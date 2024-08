“Fue un día bastante duro para mí”: Kimberly García, consternada, explicó los motivos que le impidieron luchar por una medalla en París 2024

Kimberly García dio su testimonio de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. (Video: COP)

Kimberly García estaba ilusionada con darle una alegría inmensa al Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024. El gran momento por el que pasa en su carrera le respaldaba para luchar por la medalla de oro en la prueba de 20 km de la marcha atlética femenina. Sin embargo, las cosas no salieron como planeaba y terminó bastante lejos del podio de la competencia.

En la Plaza del Trocadero, la atleta nacional buscó hacer historia y tuvo un buen arranque en la pugna. En los primeros kilómetros, se mantuvo firme en el primer pelotón, liderando incluso la prueba ante el acecho de las demás competidoras. No obstante, se fue desinflando de a pocos y de un momento a otro, perdió varias posiciones inexplicablemente.

Nadie sabía lo que estaba ocurriendo con García en la pista. No compitió como acostumbraba hacerlo en los últimos años. Se alejó demasiado del primer lugar y terminó la prueba en el puesto 16° con un tiempo de 1:30:10. En medio de las incógnitas que dejó su participación en los 20 km de París 2024, ‘Kimy’ decidió compartir su testimonio.

“La verdad es que fue un día bastante duro para mí. Teníamos expectativas bastante altas y reales. Estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida. Estaba muy bien físicamente y psicológicamente, pero hay ciertas cosas que uno a veces no puede controlar y escapan de tus manos. Hoy no me sentí muy bien. Traté de buscar buenas sensaciones durante toda la competencia, pero nunca las encontré”, expresó consternada en una entrevista para el Comité Olímpico Peruano (COP).

Kimberly García representó al Perú en la prueba de 20 km de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: AFP

Los motivos que le impidieron brillar

Si bien se encontraba al 100% físicamente, Kimberly García reveló que durante la prueba surgieron inconvenientes gastrointestinales que le impidieron brillar y dar lo mejor de sí. La peruana, máxima candidata al oro, se quedó con las manos vacías y lamentó esa situación adversa.

“Tuve algunos problemas del estómago y no pude hacer nada lastimosamente. Pensé que hoy iba a ser un día muy bueno para mí, porque tenía los ánimos, estaba muy motivada de hacer bien las cosas. Me preparé y entrené muy duro para esto, pero las cosas suceden por algo”, explicó.

Pese a ello, ‘Kimy’ todavía tiene una oportunidad más para pelear por una medalla en París 2024. Tiene que darle vuelta a la página, ya que el próximo miércoles 7 de agosto competirá al lado de César Rodríguez, quien en la prueba masculina vivió una situación similar a la de su compañera. Ambos intentarán cobrarse la revancha en los relevos mixto de marcha atlética y buscarán la gloria.

“Ahora estoy conversando con mi entrenador Para analizar ciertas cosas que ocurrieron en la competencia y cómo me he sentido para poder entrar con mucha más fuerza al relevo mixto junto a mi compañero César. Vamos a dar lo mejor de nosotros y espero que ese día sea muy diferente”, indicó.

La peruana logró el diploma olímpico y se mostró muy emocionada. (Video: Claro Sports)

El mensaje al pueblo peruano

Un sinfín de peruanos estuvieron despiertos a horas de la madrugada para ver a Kimberly García en acción. Su rendimiento en la pista no fue el deseado y por ello la atleta peruana se dirigió a sus compatriotas y les dejó un mensaje de gratitud por el apoyo que le brindaron a pesar de no haber logrado una presea en los Juegos Olímpicos.

“Agradezco a todo el pueblo peruano, que ha estado presente y pendiente de mi participación. Han estado a la expectativa de mi competencia. Obviamente ellos querían otro resultado al igual que yo, no se dio, pero así es el deporte. Uno quiere porque sabe que ha entrenado para ello, pero suceden estas cosas. Es super doloroso, pero uno tiene que aprender a levantarse”, dijo.