César Rodríguez se disculpó por su retiro en la prueba de marcha en París 2024 y Eduardo Romay lo respaldó con emotivo mensaje

César Rodríguez pidió disculpas tras su retiro en la marcha masculina y Eduardo Romay lo respaldó con emotivo mensaje.

César Rodríguez participó de la prueba de marcha atlética de 20 KM en la rama masculina en los Juegos Olímpicos Paris 2024, pero lamentablemente se retiró de la competencia cuando habría recorrido cerca de 15 kilómetro. El deportista nacional se mostró muy apenado y pidió sentidas disculpas a todos los peruanos por no haber culminado su participación con éxito y prometió tomarse la revancha en la marcha de relevos junto a Kimberly García.

“Quiero disculparme con los peruanos, a los que me critican tienen razón porque no lo hice bien. He entrenado tanto, pero estas cosas pasan. A los que me están animando decirles gracias y en 6 días trataré de reivindicarme. Quiero agradecer a los peruanos que se dieron el tiempo de levantarse para poder vernos”, aseguró apenado el atleta nacional en entrevista con ATV.

El atleta peruano explicó cuál fue la razón por la que tuvo que salirse de la competencia, aseguró que un mal estomacal le jugó en contra y no le permitió seguir la carrera. El deportista olímpico confesó que se sintió frustrado por la decisión que tomó y se sintió muy apenado porque no pudo mejorar su récord.

“No me sentí bien, problemas estomacales chocaron para que no pueda estar al cien por ciento. Me siento mal conmigo mismo, había entrenado fuerte y me sentía confiado en mejorar mi marca pero no me sentí bien. Me empezó a doler la barriga, me siento mal conmigo mismo”, explicó.

Rodríguez no tuvo una buena jornada ya que en los primeros minutos de la prueba recibió amonestaciones por cuestiones técnicas y lo terminaron sacaron del primer pelotón. Luego decidió retirarse, pero recibió muchas muestras de apoyo. Instituto Peruano del Deporte respaldó al deportista y lanzó una publicación de aliento para su próxima participación.

“¡Volverás más fuerte! El atleta del Programa Partís 2024 del IPD tuvo que retirarse de la marcha masculina 20 km en los Juegos Olímpicos y no pudo completar el recorrido”, fue el post en redes sociales.

Instituto Peruano del Deporte dio muestras de apoyo a César Rodríguez tras abandonar prueba en París 2024.

“Discúlpanos a nosotros”

Tras su retiro de la competencia, César Rodríguez no dejó de pedir disculpas a los peruanos por su participación en la prueba de marcha atlética de 20 KM. Eso conmovió a Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley, y le dio muestras de solidaridad. Aplaudió su desempeño y le recordó que es un orgullo nacional por todos los logros que ha obtenido en su carrera.

Además, dejó en claro que no el atleta quien debe pedir perdón, al contrario, eso lo deben hacer todos por no darle el interés que merece y al deporte que practica. Eso por la falta de apoyo que existe en el país.

“Lo que me parte el alma ver a un deportista peruano pidiéndole disculpas al país por una participación en los Juegos Olímpicos. Nada que disculpar, son un orgullo nacional. Disculpanos a nosotros por no darte el espacio que te mereces, olímpico”, posteó Romay en sus redes sociales.

Eduardo Romay y su muestra de solidaridad a César Rodríguez tras participación en París 2024.

¿Cuándo vuelve a competir César Rodríguez?

El marchista peruano tendrá otra oportunidad para poder meterse en podio de los Juegos Olímpicos París 2024, César Rodríguez reaparecerá en la prueba de relevos mixtos junto a Kimberly García. La competencia se llevará a cabo este miércoles 7 de agosto a las 00:30 horas de Perú, la cual será transmitida a través de la señal abierta en ATV por medio de su canal 9. Cabe destacar que tanto Kimberly como César saben lo que es quedarse con une medalla en esta prueba, obtuvieron la de plata en Juegos Panamericanos de Santiago 2023.