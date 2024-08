César Rodríguez quiso reclamarle a Dina Boluarte por no entregar departamentos prometidos a medallistas: “La seguridad no deja acercarse”

El representante de marcha atlética en París 2024 habló sobre la presidente peruana. (Canal N)

Los atletas peruanos nos regalaron un mes lleno de emoción, buenas actuaciones y logros en los Juegos Olímpicos París 2024. Pero, el máximo certamen polideportivo también reveló sus inmensas necesidades y la falta de apoyo del estado.

Muchos representantes contaron que no recibieron el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Al parecer, es una problemática generalizada en el país. Y es que Luz Mery Rojas, quien participó en maratón, denunció que la misma presidenta Dina Boluarte no cumplió con su promesa.

La mandataria, meses atrás, afirmó que les haría entrega a todos los medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de un departamento en la Villa Olímpica. Algo que hasta la fecha no ha acontecido generando malestar en los deportistas.

César Rodríguez, marchista peruano que registró una diploma olímpica en París 2024 al ubicarse en el cuarto lugar de la prueba mixta junto a Kimberly García, se sumó al reclamo de Luz Mery, en una reciente entrevista con Canal N.

“La presidenta prometió que para los medallistas de los Juegos Panamericanos 2023 iba a haber un departamento para los deportistas, pero hasta el día de hoy no se pronuncia nada”, declaró.

César Rodríguez, junto a Kimberly García, tras ganar medalla en Santiago 2023.

Incluso, el deportista de 27 años confesó que quiso acercarse a recriminarle a Dina Boluarte por su promesa incumplida, durante la ceremonia de premiación del pasado miércoles 14 de agosto; no obstante, no lo logró por su excesiva seguridad.

“No hubo oportunidad, la verdad que yo quise decirle, pero a veces se ve que la seguridad no dejan acercarse mucho. Todos se aglomeran y no dejan llegar a la presidenta, más bien si puede escuchar esto, que cumpla porque dijo que los medallistas de Santiago 2023 van a poder recibir un departamento en la Villa, pero ahora nada. Muchos deportistas estamos esperando, ojalá se pueda pronunciar y cumplir”, acotó.

César Rodríguez estuvo cerca de Dina Boluarte en ceremonia de premiación a los deportistas de los Juegos Olímpicos París 2024.

César Rodríguez piensa en el retiro por falta de apoyo

El marchista peruano le confesó a Infobae Perú que por su cabeza ronda la posibilidad de retirarse y no luchar por clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. ¿Por qué? Todo por la falta de apoyo del estado para los deportistas. En diálogo con Canal N, ratificó su deseo.

“En realidad es una duda porque no sé, dicen que van a apoyar, pero no sabemos. Justamente para llegar a París, me costó bastante, tuve que invertir, hacer un préstamo para poder llegar a los Juegos Olímpicos y poder estar cerca a una medalla, me costó bastante y no quiero pasar lo mismo para poder llegar a Los Ángeles de esa manera, estar preocupado de donde consigo el dinero, en vez de estar solo entrenando”, expresó.

César Rodríguez participó en dos pruebas de marcha atlética en París 2024, pero lastimosamente no logró conseguir medalla - Créditos: Getty Images.

Kimberly García deslizó la posibilidad de “tomarse un descanso” por poco apoyo

El escazo apoyo de las instituciones públicas para el deporte es tema de todas las disciplinas. El caso de César Rodríguez es un claro ejemplo. Por ese motivo, Kimberly García, una de las marchistas más ganadoras del Perú, también levantó su voz de protesta por la situación.

“Existe el apoyo por parte del IPD, pero es insuficiente. No alcanza para el deporte del alto nivel. Agradezco al Comité Olímpico que sí me ha venido apoyando y en gran parte esto ha sido por mis patrocinadores, que no todos los deportistas cuentan”, manifestó en ‘La Cátedra Deportes’.