El delantero peruano convirtió un penal decisivo en la victoria por 3-1 ante Ural, permitiendo que el Rodina Moscú siga en el segundo lugar de la FNL y mantenga sus opciones de llegar a la Premier League rusa (Rodina Moscow)

La destacada actuación de Yordy Reyna permitió al Rodina Moscú consolidar su posición en la tabla de la FNL, la segunda categoría del fútbol ruso, luego de imponerse por 3-1 al Ural en la vigésima sexta fecha del torneo. El conjunto dirigido por Sergey Chikishev sumó tres puntos clave en casa y se mantiene como principal perseguidor del líder Fakel Voronezh, en plena recta final rumbo al ascenso.

Durante el primer tiempo, la escuadra de Moscú tomó la delantera gracias a los tantos de Iván Timoshenko y Artem Maksimenko, anotados en los minutos 35 y 38, respectivamente.

Apenas iniciado el complemento, Reyna amplió la diferencia tras ejecutar un penal al minuto 50, estableciendo el 3-0 parcial y ratificando su regreso al gol en un encuentro crucial para las aspiraciones del Rodina Moscú.

El penal de Reyna impulsa el sueño del ascenso

Desde los doce pasos, Reyna firmó más que un gol: sostuvo la ilusión del Rodina Moscú. Su precisión encamina al equipo en una lucha cerrada por alcanzar la máxima categoría. (Rodina Moscow)

El gol de penal de Yordy Reyna fue determinante para el resultado final y refuerza las posibilidades del Rodina Moscú de obtener un boleto directo a la máxima división. Tras la anotación del delantero peruano, el equipo local mostró solidez defensiva y contuvo los intentos ofensivos de Ural, que sólo logró descontar sobre el final con el tanto de Nikita Morozov en tiempo de descuento.

Con este triunfo, el Rodina Moscú alcanzó 49 puntos, cifra que lo mantiene en la segunda ubicación de la tabla, a sólo cuatro unidades del Fakel Voronezh, líder del certamen. El Ural, por su parte, quedó relegado al tercer puesto con 45 puntos, perdiendo terreno en la disputa por el ascenso. La distancia entre ambos equipos resulta clave en la definición de la temporada, ya que sólo los dos primeros acceden de manera directa a la Premier League rusa.

El entrenador Sergey Chikishev realizó variantes hacia el cierre del partido, entre ellas la salida de Reyna a los 81 minutos para dar ingreso a Kerfala Cissoko, asegurando la gestión del resultado en los minutos finales. La expectativa ahora se centra en el próximo duelo ante Saratov, un adversario que busca evitar el descenso y que podría complicar el camino del Rodina Moscú en las últimas jornadas.

Reyna y el impacto en su proyección internacional

El presente de Reyna en Rusia vuelve a poner su nombre en el radar. Sus goles y continuidad alimentan la expectativa de un regreso a la selección peruana. (Rodina Moscow)

El rendimiento que muestra Yordy Reyna en la liga rusa ha incrementado el interés sobre una posible convocatoria a la selección peruana, dirigida actualmente por Mano Menezes. El atacante, ex jugador de Alianza Lima, continúa sumando minutos y goles en el fútbol europeo, consolidándose como uno de los representantes peruanos con mayor regularidad fuera del país.

Junto a compatriotas como Erick Noriega, André Carrillo y Piero Quispe, Reyna busca afianzarse en el extranjero y mantener el nivel que lo acerque a futuras convocatorias nacionales. De acuerdo con la cobertura de Infobae Perú, su desempeño reciente podría ser determinante para ser considerado en las próximas listas de la selección.

En la presente edición de la FNL, cada punto adquirido es fundamental debido a la escasa diferencia entre los equipos que lideran la tabla. La campaña del Rodina Moscú, con dos victorias consecutivas, lo mantiene en carrera por el ascenso, aunque el margen de error es mínimo ante la presión de rivales directos como el Fakel Voronezh y el propio Ural.

Próximos desafíos y definición en la FNL

El camino al ascenso entra en su tramo más exigente. Rodina Moscú deberá sostener su ritmo ante rivales urgidos, donde cada punto puede definir toda la temporada. (Rodina Moscow)

El siguiente compromiso del Rodina Moscú será como visitante ante Saratov, conjunto que pelea por asegurar su permanencia en la categoría. La importancia de este partido radica en que una victoria podría acercar aún más al equipo de Reyna a la cima del torneo y afianzar su posición en zona de ascenso directo.

A falta de varias jornadas para la finalización del campeonato, la diferencia de cuatro puntos respecto al primer lugar mantiene abierta la definición por el ascenso. Según detalla la prensa rusa, el desenlace de la temporada se presenta reñido y cada encuentro adquiere relevancia en la lucha por acceder a la élite del fútbol ruso.

Los goles de Timoshenko, Maksimenko y Reyna construyeron la victoria del Rodina Moscú, mientras que el descuento de Morozov para Ural no alteró el rumbo del partido. El equipo capitalino buscará mantener la regularidad y aprovechar los próximos compromisos para lograr el histórico salto de categoría.