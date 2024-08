Juan Jayo reveló que Renato Tapia fichará por Espanyol de la Liga Española: “Ya está en Barcelona”

A poco más de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes en Europa, a muchos les comienza a preocupar la situación de Renato Tapia, quien tras finalizar su contrato con Celta de Vigo todavía no consigue un nuevo club y se encuentra en condición de agente libre. De hecho, este fin de semana se disputará la primera fecha en las principales ligas del Viejo Continente como la Liga Española, Serie de Italia y Premier League de Inglaterra.

En los últimos meses, el equipo que sonó más fuerte para contar con los servicios del ‘Cabezón’ fue el Girona, no obstante, la opción finalmente no se concretó. Incluso se manejaron ofertas de cuadros de otros contenientes como Arabia Saudita y Brasil, pero todas fueron desestimadas, debido a la intención del futbolista de seguir compitiendo en el máximo nivel.

Este objetivo tiene muchas chances de materializarse. Juan Jayo reveló en Estudio Fútbol, que el ‘capitán del futuro’ se encuentra en Barcelona para sellar su contrato con Espanyol, conjunto recién ascendido en La Liga:

“Posiblemente arregle con el Espanyol, Tapia está en Barcelona. Tengo información de que está en Barcelona con su familia y está negociando”, expresó.

El último equipo de Renato Tapia fue el Celta de Vigo. - Crédito: Xoán Carlos Gil

La actualidad del Espanyol

Espanyol ascendió a la primera división de España tras quedar en 4° puesto en el campeonato de ascenso y superar a Real Oviedo en el repechaje. Además, en la Copa del Rey llegaron hasta lo dieciseisavos de final Su entrenador es el español Manolo González, quien asumió en marzo de este año.

Su principal figura la pasada temporada fue el delantero Martin Braithwaite, exjugador del FBC Barcelona, autor de 22 goles el pasado curso, pero que rescindió contrato para marcharse a Gremio de Brasil. Con el fin de tener una gran participación en su regreso a la máxima categoría y suplir la baja del goleador danés, incorporaron a Álvaro Tejero, quien llegó libre desde el Eibar, y consiguieron los préstamos de Carlos Romero (Villarreal), Alex Král (Union Berlín), Alejo Véliz (Tottenham) e Irvin Cardona (Augsburgo). Otros referentes con los que cuentan en la plantilla son: el portero Fernando Pacheco y los centrales Sergi Gómez y Luciano Cabral, los tres con amplio recorrido en primera división.

El cuadro catalán ha sido bastante irregular en las recientes temporadas, debido a que suman dos descensos en la últimas cinco campañas. Estos fueron en los años 2018/2019 y 2022/2023.

Espanyol es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Española 2024/2025

El presente de Renato Tapia

Uno de los principales inconvenientes de Renato Tapia es su falta de ritmo. De hecho, mientras todos los equipos de Europa se encuentran realizando su pretemporada, el volante peruano estuvo de vacaciones, pensando en alternativas para su futuro. Su último partido lo disputó el pasado 7 de junio en el amistoso entre Perú y Paraguay previo a la Copa América, certamen del que finalmente no participó por problemas contractuales con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Uno de los más preocupados por este asunto es Jorge Fossati, quien espera tenerlo en la fecha FIFA de septiembre, en la que Perú recibirá a Colombia y visitará a Ecuador por las eliminatorias sudamericanas:

“Le mandé un mensaje hace unos días para saber como estaba la situación y me dijo que estaba casi en las puertas de la solución ya, y que él me informaba cuando eso pasara, desgraciadamente hasta ahora no me ha respondido: ‘Profe, ya está, voy a ir a tal lado’. Miro todos los días el celular, pero todavía no vino”, comentó en una entrevista a ATV.