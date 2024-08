Se suma a Arturo Vidal y Gary Medel: Ricardo Gareca no convocará a capitán de la ‘Generación Dorada’ para duelo con Argentina por Eliminatorias

El 'Tigre' no contará con otra figura, aparte de Arturo Vidal y Gary Medel, para el duelo de la 'roja' ante Argentina. (Video: DSports Chile)

El reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina. Luego de un primer semestre entre amistosos y la Copa América, ahora el proceso clasificatorio regresará al ruedo con choques electrizantes. La selección de Chile se prepara para el duelo ante Argentina en Buenos Aires, aunque tendrá una baja obligada. Y es que el técnico Ricardo Gareca ha decidido no convocar al capitán de la ‘Generación Dorada’ y que tantos éxitos le dio.

En la previa del encuentro entre Huachipato y Racing Club por la Copa Sudamericana, el reportero de DSports Chile, Marco Escobar Alvear, confirmó que Claudio Bravo será dejado de lado y su reemplazante será Gabriel Arias, del cuadro de Avellaneda.

“Claudio Bravo no va a ser citado para la doble fecha de septiembre. El arquero de Chile va a ser Gabriel Arias. Está Bruno Vásquez, el preparador de arqueros de la selección, aquí en la tribuna del Sausalito. Van a conversar postpartido. Claudio Bravo, insisto, no estará en la nómina de Chile para enfrentar el 5 de septiembre en Buenos Aires y el 10 de septiembre acá en Santiago. Chile, va a recibir a Bolivia sin Claudio Bravo, ambos partidos”, acotó.

Gabriel Arias (derecha) ha sido el habitual suplente de Claudio Bravo en la selección de Chile. - créditos: EFE/ Elvis González.

Sin duda, se trata de una información sorpresiva para los hinchas chilenos. Esto debido a que Claudio Bravo integró la selección que participó en la reciente Copa América 2024, siendo titular y capitán en los primeros dos partidos ante Perú y Argentina. Contra Canadá fue suplente de Arias.

No obstante, de acuerdo a medios del país ‘sureño’, la decisión de Ricardo Gareca se basaría a una falta de actividad de parte del experimentado arquero, que se encuentra sin equipo (el último fue Real Betis de España) y no disputa un partido de fútbol desde el 25 de junio. Con ese panorama, su presencia quedó descartada.

Ahora, no es la primera vez que el DT argentino toma una resolución de este calibre. Para el torneo que se llevó a cabo en Estados Unidos, dejó fuera a Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes tampoco consideró para los amistosos previos y sus futuros llamados no están asegurados.

El partido de Chile ante Argentina por Copa América 2024 fue el último que Claudio Bravo disputó. - créditos: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Claudio Bravo sobre su futuro en el fútbol

Además del hecho de que esté sin equipo, una de las opciones que estaría contemplando Claudio Bravo es la de retirarse del fútbol. En una reciente entrevista para INAF, hizo un análisis sobre su futuro en el fútbol.

“Para el profesional de élite, la cabeza es un grado fundamental. Es lo que te marca los límites y las barreras que te pone esa condición de élite en el fútbol, como jugador o entrenador. Estás sometido a una exigencia constante, los fines de semana con la competencia o dirigiendo clubes donde te encuentras con jugadores de gran jerarquía, que llevan un éxito durante años y no es fácil”, dijo en primera instancia.

Asimismo, reconoció que este factor le ha permitido rendir a un alto nivel durante sus años de carrera, que empezaron en el 2003. “La cabeza es fundamental porque comprendí en el fútbol, donde ves mucho talento y condiciones técnicas fuera de lo normal, por qué unos llegan, por qué otros no pasan ese umbral de éxito y no compiten en la élite. No va ligado al talento ni la condición física, sino que a cómo soportas la presión, cómo te exiges, cómo mantienes la constancia en el tiempo, cómo te recompones en la adversidad. Va ligado a lo mental”, acotó.

Ahí fue cuando el golero chileno, dos veces campeón de Copa América, comentó que dentro de las posibilidades que tiene es colgar los guantes.

“Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”, precisó.

El portero chileno habló si seguirá jugando o no. (Video: INAF.RADIOTV)