la mesa cambió de tono cuando el periodista Evaristo Ccoicca mencionó que “está sobrevolando en los partidos de Universitario la sensación de impunidad para algunas jugadas”.

En seguida, Carlos Galván, exjugador de la ‘U’, trajo a colación cuando Carlos Zambrano no recibió la tarjeta roja por planchazo contra Eric Tovo en Alianza Lima vs Alianza Atlético. “Escúchame, la de Zambrano, la otra vez que no lo expulsaron...”.

Evaristo le indicó que no estaban hablando de Alianza y el ‘Negro’, como conocen al exdefensor argentino, continuó refiriéndose sobre el zaguero peruano. “Es el único que pega y no lo echan, los referís le tienen un cag...., no tienen los hue... para echarlo. Solo te recuerdo unas cositas para que te quede claro”.

Carlos Galván apuntó contra Carlos Zambrano por la falta de sanciones de los árbitros.

Carlos Galván opinó del ‘blooper’ de William Riveros

Por otro lado, Galván, desde su voz autorizada al tener una carrera de más de 20 años como defensor, habló del grosero error de William Riveros, que terminó en el primer y único gol de Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.

El central paraguayo no despejó el esférico, a pesar de que se encontraba cerca al área chica, y confundió al portero Diego Romero. Esto fue aprovechado por Gaspar Gentile, quien descolocó al jugador ‘merengue’ y terminó llevándose al joven guardameta para marcar.

En esa línea, el ‘Negro’, en primera instancia, manifestó que “errores comete cualquiera”, pero agregó que no sabía qué es lo que Riveros quería hacer en dicha acción. Finalmente, afirmó que tuvo que rechazar y alejar el peligro de su arco.

El mismo William aceptó su responsabilidad post partido, pero dejó contundente mensaje. “Yo me hago cargo, yo soy hombre, no voy a echar la culpa a otros ni nada. Yo siento que me tocan en la jugada del gol, por eso me tiro, sino no me tiro y rechazo la pelota. Bueno, no voy a estar llorando por esas cosas”.

Próximo partido de Universitario

La ‘U’, con el triunfo ante Garcilaso, subió al primer puesto del Torneo Clausura por el momento. Tendrá que esperar el resultado del Alianza Lima vs Sporting Cristal. Lo cierto es que no puede dejar escapar más puntos si quiere consagrar campeón de forma directa y sin play offs.

Por ese motivo, el conjunto encabezado por Fabián Bustos viajará a la ciudad imperial con el objetivo de vencer a Cusco FC. Este encuentro se llevará a cabo el martes 20 de agosto a las 17:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.