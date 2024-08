Luz Mery Rojas denunció que no recibió departamento prometido por Dina Boluarte por su medalla en Santiago 2023: “Quedó en el aire”

Luz Mery Rojas reveló que la presidenta Dina Boluarte no cumple con entregar departamentos a medallistas en Santiago 2023 (Exitosa)

Luz Mery Rojas, fondista peruana que consiguió culminar la maratón femenina en los Juegos Olímpicos París 2024 expresó su molestia con el Gobierno, debido a que todavía no hacen cumplir la promesa de Dina Boluarte de entregar departamentos en la Villa Panamericana, a los deportistas que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, competición en la que ganó la presea dorada.

La atleta de 31 años reveló que se produjo una discusión interna respecto a la entrega de los inmuebles, pero que todo se fue dilatando al punto de que, a poco de cumplirse un año del certamen, todavía no reciben noticias al respecto:

“Sobre los departamentos, no lo cumplieron. Estaban en una discusión de que algunos querían, otros no, estaban en una reunión y todo quedó en el aire y no se cumplió”, declaró en entrevista con Exitosa.

La nacida en Huancayo manifestó que, dichos departamentos serían una ayuda importante para los deportistas, ya que les brindaría un gran sustento de cara al futuro, teniendo en cuenta que sus carreras en el alto rendimiento no son para siempre y necesitan contar con un respaldo tras su retiro. Además, se mostró pesimista con que el compromiso de la mandataria se materialice en el futuro:

“No cumplieron con lo que dijo la presidenta, que nos iban a dar. A un deportista le ayudaría por lo menos tener un sustento, porque el deporte no es para toda la vida, son un par de años nada más, en los que uno se puede sustentar. Pero no cumplieron y creo que esa promesa ya no se va a dar”, añadió.

Luz Mery Rojas quedó en el puesto 62 en maratón femenina de los Juegos Olímpicos París 2024 - Créditos: Getty Images

El premio que Dina Boluarte prometió a medallistas en París 2024

A pesar de que todavía no se cumple con lo prometido a los medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Dina Boluarte anunció un cuantioso premio para quienes obtengan medallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Quienes se lleven la medalla de oro recibirían un total de 60 mil soles, mientras que quienes se lleven la presea plateada y de bronce serían acreedores a un premio de 50 mil y 40 mil soles respectivamente.

Cabe mencionar que, el único deportista peruano en obtener medalla y por ende el único acreedor a estos premios fue Stefano Peschiera, quien se quedó con el bronce en vela.

La mandataria brindó todo su apoyo a la delegación peruana. (Video: TV Perú)

Medallistas de Lima 2019 también criticaron a Dina Boluarte

No es la primera vez que nuestros deportistas elevan su voz de protesta contra prometas incumplidas de Dina Boluarte. Recordemos que, pocos meses después de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se decidió que los departamentos en la Villa Olímpica de Villa El Salvador solo serían entregados a aquellos medallistas que no habían obtenido preseas en Lima 2019.

Por este motivo, los 14 atletas nacionales que repitieron medalla en los dos Juegos Panamericanos, emitieron una carta a la presidenta, para que se les reconozca el derecho a su segundo departamento. En el escrito firmaron Christian Pacheco, Gladys Tejeda y Kimberly García (Atletismo), Maria Fernanda Reyes, Itzel Delgado, Benoit ‘Picolo’ Clemente, Lucca Mesinas y Vania Torres (Surf), Diego Elías y Alonso Escudero (Squash), Hugo del Castillo (Taekwondo), Alexandra Grande (Karate), Nicolás Pacheco (Tiro) y David Bardalez (Levantamiento de Pesas).

“Consideramos que se nos está privando de un beneficio que sentimos merecer, debido a nuestro esfuerzo, dedicación y trabajo esmerado por nuestro país. El proceso para poder llegar a estos Juegos, hacer historia en el medallero, y además repetir una medalla en esta justa multideportiva no ha sido para nada fácil, y vemos injusta esta iniciativa, porque se nos está privando de un beneficio que también merecemos, obtenido a base de esfuerzo y sacrificio constante”, expresaron.