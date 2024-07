Edison Flores se disculpó con Erick Noriega por gritarle el gol en la cara en el clásico Universitario vs Alianza Lima

El clásico peruano dejó muchas postales, pero una que se viralizó en redes sociales fue la que protagonizó Edison Flores tras el triunfazo de Universitario de Deportes por 2-1 frente Alianza Lima en el estadio Monumental. El ‘Orejas’ sacó toda su euforia en uno de los tantos de los ‘cremas’ y se lo gritó en la cara de Erick Noriega, quien estaba frente suyo cuando sucedió la jugada.

Sin embargo, ese episodio no fue del agrado del volante de la ‘U’, y no dudó en pedirle disculpas al jugador de los ‘blanquiazules’ por su comportamiento. Consideró que no fue algo que tenía que hacer y aseguró que todo fue parte del momento. Además, pidió que el enfrentamiento quede en la cancha y no se traslade fuera de ella.

“Es parte del fútbol, creo que fue un momento de cólera. Quiero pedirle disculpas a la gente que vio eso, no fue lo que tuve que hacer. Creo que los dos nos equivocamos en ese momento, pero bueno es parte de, y pedirle disculpas también a Erick. Bueno esto es fútbol y queda ahí”, apuntó Flores en zona mixta post duelo ante los ‘íntimos’.

Las sinceras disculpas de Edison Flores a Erick Noriega por gritarle gol en la cara.

José Rivera lo hizo otra vez

José Rivera volvió a ponerse la capa de superhéroe y salvó una vez más a Universitario de Deportes. El ‘Tunche’ hizo su ingreso a los 67 minutos por Alex Valera y anotó el gol del empate. Alianza Lima estba arriba en el marcador tras el autogol de Andy Polo, pero todo cambió con el ingreso del delantero.

El ‘9′ aprovechó muy bien el centro perfecto de Segundo Portocarrero, quien mandó el balón dentro del área de los ‘blanquiazules’, y con un tremendo cabezazo sorprendió en la portería de Ángelo Campos. El atacante se mostró feliz por celebrar su noveno tanto con los ‘merengues’.

“Muy alegre por este triunfo ante el Clásico rival que tenemos, gracias a Dios conseguimos la victoria y a seguir pensando para delante. Va para todas las personas que hoy no pudieron estar acá, para mi familia y toda la hinchada de la ‘U’”, declaró José en entrevista con GOLPERU.

El jugador está realizando una temporada de ensueño, es uno de los jugadores más determinantes del cuadro ‘crema’, disputó 19 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Marcós dos dobletes hasta el momento, se los hizo a LDU de Quito y Carlos A. Mannucci.

El popular 'Tunche' puso el empate de cabeza en el clásico del fútbol peruano. (Video: GOLPERU)

La supremacía de Universitario en los clásicos 2024

Se jugó el segundo encuentro de la temporada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, y los ‘cremas’ volvieron a celebrar un triunfo. El equipo de Fabián Bustos no conoce de derrotas en los últimos enfrentamientos con los ‘blanquiazules’ en la Liga 1 2024. La primera victoria de la ‘U’ fue en febrero, cuando le ganó por 1-0 con anotación de Andy Polo en el Estadio Nacional de Lima.

Y el segundo triunfo fue por 2-1 con tantos de José Rivera y Jairo Concha en el recinto del Monumental de Ate. Así se adueñó de los clásicos peruanos. Esos puntos obtenidos podrían ser importantes en octubre. Y es que los ‘merengues’ se coronaron ganadores del Torneo Apertura y están haciendo todo lo posible para quedarse también con el Clausura; de esta forma, poder festejar el bicampeonato sin necesidad de una final.