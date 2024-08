Jorge Fossati hizo reflexión sobre el caso Renato Tapia y la selección peruana: “¿Si iba a la Copa América ya tendría club?”

Lo que piensa el técnico de la selección sobre la situación del mediocampista, quien todavía no encuentra equipo. (Video: GOLPERU)

La selección peruana no atraviesa un momento positivo. Y es que más allá de que quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América 2024, hay tres jugadores que no terminan de arreglar sus respectivos futuros. Se trata de Paolo Guerrero, Christian Cueva y Renato Tapia. De hecho, el ‘Cabezón’ no acudió al torneo de Conmebol porque no arregló con la FPF el seguro para poder participar. En ese sentido, Jorge Fossati hizo una reflexión sobre el caso de este futbolista y dejó entrever que si hubiera acudido a Estados Unidos, quizás ya tendría un nuevo equipo.

“A veces pensamos que es uno y a veces no. A estas alturas podría decir ‘¿y si hubiese ido a la Copa América y hubiera jugado? ¿Ya no tendría club? ¿No había sido mejor para él? No lo sé porque eso es algo imposible de demostrar, pero a veces tomamos decisiones muy estrictas y no escuchamos”, fueron sus primeras palabras en entrevista para GOLPERU.

De la misma manera, entendió que el canterano de Esther Grande de Bentín ha estado sin un elenco debido a que decidió no renovar con Celta de Vigo para buscar un nuevo destino. Aunque el tiempo que ha pasado le ha generado inquietud de cara a la lista que presentará de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026 contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito.

“No es que Tapia se quedó sin equipo, sino que decidió salir de su equipo para encarar otras propuestas. Eso es un escenario, el mejor que te puede pasar cuando eres tú el que eliges. En este caso sí se está demorando demasiado y por eso me preocupa”, señaló.

Jorge Fossati también aseguró que ha estado en constante comunicación con Renato Tapia, quien ha venido ejercitándose por su cuenta. “Igual, estamos en contacto con él, está entrenando, que no es lo mismo que hacerlo con un grupo, pero lo está haciendo”, sostuvo.

El último partido de Renato Tapia fue con Perú ante Paraguay en amistoso en junio del 2024. - créditos: EFE

Renato Tapia y su ausencia en la Copa América 2024

Renato Tapia era uno de los fijos para Jorge Fossati en la selección peruana de cara a la Copa América 2024. No obstante, teniendo en cuenta que su contrato con Celta de Vigo terminaba el 30 de junio, el seguro que le permitía participar en el certamen internacional solo le cubría hasta esa fecha.

Bajo ese panorama, si el exjugador de Feyenoord contraía una lesión de larga duración, él mismo tenía que costearla y cabía la gran posibilidad de que ningún equipo pretendiera sus servicios. Justamente, hubo un conflicto entre él, que optó no estar con el resto de sus compañeros en la justa continental, y la Federación Peruana de Fútbol, que se negó a pagar el seguro especial.

El periodista Óscar del Portal reveló detalles de la controversia entre Renato Tapia, la FPF y el técnico Jorge Fossati por negarse a viajar a la Copa América 2024.

¿Cuándo se definirá el futuro de Renato Tapia?

Desde que la selección peruana quedó fuera de la Copa América 2024 el 29 de junio, Renato Tapia no ha podido solucionar su futuro. Su nombre sonó para reforzar a Espanyol y otras escuadras del Medio Oriente, Brasil y de España.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta, dio a conocer que el nuevo equipo del futbolista de 29 años se sabría el jueves 15 de agosto, pero indicó que es de LaLiga española, no disputa torneo internacional y tampoco es de Cataluña. En esa línea, la agencia que lo representa, AGREF, realizó una publicación el miércoles 14 sobre este asunto.

“Para enfrentar nuevos retos no debemos parar, debemos seguir trabajando con determinación para lograr nuestros objetivos. Y eso lo sabe muy bien Renato Tapia, que está más que listo para su nuevo desafío”, indicó el post en sus redes sociales en la que aparece Tapia Cortijo entrenando de manera particular en una cancha y en la playa.

DATO: En la última temporada, Renato Tapia disputó un total de 25 partidos con Celta de Vigo, alternando la posición de mediocampista como la de defensa central.