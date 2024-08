César Rodríguez, el marchista peruano que quedó cuarto en París 2024, piensa en retirarse por falta de apoyo: “Tuve que prestarme dinero para mi preparación”

César Rodríguez durante una de sus pruebas en París 2024 - Créditos: Team Perú

Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin, pero aún son varios los deportistas nacionales que continúan en la lucha por conseguir más apoyo, entre ellos, el atleta César Rodríguez, quien junto a Kimberly García se quedó con el cuarto puesto de la prueba de relevos mixtos.

Rodríguez, aparte de ser olímpico, ha participado de varios campeonatos mundiales, siendo el actual número 20 del ranking de World Athletics y a la vez, el principal exponente de nuestro país en la marcha atlética masculina.

Si bien no logró su objetivo en París, tiene en mente cobrarse su revancha en Los Ángeles 2028. Sin embargo, para poder alcanzarlo, necesita contar con las herramientas necesarias, empezando por lo económico. De lo contrario, se verá en la obligación de retirarse con apenas 27 años.

Y es que no se trata de un capricho, sino del cansancio por la espera interminable a la que se enfrenta todo deportista de alto rendimiento en el Perú. Infobae Perú conversó con César, quien reveló estar insatisfecho por el trabajo que realizan las mismas entidades estatales con sus representantes.

César Rodríguez durante una de sus pruebas en París 2024 - Créditos: REUTERS/Isabel Infantes REUTERS

- ¿Cómo te sentiste durante tus competencias en París 2024?

En la primera competencia, no me sentí bien físicamente, no me sentía cómodo justamente porque a la mitad me empezaron los malestares estomacales. No me sentí como siempre, así que tuve que abandonar también pensando en la prueba de relevos mixtos. Me dolía mucho el estómago, tuve nauseas y hasta vómitos.

- ¿Sientes que el jurado fue injusto en la prueba de revelos mixtos?

En realidad, los jurados estuvieron muy estrictos y en sí, nuestra prueba es bastante subjetiva porque también depende si le agradas al juez o si le agrada como marchas. Así estés marchando perfectamente, si no le agradas puede ponerte una paleta. Sinceramente, han sido bastante estrictos con Perú, porque hubo otros países que cometieron varias faltas pero no las validaban en la pizarra, es decir, solo les advertían. Para mí, ese es uno de los motivos por los que perdimos la medalla, porque al menos a mí, me limitó a dar mi 100%.

Se dio el relevo para la dupla de peruanos por los Juegos Olímpicos 2024. (Video: Claro Sports)

- Kimberly García dijo en una entrevista que tú sentías que no habías dado todo en la prueba de relevos mixtos, ¿por qué sentiste que fue así?

Dijo eso porque nosotros dependemos de jueces, después de tres paletas hay una sanción y fue por eso que no pude dar mi 100%. La historia hubiera sido distinta si ganábamos la de bronce, fueron solo 18 segundos de diferencia con el tercer puesto, que no es nada. Lamentablemente, tuvimos que bajarle el ritmo y ser cautelosos, más que nada yo, porque recibí amonestaciones.

- ¿Te queda un sabor de revancha por no conseguir el objetivo? ¿Apuntas a Los Ángeles 2028?

Claro que me queda un sabor de revancha para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero ahora tenemos que pensar bien si seguimos o no, porque para un ciclo olímpico uno tiene que darse cuenta si va a tener el respaldo o el apoyo del IPD, de la Federación. Si seguimos así, en realidad va a ser muy difícil porque si bien por parte del IPD recibimos algo de apoyo, por parte de la Federación no, siempre me decían que no había presupuesto y auspicios no tengo, entonces sería bueno que empiecen a sumarse empresas privadas.

- ¿El IPD te brindó apoyo?

Sí me brindó, pero no el suficiente. Justamente hubo una anterior gestión del IPD que no nos apoyó, pero ahora la nueva nos ha dicho que habrán cambios y que el apoyo va a ser distinto. En realidad todo esto puede ser bueno para el deporte peruano, porque en las anteriores gestiones si bien hubo programas, el dinero nunca fue suficiente para poder hacer campamentos, viajar a Europa o bases de entrenamientos. No se puede con el presupuesto que nos dan, a veces tenemos que ver de dónde más sacamos. A mí particularmente la anterior gestión no me agradó, porque cuando clasifiqué a París no me estaban dando lo que merecía.

- ¿Qué hiciste para solventar tus gastos durante todo el proceso de preparación?

Para solventar los gastos que tuve para la preparación de los Juegos Olímpicos invertí bastante, porque lo que nos daba el IPD no alcanzaba, todo se iba en pasajes y estadía. Tuve que hacer préstamos para poder seguir con la preparación. Fue muy frustrante, estaba lleno de estrés.

- Dejando de lado la marcha atlética, ¿te dedicas a otra cosa?

En sí, la marcha es una profesión para mí porque entreno de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche, hacemos doble turno y estoy metido de lleno en esto. Aparte también estoy estudiando arquitectura en la Universidad Continental, trato de llevar ambas cosas de la mano más que nada cuando finalizan mis competencias.

César Rodríguez, marchista peruano - Créditos: Difusión

- ¿Cómo te organizas para pasar tiempo con tu familia y entrenar a la par?

Pasar tiempo con mi familia es muy complicado, así es la vida de un deportista. Uno tiene que dejar de lado muchas cosas y hacer sacrificios. Ahorita he estado fuera casi seis meses por mi preparación, en este año solo he podido verlos un mes y es muy triste, porque no puedo celebrar sus cumpleaños. No alcanza el tiempo porque nosotros nos entregamos de lleno.

- ¿Has pensado en retirarte o aún sientes que tienes objetivos por cumplir?

Sí ha pasado por mi cabeza, justamente ahorita estoy pensando si voy a poder continuar y seguir con todo esto, porque en realidad es muy difícil seguir así sin poder tener el apoyo necesario para buscar una medalla olímpica. Me ha costado bastante llegar aquí, todo me deja mucho qué pensar por eso cada vez que puedo, le pido apoyo a las empresas privadas.