Gabriel Costa explicó por primera vez por qué salió de Alianza Lima y fichó por Universitario: “Toca demostrar de lo que soy capaz”

Universitario venció 2-1 a Alianza Lima en el segundo clásico del año.

Universitario de Deportes se quedó con el segundo clásico del año al vencer por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Monumental por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Dicho encuentro significó el debut del futbolista Gabriel Costa con camiseta ‘crema’, precisamente luego de su fichaje tras su paso por el equipo de La Victoria.

Finalizado el duelo entre ambas escuadras, el atacante uruguayo nacionalizado peruano se mostró bastante contento por el resultado obtenido y también aprovechó en hablar por primera vez sobre su repentina salida del elenco ‘blanquiazul’.

“El partido fue lindo, creo que lo jugamos bien e intensamente. Ellos tuvieron más la pelota en el segundo tiempo, ya que cambiaron de esquema, e hicieron el gol, pero nosotros pudimos revertir la situación y convertir los dos goles”, sostuvo en un inicio.

Al ser consultado por lo que significó el enfrentarse a su exequipo, Costa respondió lo siguiente: “No, hace 20 años que juego al fútbol. Fue una linda sensación por la cantidad de gente que había y por lo que me jugaba, ya que teníamos que revertir el partido y lo hicimos”.

Asimismo, destacó el triunfo pensando en lo que será la pelea por el título nacional. “Ganamos tres puntos, nos sirve para seguir sumando y para seguir peleando lo que es el Clausura. En general, el equipo hizo un muy buen partido y merecimos llevarnos los 3 puntos”.

Posterior a ello, resaltó el aliento constante de la hinchada. “Espectacular, el aliento todo el tiempo, es una linda sensación, obviamente que te motiva jugar con esa gran cantidad de gente y obviamente más en un clásico. Esa pasión que canta, con la cantidad de gente y con lo que demuestra. Es un placer jugar así”.

‘Basilio’ sorprendió al revelar los motivos de su salida de Alianza Lima, dejando un fuerte mensaje a la institución ‘íntima’. “No me quisieron en un lado y me quisieron en el otro, así que agradecido con Universitario que me dio oportunidad de poder llegar. Me toca demostrar de lo que soy capaz y la calidad de jugador que soy”.

“Tuve una lesión que no me permitió competir de la mejor manera, luego ellos no me tuvieron en cuenta, pero es parte del fútbol, se cerró una puerta y se abrió otra, soy profesional, velo por los intereses de mi familia”, sentenció.

Gabriel Costa tuvo un accidentado paso por Alianza Lima - Créditos: Getty Images

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre llegada de Gabriel Costa?

En la previa del choque entre los ‘compadres’, Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, dio a conocer detalles sobre cómo se concretó la llegada de Gabriel Costa a Ate luego de su desvinculación con Alianza Lima.

“Nadie va a discutir el nivel de jugador que es Gabi. Estaríamos locos si es que discutimos o decimos que Gabi Costa es un mal futbolista. Nosotros creemos en la potenciación del futbolista y viéndolo en los entrenamientos, donde se está recuperando anímicamente, hemos quedado conformes”, expresó en diálogo con GOLPERU.

Además, agregó lo siguiente: “El grupo lo ha recibido muy bien, lo ha acogido y seguramente vamos a ver una gran versión de Gabi Costa. Manuel Barreto y Fabián Bustos me hablaron de esta posibilidad y no lo tuve que pensar dos veces”.

Próximo partido de Universitario

El equipo dirigido por Fabián Bustos volverá a tener actividad en el campeonato nacional cuando se mida ante Melgar en Arequipa. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de julio desde las 20:00 horas locales en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA.