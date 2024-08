“Me dolía la barriga”, la insólita razón por la que César Rodríguez abandonó prueba en Juegos Olímpicos París 2024

La insólita razón por la que César Rodríguez abandonó prueba en Juegos Olímpicos París 2024.

No todos los días son buenos y César Rodríguez es la prueba de eso. El marchista peruano se preparó para su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, pero jamás pensó que un hecho fortuito le iba a ocurrir en plena competencia. No fue una buena jornada para el atleta peruano, debido a que empezó su participación en la prueba de marcha atlética de 20 KM en la rama masculina con algunos inconvenientes.

En el inicio de la competencia recibió algunas amonestaciones por cuestiones técnicas que lo terminaron de sacar del primer pelotón. Luego decidió retirarse cuando habría recorrido cerca de 15 kilómetros de manera sorpresiva. Eso generó sorpresa de todos los que estaban pendientes de su participación, sin embargo el mismo deportista del ‘Team Perú' explicó qué fue lo que realmente pasó. Aseguró que le empezó a doler la barriga y tanto fue el dolor que no lo pudo soportar.

“No me sentí bien, problemas estomacales chocaron para que no pueda estar al cien por ciento. Me siento mal conmigo mismo, había entrenado fuerte y me sentía confiado en mejorar mi marca, pero no me sentí bien. Me empezó a doler la barriga, me siento mal conmigo mismo”, declaró conmovido César Rodríguez en entrevista con ATV.

El deportista olímpico lamentó mucho el no haber terminado la carrera y no dejó de pedir disculpas a todos los peruanos. Eso sí, aseguró que lo dará todo en su próxima competencia, la cual tendrá en la marcha de relevos junto a Kimberly García.

“Quiero disculparme con los peruanos, a los que me critican tienen razón porque no lo hice bien. He entrenado tanto, pero estas cosas pasan. A los que me están animando decirles gracias y en 6 días trataré de reivindicarme. Quiero agradecer a los peruanos que se dieron el tiempo de levantarse para poder vernos”, aseguró.

César Rodríguez compitió en la prueba marcha atlética de 20 KM en París 2024.

Perú ganó diploma olímpico en París 2024

No todo fue malo para el ‘Team Perú’ ya que Evelyn Inga logró dejar el nombre del país en alto: se quedó en el octavo lugar de la marcha atlética de 20 KM en la rama femenina en los Juegos Olímpicos Paris 2024. La marchista nacional obtuvo un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 16 segundos, tuvo un buen desempeño y hasta llegó a colocarse entre las cinco primeras, pero lamentablemente no pudo manternerse. Igual, se meitó en los primeros lugares y quedó en el puesto ocho a nivel mundial y recibió diploma olímpico.

“De verdad que estoy contentísima, siempre dando la gloria y honra a Dios por haberme traído a este evento de gran magnitud. Todo es otra cosa. Vine mentalizada para tomarlo como un campeonato más. Desde que llegué a París lo he disfrutado al máximo. El trabajo y la disciplina me han traído hasta aquí”, declaró una Inga emocionada en ATV.

Además, Evelyn destacó el trabajo de sus compañeras que lamentablemente no obtuvieron el resultado que esperaban. Kimberly García quedó ubicándose en el puesto número 16 de la competencia y Mary Luz Andia con el doceavo.

“Todas las atletas nos llevamos por segundos, así que cualquiera puede dar una sorpresa. Todas estamos preparadas. No hay nada que me sorprenda, todas son fuertes y de gran respeto. Anhelábamos una medalla, pero lo entregamos todo. Que se sientan orgullosos. Tampoco somos felices cuando las cosas no salen como pensábamos, pero lo dimos todo”, puntualizó.

La peruana logró el diploma olímpico y se mostró muy emocionada. (Video: Claro Sports)

¿Cuándo será la revancha de César Rodríguez?

El atleta peruano tendrá pasar rápido la página porque deberá concentrarse en la próxima prueba que tendrá en los Juegos Olímpicos París 2024, César Rodríguez competirá en relevos mixtos junto a Kimberly García este miércoles 7 de agostos a las 00:30 horas de Perú. La competencia será transmitida por ATV, la señal abierta cuenta con los derechos de transmisión del torneo internacional y lo llevará a través de su canal 9.