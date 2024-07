Kevin Serna reveló su reacción al enterarse de la oferta de Fluminense: “Le dije a mi empresario que haga lo que deba hacer”

Kevin Serna se ganó muchos aplausos en sus primeros dos partidos con Fluminense (Getty)

Kevin Serna sigue brillando en el fútbol brasileño. Tras su auspicioso debut, con asistencia incluida en la victoria de Fluminense 1-0 sobre Palmeiras, este domingo 28 de julio disputó su primer partido como titular en el nuevo triunfo 1-0 sobre RB Bragantino. Si bien en esta ocasión no marcó ni dio ningún pase de gol, tuvo una destacada actuación, desequilibrando por su banda e incluso casi le sale un golazo de volea.

El extremo colombiano vive un sueño y confesó que, si bien el llegar a un gigante del continente era uno de sus objetivos, no esperaba que le llegara tan rápido, solo 6 meses después de firmar por Alianza Lima. En conferencia de prensa reveló como fue su reacción cuando le llegó la oferta del vigente campeón de la Copa Libertadores:

“Uno como jugador siempre sueña que un club grande se fija en ti. Me causó sorpresa porque pensé que iba a tomar a fin de año un llamado, pero me dijeron ahorita y le dije al empresario que haga lo que deba hacer para que las cosas se den. Cuando se concretó, mi familia y yo nos mostramos sorprendidos. He quedado feliz y espero seguir con esa felicidad que sé lo que voy a hacer aquí”, declaró.

Recordemos que, pese a su emoción por la posibilidad que le ofrecía el ‘Flu’, la operación no iba a ser sencilla, ya que tenía contrato por tres temporadas y medio con el club de La Victoria. Fue necesario que los brasileños paguen cerca de tres millones de dólares, para que los ‘íntimos’ lo dejen marchar.

Kevin Serna disputó 24 partidos con Alianza Lima, en los que marcó 3 goles y dio 3 asistencias (EFE/Andre Coelho)

Kevin Serna recordó sus goles a Fluminense

No cabe duda que los dos mejores partidos de Kevin Serna con Alianza Lima fueron los que disputó contra Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si bien los ‘blanquiazules’ no obtuvieron un buen resultado en ninguna de las ocasiones; empataron 1-1 en Matute y perdieron 3-2 en el Maracaná; el nacido en Popayán pudo marcar un golazo en cada uno de los encuentros. Ahora como jugador del ‘Flu’, recordó esos episodios:

“Tuve la fortuna de hacer buenas actuaciones con Alianza Lima y pude marcarles. Cuando vine a jugar acá, la torcida se hizo sentir. Ahora que estoy de este lado, es mucho mejor. Todos los mensajes son de bienvenida, algo que como jugador llena de confianza. Es muy especial y espero devolver la confianza dentro del campo de juego”, comentó.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

Kevin Serna y sus elogios a Jhon Arias

Uno de los que mas ha ayudado a Kevin Serna a integrarse al plantel de Fluminense es su compatriota Jhon Arias. El volante lleva cuatro temporadas en el club, donde se ha vuelto toda una figura y logró ser convocado a la selección de Colombia, un camino que el exjugador de ADT espera emular.

“He hablado mucho con Arias porque me ha aconsejado y enseñado cosas que eran nuevas para mí. Trato de escucharlo para irme acoplando lo más rápido posible. Agradecerle a mis compañeros, me siento feliz por el recibimiento que he tenido con todos”, expresó Serna Jaramillo.

Jhon Arias y Kevin Serna celebran el gol del triunfo de Fluminense ante Palmeiras con Richard Ríos de fondo - crédito Fluminense

¿Kevin Serna puede jugar por la selección peruana?

El gran momento de Serna ilusiona a muchos hinchas peruanos, quienes lo veían como una posibilidad interesante para la selección peruana, ya que contaba con la nacionalidad y venía jugando hace muchos tiempo en el país.

No obstante, tras su partida a Fluminense, el habilidoso extremo no pudo completar los 5 años consecutivos que exige la FIFA para que un nacionalizado pueda representar a un país con el que no tiene vínculo sanguíneo.